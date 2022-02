Testasimme 6 suihkusaippuaa, jotka lupaavat pitää ihon kosteutettuna – apteekista tuttu tuote nousi suosikiksi

Vartalonpesuaineet eivät enää riisu ihoa turhaan sen luonnollisesta rasvasta. Testasimme joukon tuotteita, jotka lupaavat säilyttää ihon kosteuden suihkureissun aikana.

KOTIMAISTA LUONNONKOSMETIIKKAA

Taika Suihkugeeli, 5,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Hellävarainen, kotimainen luonnonkosmetiikan suihkugeeli sopii koko perheelle päivittäiseen käyttöön. Sisältää muun muassa luomukoivunmahlaa, pellavansiemenöljyä ja ksylitolia. Puhdistaa ihon kosteustasapainoa kunnioittaen. Iho jää puhtaan ja raikkaan tuntuiseksi.

Kokemus: Suihkusaippua leviää iholle vaivatta, vaikka sen väritön ja geelimäinen koostumus ei juurikaan vaahtoa levittäessä. Tuoksu on hieman metsäinen ja tuttu luonnonkosmetiikasta. Suihkun jälkeen iho tuntuu puhtaalta, muttei tuoksu enää juuri miltään. Iho ei tunnu kuivalta, muttei erityisen kosteutetultakaan.

KESÄÄ VARTEN

Lumene Virkistävä Suihkugeeli, 6,90 € / 250 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Hellävarainen ja virkistävä suihkugeeli tuoksuu koivulta ja antaa iholle kosteuttavan tunteen. Sisältää kosteuttavaa pohjoista luomukoivunmahlaa ja mustikoiden marjavettä ja sopii raikastamaan kaikkia ihotyyppejä. Biohajoava koostumus sisältää 95% luonnollista alkuperää olevia raaka-aineita. Pakkaus on tehty osittain kierrätetystä muovista.

Kokemus: Jälleen hieman metsäinen tuoksu. Tässä on kuitenkin mukana myös ripaus sitrusta. Suihkun jälkeen tuoksu jää vaimeana iholle. Tuotteessa on tavanomainen koostumus, joka ei juurikaan vaahtoa, mutta levittyy iholle vaivatta. Suihkun jälkeen olotila on puhdas, mutta kuiva talvi-iho kaipaa lisäkosteutusta. Tuote luultavasti toimisi paremmin kesällä.

TUOKSUTTOMUUTTA RAKASTAVILLE

Aveeno Skin Relief Moisturising Body Wash, 13,90 € / 500 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Prebioottinen pesuneste sisältää kaurajauheesta, kauraöljystä ja kaurauutteesta tehdyn kolmoiskaurayhdisteen. Puhdistaa ihon hellävaraisesti ja lievittää ihon kuivuutta. Auttaa säilyttämään ihon luonnollisen mikrobiomin tasapainon, ei sisällä saippuaa. Jättää ihon rauhoittuneen, puhtaan ja raikkaan tuntuiseksi. Hajustamaton.

Kokemus: Paksu ja riittoisa koostumus, joka aluksi vaahtoaa hieman, mutta tasoittuu levittäessä. Tuotteessa voi haistaa ripauksen kauraa. Kaikista testatuista suihkusaippuoista tämä jättää ihon kosteutetuimmaksi. En kuitenkaan edelleenkään väittäisi, etteikö vartalovoiteelle olisi tarvetta – ainakaan talvisin. Hajustamattomien tuotteiden ystäville tämä purkki on täysi kymppi. Itse jään kaipaamaan puhtauden tuoksua.

HEMMOTTELUA SUIHKUSSA

Mario Badescu Rose Body Soap, 10,90 € / 236 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hoitaa, puhdistaa ja elävöittää ihoa. Ruusuvettä ja ruusuöljyä sisältävä suihkusaippua tekee ihosta pehmeän, kosteutetun ja hennosti ruusun tuoksuisen. Hellävarainen suihkusaippua, sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Suloinen vaaleanpunainen geeli ja ruusuntuoksu tuntuvat suihkussa aivan hemmottelulta. Tuoksu jää suihkun jälkeen iholle juuri sopivan vaimeana. Saippua levittyy iholle hyvin ja jättää olon puhtaaksi. Iho ei tunnu kuivalta, muttei kovin kosteutetultakaan.

VOIDEMAISTA PARFYYMIA

Skin Treat Energizing Mineral Shower Cream, 9,90 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Energisoiva suihkusaippua, joka muuttuu täyteläiseksi vaahdoksi ja saa ihon tuntumaan pehmeältä ja raikkaalta. Hoitava koostumus sisältää avokadoöljyä ja spirulinaa, jotka puhdistavat tehokkaasti mutta hellävaraisesti.

Kokemus: Kaunis purkki ja erikoinen koostumus. Paksu ja beige voide muistuttaa savinaamiota. Koostumus on hyvin rasvamainen, joten sitä joutuu hieman työstämään levittäessä. Tuoksu muistuttaa klassista parfyymia, muttei onneksi ole liian tuju. Suihkun jälkeen iho tuntuu todella neutraalilta, mutta jostain syystä olotila ei ole erityisen puhdas ja raikas.

PARAS PULLO

Aco Caring Wash Lotion, 7,90 € / 400 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hellävarainen, kosteuttava pesuneste vartalon ja kasvojen pesuun normaalille, kuivalle ja herkälle iholle. Puhdistaa ihon hellävaraisesti ja kuivattamatta. Sheavoi hoitaa ja ravitsee ihoa. Maitohappo tasapainottaa ihoa ja ylläpitää ihon optimaalista pH-arvoa. Jättää ihon puhtaan pehmeäksi. Miedosti hajustettu.

Kokemus: Todella mieto tuoksu, joka ei juurikaan jää iholle muuna kuin puhtauden tuoksuna. Yllätyn tuotteen koostumuksesta: se muistuttaa pumpattavaa käsisaippuaa. Saippuamaisesta koostumuksestaan huolimatta tuote ei jätä ihoa kuivaksi. Suihkun jälkeen olotila on puhdas, muttei kiristävä. En sanoisi, ettei iho tarvitse lainkaan lisäkosteutusta, mutta se ei myöskään huuda rasvan perään. Iso plussa myös siitä, että samaa tuotetta voi käyttää sekä vartalolle että kasvoille.

Juttu: Vivi Norokorpi Testaaja: Katariina Halonen