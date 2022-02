Tunnetko kosmetiikan klassikot? 5 vuosikymmeniä vanhaa tuotetta, jotka ovat säilyttäneet suosionsa tähän päivään asti

Kokosimme klassikkotuotteet, jotka ovat säilyneet lähestulkoon muuttumattomina vuosikymmeniä ja ovat edelleen ihan yhtä päteviä ja trendikkäitä kuin lanseerauksensa aikoihin.

1. Catwalkien kestosuosikki

Jos mielessä pitäisi visualisoida hiuslakka, saattaa olla, että kuvaan piirtyisi juurikin tämä purkki. Vuonna 1960 lanseerattu L’Oréal Paris’n Elnett-hiuskiinne on edelleen monen ammattilaisen suosikki erityisesti muotinäytöskampauksissa. Kiinteessä on huikea pito, se on helppo harjata pois hiuksista eikä se tee tukkaa tahmaiseksi. 7 €.

2. Jokapaikan höylä

Rohtuvatko huulet, kaipaako meikki korostuskiiltoa tai pintakuiva iho ekstrahoitoa? Elizabeth Ardenin lähes satavuotias klassikko Eight Hour Cream -voide hoitaa edellä mainitut. Voide perustuu simppeliin reseptiin: vaseliini ja E-vitamiini ovat samat tehoaineet, joita itse Elizabeth aikoinaan supervoiteeseensa sekoitti. 44 €.

3. Valoa kansalle

Valokynä on niin lähellä magiaa kuin meikillä voi päästä. Yves Saint Laurentin Touche Éclat -valokynä oli lanseeraushetkellään vuonna 1992 ensimmäinen valokynä ikinä – ja... ...loppu onkin historiaa. Kynä tuo kasvoille valoa ilman glitteriä tai hohtoa, ja mukana on ihoa hoitavia ainesosia, kuten E-vitamiinia ja hyaluronihappoa. 44,50 €.

4. Klassikkoseerumi

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävää Estée Lauderin Advanced Night Repair -seerumia myydään maailmalla pullo joka kymmenes minuutti. Seerumin tuoreimmassa versiossa on mukana trendikkäitä peptidejä. Perusperiaate on yhä sama: pitkäkestoinen kosteutus ja ihoa vahvistavat antioksidantit hoitavat ikääntyvää ihoa tehokkaasti. 79 €.

5. Hajusteeton ihonhoitoikoni

Cliniquen lippulaivatuote, Dramatically Different Moisturizing Lotion -kosteusvoide, on jo 54 vuoden iässä. Voide on saanut rinnalleen liudan ihon erikoistarpeisiin mietittyjä versioita, mutta orkkisvaihtoehto on pysynyt melko muuttumattomana. Superkosteuttava voide sopii eri ihotyypeille ja on hajusteeton ja allergiatestattu. 50 €.