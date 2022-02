Nyt saa vilauttaa! Metti Forssell näyttää, kuinka syntyy kevään näyttävin cut out -tyyli

Yhdistä cut out -pusero suoriin housuihin tai valitse suloisesti leikattu trendimekko illanviettoon.

Viime sesonkeina on nähty paljon erilaisia ihoa vilauttavia trendejä, kuten off shoulder -yläosia ja lyhythelmaisia toppeja. Vilauttelu jatkuu, sillä tulevalle keväälle on luvassa paljon suloisia cut out -yksityiskohtia. Tulemme näkemään näitä leikkauksia erityisesti mekoissa ja puseroissa.

Tyylikäs malli ja hauskat yksityiskohdat tekevät ihoa vilauttavista lookeista soveltuvia monenlaisiin tilanteisiin. Mielenkiintoa arkiasuun saa yhdistämällä cut out -puseron farkkujen tai suorien housujen parina. Cut out -mekko on puolestaan ihana valinta illanviettoon!

Esimerkiksi näillä vaatekappaleilla luot trendikkään cut out -tyylin:

Mekko 49,95 €, Zara.

Pusero 175 €, Gauge81.

Mekko 130 €, Norma Kamali/Mytheresa.com.

Mekko 26 €, Missguided.

Pusero 22,95 €, Zara.

Cut out -trendin voi myös yhdistää ihaniin alusvaatteisiin. Kasasimme kevään suloisimmat alusvaatteet tähän juttuun:

Lue lisää: Kevään ihanimmat alusvaatteet tulevat tässä: kokosimme yhteen 19 hempeää ja upeaa tyyliä

Tässä jutussa esitellään puolestaan pukeutumisideoita, joita varten ei tarvitse pyörähtää kauppareissulla:

Lue lisää: 10 helppoa ja tyylikästä pukeutumisideaa, jotka voit ottaa käyttöön heti – kaupan kautta käymättä