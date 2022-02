”Pullonkaula” on seuraava iso otsahiustrendi, josta ulkomailla kohkataan – tältä tyyli näyttää

Pullonkaulaotsis saattaa olla sinua varten, haaveilet sitten otsatukan leikkaamisesta tai sen pois kasvattamisesta.

Näyttelijä Margot Robbie on yhdistänyt bottleneck-otsiksen myös ponnarityyliin.

Tätä hiustrendiä näet tänä vuonna kaikkialla, otsikoivat Grazia ja Glamour.

Otsahiustyyli, joka valloittaa Hollywoodia, sanailee puolestaan The Zoe Report.

Kun vielä Vogue hehkuttaa otsatukkatyyliä universaalisti imartelevaksi ja Elle ja InStyle nimeävät sen helpoksi vaihtoehdoksi heillekin, jotka epäröivät kunnon otsiksen leikkaamista, vuoden 2022 hittiotsis alkaa väistämättä kiinnostaa.

”Bottleneck bangs” eli pullonkaulaotsatukka on otsahiustyyli, jossa otsahiukset mukailevat tyylin nimen mukaisesti pullon muotoa: kapea yläosa levenee alaspäin mentäessä kuin pullon kaula ja tekee lopulta poskiluun alapuolella kurvin.

Tyyli yhdistelee tavallista ja ylikasvanutta otsatukkaa. Voguen haastatteleman, muun muassa Alexa Chungin kuuluisia hiuksia leikanneen hiusmuotoilijan George Northwoodin mukaan pullonkaulaotsis on turvallinen ja sopiva valinta useille kasvonmuodoille.

The Zoe Report kertoo trendin saaneen alkunsa viime elokuussa julkaistun britti-Voguen kansityylistä. Julkkishiusstylisti Tom Smith nosti näyttelijä Margot Robbien hiustyylin esiin videopalvelu Tiktokissa, ja sana bottleneck-otsahiustyylistä alkoi levitä.

Malli on saanut inspiraationsa 1970-luvulta. Tyyli on jatketta viime vuoden otsatukkahitille curtain bangsille eli verho-otsikselle. Pullonkaulamalli on vain astetta pidempi – siis täydellinen trendi myös otsahiuksia pidemmiksi tai kokonaan pois kasvattaville.

Margot Robbien lisäksi muun muassa näyttelijä Lily Collins on nähty rennossa, takavuosien ilmettä mukailevassa tyylissä. Esimerkiksi näiden kuvien kanssa voit istua seuraavalla kerralla kampaajan penkkiin.