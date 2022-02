7 tyylikikkaa, jotka opimme miesten muotiviikoilta – nämä toimivat sukupuolesta riippumatta

Muotikaupunkien kaduilla nähdyt valinnat siirtyvät saumattomasti omaankin vaatekaappiin.

Alkuvuosi on muotiviikkojen aikaa. Kun tulevia trendejä esitellään maailman muotipääkaupungeissa, kiinnostavinta ei välttämättä ole se, millaisia asuja muotitalot marssittavat catwalkeille. Sitä kutkuttavampi kysymys on: mitä muotikansa on tällä kertaa pukenut päälleen?

Poimimme Voguen listauksen inspiroimina miesten muotiviikoilta muutaman tyylitärppejä, jotka toimivat kaikilla sukupuoleen katsomatta.

Sekoita sesongit

Sesonkien sekoittelu tuo hauskan lisän lookeihin. Rantalomasta muistuttavan kaulakorun voi aivan hyvin yhdistää talvityyliin.

Hupparin voi pukea koska vain

Huppari on edelleen muotiväen lempivaatteita. Se sopii tyyliin kuin tyyliin vuoden ympäri.

Klassikkotakki ei mene muodista

Laadukas villakangastakki on aina in. Muotiviikoilla klassikkoa nähtiin useissa eri sävyissä hetken trendeihin yhdistettynä.

Ylisuuri on uusi musta

Oversize-vaatteet alkavat olla yhtä peruskauraa kuin luottoväri musta. Aina yhtä varma tapa tuntea olonsa mukavaksi!

Huivi kiinnittää katseen

Älä ala-arvioi hyvän huivin tehoa, opastaa Vogue. Näyttävä huivi nostaa simppelin asun statement-tasolle.

Vai mitä sanot klassisten vaatteiden ja isoäidinneliöhuivin yhdistelmästä?

Leveät lahkeet ovat täällä taas

Flare-puntit eli trumpettihousut ovat tehneet liehuvan paluun muotiin.

Älä arkaile säihkettä

Paljetteja arkena, miksei! Huippunäyttävän glitterpaidan voi pukea kerrostetusti arkiasun alle, jolloin säihke himmenee – mutta vain vähän.