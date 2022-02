Tämä ihonhoidon ihmeaine ei ole uusi, mutta sen teho jaksaa hämmästyttää – 4 edullista seerumia, joilla saat C-vitamiinin hyödyt

Monikäyttöinen C-vitamiini on ansainnut kaiken hehkutuksensa.

C-vitamiini on ihon ykkösantioksidantti. Tehokkaimmin viet sen iholle seerumin muodossa.

C-vitamiini on tällä hetkellä erityisen kovassa nosteessa ihonhoidossa, vaikka antioksidantti ei suinkaan ole uusi tehoaine, päin vastoin. Syy vanhan suosikin hehkutukseen on siinä, että C-vitamiini todella toimii.

Antioksidanttinen tarkoittaa C-vitamiinin kohdalla sitä, että se paitsi korjaa ilman vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita ihossa, myös suojaa ihoa näiltä ennenaikaisia vanhenemisen merkkejä aiheuttavilta vihulaisilta.

C-vitamiini on paljon muutakin kuin antioksidantti. Erityisen tunnettu se on ihoa kirkastavista ominaisuuksistaan. Tehoaine kirkastaa ihoa ja häivyttää kasvoilta hyperpigmentaation aiheuttamia tummia läiskiä ja ennaltaehkäisee uusien syntyä. Antioksidantti on näissä molemmissa niin pätevä, että tällä saralla harva uutuusaine pystyy kilpailemaan C-vitamiinin kanssa.

Alluren haastattelema ihotautilääkäri Howard Sobel selittää, että korkean happopitoisuutensa ansiosta C-vitamiini tehostaa ihon omaa kollageenin ja elastaanin tuotantoa. Nämä kaksi ovat taustavoimat sileän ja kimmoisan ihon takana.

Etsi tiettyjä termejä kosmetiikasta

Seerumi on kaikkien kolmen Alluren juttua varten haastatellun ihotautilääkärin mielestä kaikkein tehokkain muoto viedä vitamiini iholle. Parasta olisi, jos C-vitamiini olisi seerumissa ascorbic acid- tai L-ascorbic acid -muodossa. Tämä on kaikkein tehokkain ja vakain muoto vitamiinille.

Jos C-vitamiini ei ole vielä tuttu, mutta mieli tekisi kokeilla, näillä hinta-laatusuhteeltaan erinomaisilla seerumeilla tehoaineen ujuttaminen ihonhoitorutiiniin on helppoa.

Aco Glow Booster -seerumi, 19,90 €.

The Ordinary Ethylated Ascorbic Acid 15% Solution -seerumi, 12,50 €.

Skin Treat Brightening Vitamin C Face Elixir -seerumi, 19,90 €.

Lumene Nordic-C Glow Renew Night Serum -yöseerumi, 29,90 €.

Osittainen lähde: Vogue