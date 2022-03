Testasimme 10 kasvojenpuhdistajaa – kaikki irrottavat meikin, mutta tuotteissa ja tuoksuissa on isoja eroja

Testasimme joukon kelpo puhdistustuotteita, joista osa sopii paremmin kuivalle, osa rasvoittuvalle iholle.

Ihana tuoksu

Ole Henriksen Truth Juice Daily Cleanser, 30,50 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Monikäyttöinen geelivoidepuhdistustuote poistaa meikin, rasvan ja epäpuhtaudet iholta. Sopii kaikille ihotyypeille. Tuote sisältää ihoa raikastavaa appelsiinivettä, kuollutta ihosolukkoa vähentävää PHA-happoa ja kasviperäistä Truth-yhdistettä, jossa on appelsiinia, sitruunaa, ruusunmarjaa, gojimarjaa ja tyrniuutetta. Jättää ihon pehmeäksi ja tasaiseksi.

Kokemus: Tuotteen tuoksulla on minulle suuri merkitys ja se on tässä kohdillaan. Ihana sitruksinen ja raikas tuoksu suorastaan houkuttaa käyttämään tuotetta. Se poistaa hellävaraisesti lian ja meikin, mutta myös hieman tarpeettomasti rasvaisuutta.

” Ihana sitruksinen ja raikas tuoksu suorastaan houkuttaa käyttämään tuotetta.

Tuote ei kuivata mahdottomasti, mutta saisi kosteuttaa hieman enemmän. Silti se on kelpo kokonaisuus.

Herkälle iholle

A-Derma Dermalibour+ Foaming CICA-Gel, 14,70 € / 200 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Puhdistaa, rauhoittaa ja hoitaa koko perheen ihoa. Sopii ärtyneelle ja vaurioituneelle iholle, joka punoittaa, hilseilee ja on kireän tuntuinen. Voidaan käyttää kasvojen, käsien, vartalon, päänahan ja ulkoisten intiimialueiden pesuun. Hellävarainen, antibakteerinen koostumus. Saippua-aineeton, hajusteeton.

” Tuoksu ja väri kuljettavat mielen sairaalaan.

Kokemus: Sininen aine on saippua-aineeton, mutta muistuttaa ulkoisesti ja rakenteeltaan nestesaippuaa. Tuote on hajusteeton, mutta tuoksu ja väri kuljettavat mielen sairaalaan. Tuote vaahtoutuu riittävästi ja puhdistaa meikin erinomaisesti. Talvi-ihoani se kuivattaa hieman, mutta voisin kuvitella, että tämä on kesällä loistotuote hyvinkin herkälle iholle. Monitoimisuudestaan se ansaitsee ison plussan.

Lunastaa odotukset

IT Cosmetics Confidence In A Cleanser, 32 € / 148 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Yhdessä plastiikkakirurgien kanssa kehitetty tuote puhdistaa hellävaraisesti ja kosteuttaa ihoa, jolloin ihosta tulee pehmeä ja tasapainotettu. Sopii kaikille ihotyypeille. Sulfaatiton ja saippuaton. Poistaa kaiken meikin, myös vedenkestävän silmämeikin, ja parantaa ihon kimmoisuutta.

Kokemus: Tyyriinpuoleinen putsari luo hinnallaan odotuksia. Se myös lunastaa ne. Iholle levitettäessä tuote muodostaa paksun silkkisen, jopa öljymäisen kerroksen, joka tuntuu hyvin kermaiselta, jopa ylelliseltä.

” En ole törmännyt tällaiseen aiemmin.

En ole törmännyt tällaiseen aiemmin käyttämieni puhdistustuotteiden kohdalla. Tuote ensimmäisenä käyttöpäivänä hieman kuivattaa ihoa, mutta tämä ongelma poistuu lähes kokonaan jatkokäytössä.

Kosteutettu iho

Mario Badescu Enzyme Cleansing Gel, 18,90 € / 236 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Kevyt ja hellävarainen tuote puhdistaa iholta meikin, lian ja talin kuivattamatta ihoa. Sisältää entsyymejä papaijauutteesta ja AHA-happoja greippiuutteesta, jotka poistavat iholta hellästi kuolleita ihosoluja ja tekevät ihosta puhtaan ja heleän. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti seka- ja rasvoittuvalle iholle.

” Geeli pesee huolella lähes kaiken meikin.

Kokemus: Vaikka tuote mainostaa itseään erityisesti seka- ja rasvoittuvalle iholle sopivana, pesu ei silti saa kuivaakaan naamaa kiristymään, vaan iho tuntuu raikkaalta ja kosteutetulta. Miellyttävä omenainen tuoksu. Geeli pesee huolella lähes kaiken meikin, aamulla vanulappuun jää aavistus silmämeikin jäänteitä. Toimiva kokonaisuus.

Tehokas monitoimiputsari

Bioderma Sensibio Foaming Gel, 21,90 € / 200 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Herkän ihon hellävarainen puhdistusgeeli kasvoille ja silmänympärysiholle. Rauhoittaa ihoa ja poistaa vesiliukoisen meikin sekä silmämeikin ihoa kuivattamatta. Puhdistusgeelin sisältämä D.A.F.-yhdiste lisää ihon oman suojamekanismin toimintaa. Jättää ihon pehmeäksi ja kosteutetuksi. Hajusteeton ja saippuaton koostumus.

Kokemus: Kaunis pinkki pullo luo vaikutelmaa laadukkaasta apteekkituotteesta.

” ”Tuoksuton tuoksu” tuo mieleen sairaalasaippuat.

Tehokas monitoimiputsari, jonka geelimäinen koostumus ei kuivata, vaan jättää ihon pehmeäksi. Omalla kohdallani miinusta hajusteettomuudesta, sillä tuotteen ”tuoksuton tuoksu” tuo mieleen sairaalasaippuat. Poistaa kaiken silmämeikin.

Miellyttävän tuoksuton

Erisan+ Prebioottinen Puhdistusgeeli, 9,50 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Puhdistusgeelin prebioottiset ainesosat tasapainottavat ihon mikrobiomia ja kosteuttavat ja rauhoittavat ihoa. Tuotteen sisältämä karhunvatukkauute kosteuttaa ihoa ja supistaa ihohuokosia. Ei sisällä väriaineita. Erisan+ on hajusteeton herkän ihon luonnonkosmetiikan tuotesarja, jolla on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton myöntämä Allergiatunnus. Valmistettu Suomessa.

Kokemus: Pieni pullo menee matkakoosta. Tuote on hajusteeton, mutta olen huomannut, että ”tuoksuttomia tuoksuja” on laidasta laitaan: sairaalasaippuasta miellyttävään neutraaliuteen – tämän tuoksuttomuus ei häiritse.

” Putsari ei pure kaikkein järeimpään silmämeikkiin.

Tuote on riittoisa ja iho jää kohtalaisen kosteutetuksi, mutta putsari ei pure kaikkein järeimpään silmämeikkiin, vaan sen puhdistus on viimeisteltävä erillisellä silmämeikinpoistoaineella.

Kuorivia happoja

SkinCeuticals Simply Clean Gel, 40 € / 200 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Tehokas puhdistusgeeli, joka stimuloi ihon luonnollista kuorimisprosessia, liuottaa talia ja poistaa vedenkestävän meikin. Kookoksen rasvahapot puhdistavat hellävaraisesti, kamomilla ja aloe vera rauhoittavat ihoa ja sitruunahappo auttaa poistamaan kuolleita ihosoluja. Sulfaatiton ja hajusteeton. Sopii normaalille ja rasvoittuvalle iholle.

Kokemus: Puhdistusainetta mainostetaan lievästi kuorivana, sillä se sisältää happoja, jotka kuorivat kemiallisesti ilman erillistä hankausta.

” Valitettavasti tuote kuivattaa kuivaa ihoani.

Tuote on hyvin huolellinen puhdistaja, eli valmiiksi kuorivaa tuotetta ei onneksi tarvitse hinkata kasvoihin. Geeli on hyvin paksua ja se vaahtoutuu voimakkaasti, mikä tuntuu miellyttävältä. Valitettavasti tuote kuitenkin kuivattaa kuivaa ihoani.

Kunnon vaahto

Kiehl’s Ultra Facial Cleanser, 16,90 € / 150 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Hellävarainen ja rauhoittava puhdistustuote kaikille ihotyypeille. Mieto, pH-tasapainotettu nestemäinen kasvojenpuhdistusaine synnyttää vaahdon, joka puhdistaa ihon talista. Skvalaanin, aprikoosinydinöljyn, E-vitamiinin ja avokadoöljyn yhdistelmä puhdistaa ihon, poistaa meikin kuivattamatta ihoa ja säilyttää ihon luonnollisen pH-tasapainon.

” Iho on puhdistuksen jälkeen meikistä täysin puhdas.

Kokemus: Hyvin paksusta geelistä syntyy kunnon vaahto. Tämä osuus tuntuu paitsi huippupuhdistavalta, myös kosteuttavalta. Valitettavasti lopputulos kuitenkin hieman kuivattaa. Putsarin luvataan sopivan kaikille ihotyypeille, mutta väittäisin, että se on huipputuote sekä normaalille että rasvoittuvalle iholle, mutta ei rutikuivalle. Iho on puhdistuksen jälkeen meikistä täysin puhdas.

Hellää poistoa

Avène Tolérance Extremely Gentle Cleanser, 18,90 € / 200 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Ihoa rauhoittava puhdistustuote kaikille ihotyypeille. Sopii yliherkälle, reaktiiviselle ja allergiselle iholle. Patentoitu postbioottinen ainesosa D-Sensinose rauhoittaa ihoa ja suojaa ihon läpäisyestettä. Tuotetta ei tarvitse huuhdella, vaan sen voi poistaa hellävaraisesti iholta esimerkiksi vanulapulla. Hajusteeton.

” Lopputuloksena on entistä kuivempi iho.

Kokemus: Tuotteen hellävaraisuus kääntyy kohdallani itseään vastaan. Tuotetta joutuu lotraamaan, eikä se silti vaahtoudu kunnolla, jos lainkaan. Silmämeikkiä joutuu hankaamalla poistamaan, jolloin hellävaraisuus kärsii. Lopputuloksena on entistä kuivempi iho.

Keskitien kulkija

Formula 10.0.6 Melt Away Vitamin C Triple-Action Cleanser, 9,90 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kolmivaikutteinen puhdistustuote sulattaa meikin pois kasvoilta nopeasti, kirkastaa ja tasoittaa ihon sävyä. C-vitamiini kirkastaa ja suojaa, AHA-hapot poistavat kuollutta ihosolukkoa, kamomillauute rauhoittaa ihoa ja hampunsiemenöljyn rasvahapot ylläpitävät ihon lipiditasapainoa. Kasvipohjainen puhdistustuote on pH-tasapainotettu eikä se sisällä voimakkaasti peseviä sulfaatteja.

Kokemus: C-vitamiiniputsari on puhdistusaineiden keskikastia: se irrottaa meikin melko huolellisesti, eikä juuri kuivata ihoa, joskaan ei erityisesti kosteutakaan. Miinusta tulee sitruksisesta tuoksusta, joka on omaan nenääni epämiellyttävän esanssinen.

Testaajana Krista Kupariharju, joka meikkaa päivittäin ja toivoo, että yksi ja sama kasvojenpuhdistustuote poistaa kaiken meikin myös silmistä. Kuvat: Valmistajat