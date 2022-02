Ihonhoitoon törsätään nyt aikaa ja vaivaa – tällainen on statusiho-trendi, jolla on kurja kääntöpuoli

Tarkkaan harkitun ihonhoitorutiinin tarkoitus on näyttää muille, että ihosta välittää tosissaan.

Jokainen Euphoria-sarjan uutta kautta katsonut tietää mistä puhutaan, kun puhutaan Cassien kello neljältä aamuyöstä alkavasta kauneudenhoitorutiinista. Gua sha -kammalla, jaderullalla ja silmänalusnaamioilla kasvojaan hoitava Cassie toteuttaa kohtauksessa ihonhoidon nousevaa trendiä eli statusihoa.

Statusiho saattaa kuulostaa kalliilta, mutta trendin tarkoitus ei ole pulittaa törkysummia hienon kuuloisista tuotteista. Popsugar kertoo, että status-termi tulee siitä, että ihonhoitoon käytetään nyt rahan sijaan aikaa ja ajatusta: samalla tavalla kuin rusketus oli joskus statusmerkki siitä, että ihmisellä oli varaa matkustaa aurinkolomalle, nyt ihonhoitoon panostaminen osoittaa muille, että itseen ja ihoon on valmis laittamaan aikaa ja vaivaa ihan tosissaan.

” Todistetusti tehokkaat raaka-aineet ovat statusihon hoitorutiinissa ykkösasemassa.

Trendi muistuttaa hieman skinimalismia, jossa tuotteet on karsittu minimiin ja ihon oma tekstuuri saa näkyä. Statusihossakin vähemmän on enemmän: tarkoitus on panostaa pariin tarkoin valittuun tehoaineeseen tai omalle iholle sopivaan laitteeseen.

Tieteellä on oleellinen osa statusihon rakentamisessa. Iholle ei lätkitä mitä tahansa tuotteita, vaan oman ihon erityistarpeita hoidetaan muutamalla laadukkaalla tehoaineella. Todistetusti tehokkaat raaka-aineet, kuten C-vitamiini, retinoli, bakuchiol ja hyaluronihappo, ovat statusihon hoitorutiinissa ykkösasemassa.

Kauneudenhoitoon tarkoitetut laitteet ovat kasvattaneet suosiotaan, ja statusiho-trendissä niillä on oma roolinsa vaikuttavien aineiden rinnalla. Gua sha -kammat, LED-naamiot ja mikrovirralla toimivat hoitolaitteet alkavat olla muidenkin kuin ihonhoitointoilijoiden tiedossa ja käytössä.

” Gua sha -kammat, LED-naamiot ja mikrovirralla toimivat hoitolaitteet alkavat olla pienen ihonhoitointoilijaporukan sijaan suuremmankin massan suosiossa.

Ihon helliminen ja hoitaminen voi olla hyvää mieltä tuottavaa omaa aikaa. Samaan aikaan trendi saattaa kuulostaa yhtä hurjalta kuin Cassien toiminta näyttää tv-ruudulla. Ulkonäkö kun ei useinkaan kerro siitä, miten iho, keho tai mieli todellisuudessa voi tai kuinka itsestään pitää huolta.

Näytämme siis peukkua taktisesti juuri oman ihon tarpeisiin valituille tuotteille – mutta emme kaipaa ilmiöitä, joissa ihon kunto on merkki statuksesta tai siitä, kuinka paljon itseensä on valmis panostamaan. Kauneusnormeihin sopiva iho on nimittäin usein enemmän geeniloton kuin viimeisen päälle viilatun ihonhoitorutiinin tulosta.