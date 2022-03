Ruskeat, vaaleat, hennot tai lyhyet hiukset – esittelyssä tyylikäs ja helppo trendi jokaiseen tukkaan

Hennot hiukset

Kallis brunetti

Värjäys näyttää hyvältä myös pois kasvaessaan.

Harvoin yhtä hiusväriä hehkutetaan niin paljon kuin tätä ruskean tukan värjäämistekniikkaa mullistanutta trendiä. Montaa sävyä sekoittava väri on erityisen hyvä hennoille hiuksille: useamman värin yhdistelmä tekee hiuksista moniulotteiset ja luo syvyyseroja, joiden ansiosta tukka näyttää paksummalta kuin todellisuudessa onkaan.

Kallis brunetti saa nimensä siitä, että taidokkaasti tehty värjäys henkii glamouria ja tyyliä. Itse värjäystyön ei tarvitse maksaa maltaita.

Värjäämiseen ei ole tiettyä reittiä, vaan jokainen lopputulos on yksilöllinen ja yhdessä kampaajan kanssa suunniteltu.

Tummin ja vaalein tukkaan tuleva ruskean sävy valitaan ihonsävyn ja hiusten lähtövärin perusteella. Näiden reunaehtojen avulla kampaaja suunnittelee loput hiuksiin tulevat raidat.

Monisävyistä värjäystä on helppo ylläpitää. Varsinkin luonnostaan tumma tukka saa kasvaa huoletta kuukausien ajan ilman, että tyvikasvu häiritsee.

” Brunetti pääsee parhaiten oikeuksiinsa sileiksi föönatuissa hiuksissa. Hyvin tehty föönaus pitää hiukset myös puhtaampina pidempään.

Briogeon ylellinen, superkosteuttava naamio ylläpitää luksustunnetta tukassa. Briogeo Superfoods Avocado + Kiwi Mega Moisture -hiusnaamio, 39,90 €.

Hiuksiin jätettävä Davinesin hoitoaine tekee hiuksista siloisen kiiltävät ja sisältää lisäksi lämpösuojan. Davines Love Smoothing Perfector -hoitoaine, 27 €.

Jotta väri säilyy mahdollisimman kauniina mahdollisimman pitkään, kannattaa pesuaineeksi valita värjätyille hiuksille suunniteltu tuote. Natura Siberica Keep My Color -sampoo, 7,50 €.

Luonnollinen look

Lempeää lämpöä

Lämmin vaalea saa myös ihon hehkumaan!

Lämpimät sävyt palaavat rytinällä hiusväreihin. Rakkaalla blondilla on monta nimeä: hunajanvaalea, bronde ja butter blonde ovat kaikki lämpimään taittavia vaaleita sävyjä, jotka antavat iholle hehkua ja väriä pitkän talven jälkeen.

Luonnollisuus on ollut jo pari vuotta hiustrendien kärjessä, ja sama helppohoitoisuus ja maanläheisyys toistuu lämpimässä blondissa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö väri saisi hehkua tai olla näyttävä, päinvastoin: kiillossa ei säästellä ja jokainen sävy saa nousta tukasta esille.

Luonnollisuus näkyy sen sijaan siinä, että vaaleita sävyjä syvennetään ja mukaan ujutetaan myös hieman tummempia häivähdyksiä.

Jos lämpimän sävyisiin hiuksiin kaipaa twistiä, ovat bixien lailla ysäriltä tutut moneypiece-raidat täydellinen lisä raikastamaan ilmettä. Kasvojen ympärille värjätyt, muuta tukkaa selkeästi vaaleammat raidat tuovat kasvoille valoa.

” Kiilto on tänä keväänä ihan yhtä tärkeässä roolissa kuin itse hiusväri. Värjäyskertojen välissä kotona tehtävä kiiltohoito virkistää väriä ja mieltä.

Värjätyille hiuksille tarkoitettu Kérastasen kiiltohoito tekee hiuksista ihanan sileät ja saa värin hehkumaan. Kérastase Chroma Absolu Soin Acid Chroma Gloss -kiiltohoito, 50,50 €.

Söpö aprikoosin sävy paikkaa lämmintä blondia värjäyskertojen välissä. Cutrin Hohde Toning Apricot Treatment -hoitonaamio, 19,90 €.

Hyaluronihappo pitää ihon lisäksi hiukset joustavina ja kosteutettuina. L’Oréal Paris Elvital Hyaluron Plump -hiusseerumi, 9,90 €.

Lyhyt tukka

Ysäri-bixie

Bixie käy sekä paksuun että hentoon tukkaan.

Nostalgia on kovassa nosteessa, ja katseet on kiinnitetty tulevana keväänä tiukasti ysäriin. Kuka voisi unohtaa Meg Ryanin, Natalie Imbruglian ja Gwyneth Paltrow’n ikoniset hiustyylit? Nyt mallille on myös nimi: bixie on sekoitus lyhyttä polkkaa ja runsaasti pätkittyä pixie-leikkausta. Pohjalla oleva pixie tuo leikkaukseen tekstuuria ja liikettä, ja polkka antaa malliin pituutta.

Muunneltavuutensa ansiosta bixie sopii niin hennoille kuin paksummillekin hiuksille. Malliin on myös helppo upottaa edelleen supertrendikäs verho-otsis. Kauniisti kasvojen sivuille kaartuva otsatukka tekee leikkauksesta astetta ajattomamman ja klassisemman.

Bixien stailaaminen on ihanan helppoa. Ilman muotoilutuotteita malli näyttää parhaalta päivä tai pari pesun jälkeen, mutta volyymia tuovalla tekstuurisuihkeella puhtaisiinkin hiuksiin saa feikattua sopivasti karheutta. Suihkaus tai kaksi kuivasampoota freesaa kerrokset jälleen kuohkeiksi, jos tukka on ehtinyt latistua.

” Jos illalla jo tietää, että aamulla ei ole aikaa hiustenpesulle, voi kuivasampoon suihkuttaa tyveen yötä vasten.

Kerroksiin saa lisää ilmaa ja muotoa hiusvahalla. Vahan voi laittaa föönauksen alle tai kuiviin hiuksiin. Four Reasons No Nothing Sensitive Wax -muotoiluvaha, 12,90 €.

Sopiva karheus syntyy, kun tekstuurisuihkeen annostelee hiuksiin käsivarren mitan päästä. Schwarzkopf Session Label The Texturizer -rakennesuihke, 21,90 €.