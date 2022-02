Samuji teki konkurssin, mutta brändin tarina ei loppunutkaan siihen – nyt uusi pääsuunnittelija jakaa parhaat tyylivinkkinsä

Samujin uuden pääsuunnittelijan Anne-Mari Pahkalan tyyli on kuin eteläpohjalainen aava: koruton ja kaunis.

Suomen muotiväki haluaisi varmasti juuri nyt olla kärpäsenä vaatemuotoilija Anne-Mari Pahkalan työhuoneen katossa. Pahkalan työpöydällä syntyy parhaillaan Samujin ensi syksyn mallisto – ja rakastetun brändin uusi alku.

Kotimainen Nosh osti konkurssin tehneen, Samu-Jussi Kosken luoman Samuji-brändin viime kesänä.

Lue lisää: Samujin pelastanut Nosh-vaatefirma luottaa erikoiseen myyntikanavaan – ”Konsepti toimii”

Loppuvuodesta 2021 julkistettiin, että Anne-Mari on sen uusi pääsuunnittelija. Suuri yleisö tuntee Anne-Marin parhaiten puvuista, joita hän on suunnitellut Linnan juhliin.

– Vastuullinen ja vahva arvomaailma yhdistävät Samujia ja minua. Se näkyy myös merkin tulevaisuudessa. Olen sitä mieltä, että suunnittelupöydällä ei piirretä vain tuote vaan sen koko elinkaari. Laadukkaaseen design-prosessiin kuuluu nykyään myös kiertotalouden miettiminen, Anne-Mari sanoo.

Hän on tehnyt kiinnostavia vastuullisia avauksia ennenkin. Vuoden 2016 Linnan juhliin hän puki kansanedustaja Emma Karin sinivalkoiseen mekkoon, joka oli valmistettu merestä kerätyistä muovipulloista. Myöhemmin Kansallismuseo hankki mekon kokoelmiinsa.

– Ympäristö on globaalisti siinä tilassa, että asiat on ajateltava uusiksi. Olen utelias ja muutos kiehtoo minua valtavasti. Suunnittelijana minua on myös aina puhutellut ajattomuus, tasa-arvo ja itsensä toteuttaminen. Nämä teemat ovat olleet osa myös Samujin tarinaa.

”Ajaton ja laadukas design kestää aikaa ja ympäristön muutoksia. Vaatteen vastuullisuuden voi mitata sen käyttökerroissa. En tee heräteostoksia ja kun ostan jotain, ostan laadukasta”, Anne-Mari sanoo.

” ”Ympäristö on siinä tilassa, että asiat on ajateltava uusiksi.”

Samujilla on paljon vannoutuneita faneja. Siitä kertoo sekin, että merkin ystävät yrittivät pelastaa alkuperäisen yrityksen konkurssilta joukkorahoituksen avulla. Kerätty potti teki joukkorahoituksen Suomen ennätyksen.

Se ei kuitenkaan lopulta riittänyt.

Myös Anne-Marin omasta kaapista löytyy monia ajattomia Samuji-klassikoita kuten Hettie-poolo ja muhkea Chunky Beanie -pipo.

Miltä tuntuu ryhtyä kipparoimaan monille tärkeää brändiä? Anne-Marin mukaan hänen ei tarvitse piirtää Samujin tulevaisuutta yksin, vaan osa merkin ystävistä on ollut mukana luomassa uutta alkua.

– Samuji on ollut monille asiakkaille merkityksellinen, ja he ovat kertoneet näkemyksistään ja toiveistaan meille eri kanavissa. Haluan kuunnella heitä jatkossakin tarkasti.

Samujin musta poolo on Anne-Marin luottovaatteita. Hattu on éN Hatsin.

Suhteeni muotiin

”Vaatteet ovat minulle luonnollinen itseilmaisun tapa. Isäni on puuseppä-verhoilija ja jo lapsuudessani arvostettiin muotoilua. Kotona oli luomisen meininki: suunnittelimme ja toteutimme asioita itse. Vaatemuotoilu kiehtoi minua jo varhain, koska sen kautta voi vaikuttaa ja kertoa tarinoita. Minulla on ollut asiakkaina paljon yhteiskunnan vaikuttajia ja artisteja, jotka ilmaisevat itseään myös asujensa kautta.”

” ”Tyylini rakentuu johdonmukaisuudesta: tuleeko vaate oikeasti käyttöön ja sopiiko se muihin vaatteisiini?”

Luottoasuni

”Rakastan mustaa ja pukeudun mustapainotteisesti, etenkin töissä. Työskentelen isojen visuaalisten kokonaisuuksien kanssa, joten haluan, että oma asuni on neutraali. Toisaalta rakastan myös värejä, mutta usein niiden käyttö rajautuu vapaa-aikaani. Kotona käytän esimerkiksi värikkäitä silkkikimonoita kauluspaitojen ja poolojen päällä. Kimonot ovat kerrospukeutujan unelma.”

Töissä Anne-Mari pukeutuu mielellään mustaan ja valkoiseen. Värit kuuluvat vapaa-aikaan.

Tyylioivallukseni

”Ajaton ja laadukas design kestää aikaa ja ympäristön muutoksia. Vaatteen vastuullisuuden voi mitata sen käyttökerroissa. En tee heräteostoksia. Kun ostan jotain, ostan laadukasta.”

Juuri nyt inspiroi

”Estetiikkani on pelkistetty ja luonnonläheinen. Minua kiehtoo harmonia, jossa minimalismi yhdistyy leikkisyyteen tilan ja valon kanssa. Lapsuuden ympäristöni näkyvät yhä: eteläpohjalainen koruton aava kiteyttää visuaalisen maailmani. Koruton luonto ja tila puhuttelevat minua.”

Anne-Mari keräilee erilaisia inspiraatiokuvia työpöytänsä ylle.

Helmi Remeksen lasiteos Kyynel edustaa Anne-Marille merkityksellistä elämänvaihetta.

Tyyliaarteeni

”Japanilainen silkkihaori. Sen kokonaisvaltainen kauneus viehättää minua.”

Japanilaisessa estetiikassa Anne-Maria kiehtovat historia ja pelkistetty muotokieli.

Säästän

”Harkitsen pitkään, ennen kuin ostan mitään. Tyylini rakentuu johdonmukaisuudesta: tuleeko vaate oikeasti käyttöön ja sopiiko se muihin vaatteisiini? Olen tarkka myös vintage-aarteiden kohdalla. Vintagessa kiehtovat perinteiset kädentaidot, tinkimätön viimeistely ja se, että tuotteella on tarina kerrottavanaan.”

Riikka Piipon Samujille suunnittelema Vasella-laukku on Anne-Marin aarre.

Chao Hsien-Kuon hopeasormus on Anne-Marin voimakoru.

Sijoitan

”Panostan laadukkaisiin luonnonmateriaaleihin, kuten silkkiin ja villaan. Teetän myös paljon vaatteita ompelijalla. Ammattini puolesta minulla on ollut aina luotto-ompelijoita ja tuntuu ihan luonnolliselta, jos vaate on tehty juuri minulle. Mittatilausasuissa on myös vastuullinen näkökulma: kun vaate on itselle toteutettu, se on luultavasti mieluinen ja sitä käytetään pitkään.”

Anne-Mari Pahkala 37-vuotias Samujin pääsuunnittelija. Asuu Helsingissä, kotoisin alun perin Seinäjoelta. Valmistunut ammattikorkeakoulusta vaatemuotoilun koulutusohjelmasta. Työskennellyt 13 vuotta muotialan yrittäjänä.

