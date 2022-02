Näin erotat vastuullisen kosmetiikan viherpesusta: Jos tuotteen kyljestä löytyy tämä väite, hälytyskellojen tulisi pärähtää soimaan

Kevyempi pakkaus ja raaka-aineita ruokateollisuudesta. Kokosimme keinot, joilla valitset kauneustuotteet kestävämmin.

Näin valitset vastuulliset raaka-aineet

Moni vastuullinen kosmetiikkabrändi hyödyntää nyt tuotteissaan elintarvike- ja puuteollisuuden sivuvirtoja, kuten marjamehuja, siemeniä, siementen ja viljan kuoria, kahvinpuruja tai puuselluloosaa. Sivuvirtakosmetiikka saattaa olla jopa vastuullisempi valinta kuin luonnonkosmetiikka, jota varten raaka-aineet kasvatetaan usein varta vasten.

Biohajoavat koostumukset ovat yleistyneet. Biohajoavuus tarkoittaa, että kosmetiikka hajoaa maaperään ja siitä jää vähän jäämiä ympäristöön. Aurinkovoiteista taas on alettu viime vuosina tehdä vesistöystävällisempiä poistamalla niistä merten ja järvien ekosysteemille haitallisia aurinkosuojafilttereitä.

Suhtaudu kriittisesti väitteisiin, jotka korostavat raaka-aineiden ”puhtautta” ja vihjaavat, että myynnissä olisi myös ”epäpuhdasta” kosmetiikkaa. Ei ole, sillä kaikkea Suomessa myytävää kosmetiikkaa valvoo EU:n kosmetiikka-asetus. Sitä valvovat Tukes ja Tulli.

Raaka-aineiden vastuullisuus ulottuu myös välineisiin. Koska pumpulin valmistamiseen kuluu valtavasti vettä, monella sarjalla on jo valikoimissaan konepestävät kestovanulaput. Uudet, ekologiset meikkisienet maatuvat nopeasti. Monen harjan ja siveltimen varsi on muovin sijaan biopohjaista materiaalia.

Öljyseerumi on kehitetty muun muassa puolukasta, joka on saatu elintarviketeollisuuden sivuvirtana. Pullo on kierrätyslasia. Lumene Nordic Bloom Vitality Silottava & elvyttävä öljyseerumi 32,90 €. Konepestävät, selluloosapohjaiset LastObject LastRound -puhdistuslaput korvaavat pumpulin. 12,90 € / 7 kpl. Vesistöystävällinen aurinkovoide on pakattu paperipohjaiseen tuubiin. Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk SK 50. 29,20 €. Meikkisienen voi laittaa biojätteeseen, ja se maatuu täysin alle 180 päivässä. Ecotools Bioblender 10,90 €. Hävikkiä hyödyntävä kauneusöljy kosteuttaa ihoa ja hiuksia. Pulpe de Vie Oh my Gold 19,90 €.

Näistä merkeistä tunnistat vastuullisen pakkauksen

Vastuullisesta pakkauksesta on karsittu kaikki turha eli sellofaanikääre, käyttöohjevihkonen ja jopa suojakartonki, jos se on sisällön kannalta turvallista. Mitä kevyempi pakkaus, sitä vastuullisempi se saattaa olla. Moni valmistaja on vähentänyt esimerkiksi muovin määrää. Käyttöohje skannataan pakkauksen QR-koodista puhelimella.

Säilyvyys on kuitenkin oleellista, eikä kaikkea ole mahdollista pakata ilman muovia. Erityisesti paljon vettä sisältävät tuotteet vaativat pakkauksilta paljon. Muovilla on myös puolensa: se on lasiin verrattuna kevyt ja kestävä pakkausmateriaali. Tärkeintä on, että materiaalin voi kierrättää.

Moni valmistaja pyrkii lisäämään kierrätysmuovin ja -lasin käyttöä. Esimerkkinä tästä toimii OWP, joka on merestä kerätystä muovijätteestä jalostettua kierrätysmuovia.

Suomalainen Sulapac on puolestaan puukuitukomposiitillaan biopohjaisten pakkausratkaisujen etujoukoissa.

Esimerkiksi L’Oréal pakkaa osan tuotteistaan paperipohjaiseen tuubiin. Kartonkipakkaus on myös suomalaisella Moi Forest -sarjalla. Vastuullista pakkaamista edustavat myös kartonkiin tai paperiin pakatut no waste -tuotteet, kuten palasampoot, -hoitoaineet ja -vartalovoiteet.

Kotimaisen biohajoavan huulipunan hylsyyn voi myös ostaa täyttöpakkauksen. Havu Cosmetics Lipstick Cranberry 38 €, täyttöpakkaus 25 €. Vartalovoidepullossa on puolet aiempaa vähemmän muovia. Tyhjänä sen saa rullattua tiiviiksi tuubiksi. Hajusteeton Nivea Naturally Good Body Lotion Sensitive Skin 6,40 €. Palasampoo jättää jälkeensä vain pienen määrän kartonkia. Yves Rocher The Gentle Shampoo Bar 9,90 €. Kasvovoiteen korkissa on käytetty suomalaisen Sulapacin puupohjaista materiaalia. Purkki on uudelleentäytettävä. Chanel N° 1 Red Camellia Revitalizing Cream 120,20 €. Kartonkituubiin pakattu suomalainen metsäpölyvoide on hiilineutraali. Moi Forest Nurturing Forest Dust Multipurpose Cream 31,90 €.

