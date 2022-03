Ihanimmat takit tänä keväänä! Kokosimme 5 raikasta valintaa – ja tavat, joilla stailaat ne muodikkaasti

Yhden sävyn tekniikka

Ihana tyyli syntyy, kun puet samaa sävyä päästä varpaisiin. Inspis tyyliin haetaan kotoiluvaatteista. Kevyt tikkitakki on kevään takkitrendeistä uusin.

Kukkakuvioinen tikkitakki 189 €, Coster Copenhagen. Neule on mohairvillasekoitetta, 179 €, Second Female. Pellavapaita on viskoosisekoitteinen, 34,99 €, Lindex. Verkkahousut 95 €, Second Female. Sandaalit 99,90 €, Unisa. Huivi on kuvataidekoulusta lainattu rekvisiitta, sukat rekvisiittaa. Taustalla näkyvät teokset Hanna-Reeta Koivaara.