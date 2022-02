Tavoitteena silkkisen sileä iho? Hailey Bieberin ja Kendall Jennerin meikkaaja kertoo niksit täydelliseen ihomeikkiin

Tehokas primer on onnistuneen meikin pohja.

Julkkisten iho näyttää instakuvissa yleensä lähes utopistisen sileältä ja tasaiselta. Miksi omaa ihoa ei saa meikattua saman näköiseksi!

Itseään kannattaa muistuttaa siitä, että sen lisäksi, että kuvia on usein muokattu, Hailey Bieberin ja Kendall Jennerin kaltaisten julkkisten työ on näyttää hyvältä. Silkkisen ihon taustalla on orjallisen ihonhoitorutiinin lisäksi laatutuotteilla taidokkaasti tehty meikki, usein vieläpä ammattilaisen tekemänä.

Saisiko samoja kikkoja omaan käyttöön?

Onneksi ammattilaiset jakavat yleensä auliisti vinkkejä onnistuneen meikin tekoon. Kyse ei ole rakettitieteestä. Meikkitaiteilija Mary Phillips kertoo Australian Voguelle niksinsä ihon tasaiseksi meikkaamiseen. Hän tekee usein esimerkiksi Kendallin ja Haileyn freesit lookit.

Kosteuta aina aluksi

Phillipsin mukaan iho näyttää luonnollisen hehkuvalta, kun t-alue, eli otsa, nenä ja leuka, ovat aavistuksen mattaisia, mutta kasvojen korkeimmilla kohdilla on hehkua. Siksi juuri omalle iholle sopivan hoitorutiinin löytäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Myös suomalaismeikkaaja Eevis Liedes on puhunut samasta asiasta. Hän pohjustaa ihon aina ennen meikkaamista hoitovedellä, boosterilla, silmänympärysvoiteella ja kosteusvoiteella.

Lue lisää: Suomalaismeikkaaja kertoo, mitä iholle pitää tehdä ennen meikkiä – jos skippaat, älä odota meikkivoiteeltakaan ihmeitä

Panosta primeriin

Meikinpohjustustuote puolestaan takaa, että meikki liukuu kauniisti iholle ja myös pysyy siellä koko päivän. Phillipsin suosikki on meikkimerkki Hourglassin primer, joka meikkitaiteilijan mukaan häivyttää iholta epätasaisuudet, imee ylimääräisen talin itseensä ja tasoittaa hienot juonteet.

Hourglass Vanish Airbrush Primer -meikinpohjustustuote, 68 €.

Phillips kehottaa miettimään tarkkaan, minkälaisen meikkipohjan iholle levittää. Kuivalle iholle hän suosittelee kosteuttavaa, hehkuvan lopputuloksen jättävää meikkivoidetta, kun taas rasvoittuvalle iholle toimivampi on mattapinnan tekevä meikkivoide.

Jos mattameikki ei tunnu omalta, primer on erityisen oleellinen osa onnistunutta ja kestävää ihomeikkiä.

Estée Lauder Double Wear Sheer Long-Wear Makeup -meikkivoide, 40 €.

Mieti, millä levität meikin

Ihomeikin tekemiseen on varmasti lähes yhtä paljon eri tyylejä kuin tekijöitä. Phillips itse suosii puuhassa sutia: hän aloittaa meikkivoiteen levittämisen kasvojen keskiosasta ja häivyttää voiteen kohti hiusrajaa mentäessä.

Myös peitevoiteen levittämisessä löytyy paria eri koulukuntaa. Phillips tykkää laittaa peitevoiteen meikkivoiteen jälkeen silmänalusille, nenänvarteen, nenää ympäröivälle iholle, keskelle otsaa sekä leuan kärkeen. Meikki kuluu näistä kohdista helposti pois, joten peitevoide tuo niille lisäpeittoa sekä antaa valoa kasvoille.

Makethemake Sheer Foundation Brush -suti, 19 €.

Lue myös: Etkö tiedä, miten ja miksi peitevoidetta käytetään? Nyt tulee takuuvarmat ohjeet, joilla meikistäsi tulee kertaheitolla parempi

Käytä hohtoa harkiten

Aurinkopuuteri, poskipuna ja korostusväri kuuluvat kaikki Phillipsin luottosettiin. Aurinkopuuteria hän levittää niille kohdille kasvoja, joihin aurinko luonnollisestikin osuisi ensimmäisenä, poskipunaa poskipäille piristämään ilmettä ja korostusväriä kulma- ja poskiluiden päälle.

Physician's Formula Matte Monoi Butter Bronzer -aurinkopuuteri, 22 €.

Mádara Guilty Shades Eye & Cheek Multi-Shheidades -hohtoväri, 25 €.

Lue myös: Pelkäätkö poskipunaa? Katso ero: Näin aikuisen ihon saa hehkumaan hetkessä

Lue myös: Oletko hukassa highlighterin kanssa? Helpot ohjeet takaavat valovoimaisemman meikin kuin koskaan