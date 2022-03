6 ihanan keväistä asua, joissa käytät farkkua kekseliäästi

4. Luottopari

Kun farkkujen kanssa pukee väljän kauluspaidan, asu on kelpo aina.

Oversize-mallinen kauluspaita 39,99 €, Kappahl. Farkkujen lahkeet ovat valmiiksi käänteillä, 39,99 €, Only. Sandaalien alle on puettu sukat 99,95 €, Vagabond. Pearl on chain gold mini drop -korvikset 86,60 €, Karo-Koru. Laukkuun solmittu huivi 9,99 €, Hennes & Mauritz. Värikkäät sukat piristävät mustat sandaalit, 9,95 €, Lindex. Suomessa valmistettu Hupi-Laukku on Pihka Collectionin, 269 €.