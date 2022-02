Juha Seppäsen hiukset alkoivat harventua jo 18-vuotiaana. Lopulta hän alkoi käyttää tupeita, eivätkä ne ole lainkaan sellaisia, mitä voisi kuvitella.

”Morjesta! Mä oon Juha, ja vuosi sitten mä aloin käyttää tupeita.”

Kameralle vilkuttaa nuorehko mies hiustyylissä, jollaiseen törmää sosiaalisessa mediassa harvoin. Hiukset on ajeltu päälaelta niin, että niitä on jäljellä vain takaraivolla ja korvien yllä. Esittäydyttyään Juha asettelee päälaelleen tupeen.

Vuosi sitten Juha Seppänen, 29, päätti ladata Tiktok-tililleen videon, jossa esitteli askel askeleelta tupeenkäyttöään. Video on kerännyt tähän päivään mennessä lähes 250 000 katselukertaa ja satoja ihastelevia kommentteja.

– Onhan se mahtavaa. Mutta ehkä parasta on, kuinka paljon ihmiset ovat laittaneet viestejä. Miehet ovat lähettäneet kuvia omista päälaistaan ja kertoneet, mitä kaljuuntuminen on tehnyt niiden itsetunnolle, Juha sanoo nyt.

Videon lopputuloksesta tai Juhan videopuhelusta välittyvästä lookista ei ikinä uskoisi, että Juhan hiukset alkoivat harventua jo 18-vuotiaana.

Siihen asti hiukset olivat tärkeä osa Juhan identiteettiä: niillä oli helppo piristää omaa ulkonäköä nopeasti. Hiuksia kykeni värjäämään, leikkaamaan ja stailaamaan mielensä mukaan.

Voit katsoa Juhan videon tupeen käytöstä alta.

Kaljuuntuminen on periytyvää. Kun se Juhan kohdalla alkoi, hän ei ollut heti valmis hyväksymään harvenevia hiuksiaan. Sen sijaan hän kokeili kaikkea mahdollista peittääkseen tilanteen: hän suihkutti hiuksiinsa ruskeaa kuivashampoota, asetteli hiukset mahdollisimman tuuheasti ja suihki hiuslakkaa päälle. Hän tilasi jopa tuuheuttavaa tyvisprayta ulkomaisesta nettikaupasta, kun tuotetta ei saanut Suomesta.

– Se oli aika sotkuista hommaa. Jonkin ajan kuluttua totesin, ettei tästä ole mitään hyötyä. Että vaikka hiukset näyttäisivät kauempaa ihan hyvältä, niin läheltä ne näyttävät kaikki yhtä kamalilta.

Juha kertoo kokeilleensa myös kaikkia mahdollisia hiuksia tuuheuttavia shampoita, vitamiineja ja lisäravinteita – tuloksetta. Samalla hän pani merkille, kuinka ne oli kaikki markkinoitu naisille, koristettu naisten kuvilla ja sijoitettu naisten kosmetiikkahyllyyn.

Miehille oli tarjolla vain hämäriä ulkomaisia internet-mainoksia, jotka olivat kaukana luotettavista.

Lopulta Juha päätti ajella päänsä kaljuksi.

– Muistan laittaneeni ystävälleni viestiä, että apua, nyt mä vedin itseni kaljuksi. Olisitko ikinä uskonut, että tämä päivä tulee? Se sanoi, että ei kyllä olisi, mutta hyvältä näyttää. Että sulla on kivan mallinen pää.

– Ja sitä mulle sanottiin siitä lähtien aina. Että sulla on tosi kivan mallinen pää.

” ”Mun mielestä kaiken ei tarvitse olla reilua. Se ei ole reilua, että jotkut kaljuuntuvat. Ei sitä tarvitse hyväksyä, mutta silti sen asian kanssa voi olla sujut.”

Valtaosa suomalaisista kaljuuntuu

Kaljuuntuminen on hyvin yleistä: siitä kärsii noin 80 prosenttia miehistä ja 40 prosenttia naisista.

Silti miesten kaljuuntumisesta puhutaan harvoin.

Kaljuuntuminen on mieshormonien eli androgeenien syytä. Hiukset harventuvat, kun karvatupet reagoivat androgeeneihin poikkeavasti. Androgeeneista juontaa juurensa myös kaljuuntumisen lääketieteellinen nimi, androgeneettinen alopecia.

Naisilla hiustenlähtö alkaa tavallisesti keski-iässä, ja hiuksia lähtee usein tasaisemmin ympäri päätä. Miehillä hiukset voivat alkaa harventua jo parikymppisenä. Hiusraja pakenee, ja hiustenlähtö painottuu ohimoille ja päälaelle. Tavallisesti hiukset säilyvät ohimoilla ja takaraivolla.

Aluksi omaa kaljuuntumista oli vaikeaa hyväksyä, Juha pohtii. Asiaa ei auttanut, että ihmiset halusivat nähdä hänen kaljunsa, silittääkin sitä. Pyyhkäistä päälakea ja ihmetellä, kuinka sileä pää oli.

– Totta kai se on sileä! Mä olin höylännyt sen, Juha naurahtaa.

Hän löysi hatut ja lippalakit. Niiden alle piilotti päänsä ja alkoi vältellä paikkoja, joissa hattu pitäisi riisua.

Juha kurtistaa kulmiaan.

– Tiedätkö, mun mielestä kaiken ei tarvitse olla reilua, hän sanoo.

– Se ei ole reilua, että jotkut kaljuuntuvat. Ei sitä tarvitse hyväksyä, mutta silti sen asian kanssa voi olla sujut. Mä olin tosi sujut sen kanssa, kunnes mä tajusin olleeni julkisella paikalla kymmenen vuoden aikana ehkä kahdesti ilman hattua.

Sekavilla tupeemarkkinoilla

Vuoteen 2020 mennessä Juha oli ehtinyt olla kalju yli kymmenen vuotta.

Ennen hän oli peitellyt hiustensa puuttumista, nyt puolestaan jäljellä olevaa hiusrajaansa. Sen päivittäinen höylääminen oli pidemmän päälle kuluttavaa niin mielelle kuin päänahalle.

Hän halusi itselleen hiukset, muttei tiennyt, miten. Juha googlasi vaihtoehtojaan. Hän oli aina ollut kiinnostunut peruukeista. Ulkomailla peruukit ovat huomattavasti yleisempiä, hän huomauttaa. Moni julkkiksen otsikoissa keikkuva ”uusi hiustyyli” on oikeasti peruukki.

Suomessa varteenotettavia peruukkiliikkeitä on vain kourallinen. Hinnat ovat sen mukaiset.

– Suomalaiset tupeet maksavat yli 600 euroa, mutta niiden kestossa ei ole eroa ulkomaisiin. Tajusin, että siinä maksaa se suomalainen käsityö.

Juha jatkoi yritysten vertailua ja kävi niiden kanssa viestinvaihtoa. Oikeanlaisen tupeen löytäminen oli yllättävän hankalaa.

– Yksi yritys vastasi aktiivisesti kysymyksiini. Lopulta päädyin tilaamaan heiltä jotain ja toivoin parasta, Juha virnistää.

Kun tupee saapui, Juha matkusti Helsingistä Tampereelle. Siellä hänen parturi-kampaajana työskentelevä serkkunsa leikkasi tupeen malliinsa.

– En mä ihan itkenyt, mutta en mä olisi ikinä uskonut, että tällä olisi näin iso vaikutus. Ihan kuin mulla olisi ollut taas hiukset.

Juha päätti lähettää kiitokset myös tupeeyritykselle. Yritys innostui Juhan ennen-jälkeen-kuvista niin paljon, että se halusi Juhan mallikasvokseen. Juha lähettäisi yrityksen käyttöön ennen-jälkeen kuvia erilaisista hiustyyleistä tupeita vastaan.

– Nyt niitä on tuolla hyllyssä joku viisitoista, Juha nauraa.

Tupee mukana kaikissa tilanteissa

Tavallisesti Juha käyttää yhtä tupeeta tauotta viikosta kahteen viikkoon. Sen jälkeen hän irrottaa tupeen ja pesee sekä höylää päänahkansa. Tupee saa pesun kylmällä vedellä.

Tupeita on kahdenlaisia, silikonisia ja pitsisiä, ja niiden käyttöikä vaihtelee puolestatoista kolmeen kuukauteen.

Tupeen kanssa voi urheilla, uida ja jopa saunoa, Juha sanoo. On kuitenkin muistettava, että kaikki hiuksia kuivattava kuitenkin kuluttaa myös tupeen hiusta ja lyhentää sen käyttöikää.

– Eikä tämä ole todellakaan niin helppoa kuin miltä se näyttää. Mulla on kuitenkin mun päätä vasten kalvo, johon on laitettu on istutettuja hiuksia. Sitten siitä vielä maksaa sen 250–400 euroa kolmen kuukauden välein, hän pohtii.

– Mä ajattelen niin, että tupee ei voi koskaan korvata omia hiuksia, eivätkä ne ikinä ole mun hiukset. Se on myös hyvä juttu: Jos joskus kyllästyn, voin vain ajella pääni takaisin kaljuksi.

Parasta tupeessa onkin vaihtelevuus ja valmius. Jokainen Juhan tupeista on leikattu aina hieman eri malliseksi. Hänellä on niitä jopa eri väreissä.

Oikeanlainen leikkaus on tärkeä, sillä tupee ei tavallisen hiuksen tavoin kasva tai asetu mittaansa.

” ”Mä ajattelen niin, että tupee ei voi koskaan korvata omia hiuksia, eivätkä ne ikinä ole mun hiukset. Se on myös hyvä juttu: Jos joskus kyllästyn, voin vain ajella pääni takaisin kaljuksi.”

Ei ikinä hiustensiirtoon

Tupeediilin myötä Juha alkoi kuvata videoita sosiaaliseen mediaan. Somesuosion myötä kasvoi myös kommenttien ja reaktioiden määrä.

– Saan jatkuvasti viestejä ja kommentteja siitä, että olenko miettinyt Turkkiin menemistä. Silloin mietin, matkustaisinko toiseen maahan lääkäreiden käsittelyyn, jotka eivät puhu äidinkieltäni ollenkaan. Ja sitten luottaisin siihen, että ne ottavat niskastani irti hiuksia, istuttavat hiukset päähäni ja lähettävät mut vilkuttaen takaisin kotiin?

Juhasta ajatus hiustensiirrosta ulkomailla on hirveä. Hän on nähnyt toimenpiteestä videoita, eikä halua moiseen käsittelyyn.

On Juha silti hiustensiirtoja googlaillut. Hän tietää kertoa, että sellaisen saisi reilulla kolmella tonnilla ilman matkakuluja. Eihän se hintana niin paljoa ole, Juha pohtii. Ehkä juuri siihen kytkeytyy ajatus hiustensiirron helppoudesta.

– Musta tuntuu, että ihmisten ajattelutapa hiustensiirtojen suhteen on aika vääristynyt. Sitä ajatellaan helppona kikkana, mutta mun mielestä se ei todellakaan ole sitä. Siinä on suuri riski sille, että hiustensiirtoon joutuu menemään uudestaan, Juha pohtii.

Hiustensiirtoon liittyy myös monia, uusimista vakavampia riskejä, kuten hylkimisreaktioita, arpeutumista ja tulehduksia.

Suurin osa Juhan saamista kommenteista on positiivisia, mutta mukaan mahtuu myös kriitikoita. Jos tupeeta pidetään turhamaisena, niin parturissa stailattua tupeeta vasta pidetäänkin, Juha päivittelee pilke silmäkulmassaan.

– Se on siellä ihan ylimmällä turhamaisuuden tasolla. Mutta ajattelen sen niin, että itsensä takia saa olla turhamainen. Kaljuna sitä näytti joka päivä samalta. Se oli pidemmän päälle oli oikeasti aika tylsää.

