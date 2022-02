Voiko ihosi huonosti? Apu saattaa löytyä keramideista – tämä ihonhoidon luonnollisesta ainesosasta kannattaa tietää

Keramidit kuuluvat ihoon luonnostaan. Joskus niitä on hyvä lisätä kasvoille ja vartalolle myös purkista.

Jos iho tuntuu jatkuvasti hieman ärtyneeltä eikä osoita rauhoittumisen merkkejä, syy saattaa löytyä huonosti voivasta ihon suojamuurista, kertoo InStyle artikkelissaan. Ratkaisuksi ärtyneeseen ihoon ehdotetaan kosmetiikan keramideja.

Jos ainesosa nostattaa pelkkiä kysymysmerkkejä, jatka lukemista. Keramidit ovat ihon välttämätön rakennusaine – ja niiden puute haittaa ihon normaalia toimintaa.

Miksi ihossa ei ole tarpeeksi keramideja?

Ihon pintakerros, eräänlainen suojamuuri, koostuu noin 50-prosenttisesti keramideista. Keramidit ovat lipidejä eli rasvahappoja, jotka toimivat ihossa kuin laasti muurissa: ne auttavat säilyttämään ihon kosteuspitoisuuden, sileyden ja tasaisuuden. Kun ihon keramidipitoisuus on kunnossa, kosteus pysyy ihossa ja iho pystyy suojaamaan itseään ulkoisilta haittavaikutuksilta.

– Kun ihosolut ovat terveitä, ja niiden välissä on kunnolla tätä ”laastia”, iho on terve. Jos laastia ei ole tarpeeksi, myös ihosolut voivat huonosti. Tilannetta voi verrata rapautuneeseen tiiliseinään, josta laasti on lohkeillut, eikä seinä ole yhtä vahva, on ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Susanna Majasuo kuvaillut aiemmin.

” Vaihtelevat sääolosuhteet, stressi, liian vahvat puhdistus- tai kuorinta-aineet tai auringon säteily voivat heikentää suojakerrosta.

Vahingoittunut suojakerros voi oireilla iholla esimerkiksi pitkäkestoisena ihoärsytyksenä, kutinana tai hyperpigmentaationa. InStylen haastatteleman ihotautilääkäri Bernard Kim listaa alhaisen keramidipitoisuuden oireiksi myös punoituksen ja kuivan ihon.

Lähtökohtaisesti aivan tavallinen elämä vahingoittaa suojakerrosta. Vaihtelevat sääolosuhteet, stressi, liian vahvat puhdistus- tai kuorinta-aineet ja auringon säteily voivat heikentää suojakerrosta.

Myös ikääntyminen laskee ihon keramidipitoisuutta. Majasuon mukaan atooppisessa ihossa tai esimerkiksi aknesta tai ruusufinnistä kärsivässä ihossa keramideja on luontaisesti liian vähän.

Etsi näitä termejä ainesosaluettelosta

Kosmetiikkaan lisätyt keramidit vahvistavat ihon suojausta, vähentävät ärsytystä ja nostavat ihon kosteuspitoisuutta.

Koska ihonhoitotuotteiden keramidit ovat samankaltaisia kuin ihossa olevat rakennuspalikat, ne sopivat kaikille ihotyypeille kuivasta rasvaiseen ja akneihon hoitoon, herkälle iholle ja silmänympärysiholle.

INCI-luettelosta keramideja saa etsittyä termeillä Ceramide AP, EOP, NG, NP tai NS. Keramidin esiasteet, jotka saavat ihon tuottamaan keramideja, löytyvät nimillä phytosphingosine ja sphingosine.

Japanilaisella ihonhoitomerkki V 10 Plusilla on oma keramidiseeruminsa. 85 € / 30 ml, mm. Yliopiston apteekki.

Ihonhoitoguru Paula Begounin Paula's Choice -brändin kosteusvoide sisältää keramidien lisäksi muun muassa retinolia ja C-vitamiinia. Voide lupaa palauttaa ihoon viisi välttämätöntä keramidia, 64 € / 50 ml, Skincity.

Eteläkorealaisella Holika Holika -brändillä on kokonainen keramidipohjainen ihonhoitosarja. Sarjan suojaava ja kosteuttava kasvosuihke on maailmalla palkittu. Good Cera Super Ceramide Mist 18,90 € / 120 ml, mm. Bearel.

Apteekeissa myytävän ihonhoitomerkki Ceraven tuotteet pohjaavat keramidien tehoon. Kuivan ihon vartalovoide on kehitetty Ihotautilääkäreiden kanssa. Cerave Moisturising Cream, 19,90 € / 454 g.

