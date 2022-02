7 vaatetta, jotka pelastavat asukriiseiltä – tyylisi uudet kulmakivet tulevat tässä

Roikkuuko kaapissasi käyttämättömiä kauluspaitoja, t-paitoja ja suoria mustia housuja?

Ei ihme. Ajattomat klassikot kuulostavat teoriassa järkeviltä ostoksilta, mutta eivät käytännössä herätä tyyliä saati mielikuvitusta eloon. Siksi vieläkin fiksumpi ostos on kutkuttava vaate, joka nyökkää trendien suuntaan, muttei silti mene muodista vuosikausiin.

Valitsimme seitsemän uudenlaista luottovaatetta.

1. Klassikon ainesta

Villaliivi tuo arkiasuun uuden kiinnostavan kerroksen.

Neuleliivi 35 €, Reserved. Farkut 129,90 €, Gant. Kengät 40 €, Reserved. Korvakorut 132,05 €, Karo Koru.

2. Kiireaamuihin

Neulemekko on laiskan pukeutujan rypistymätön luottoasu. Etenkin pitkässä ja väljässä mekossa on luksusfiilistä.

Neulemekko 50 €, Lindex. Kaulakoru 20 €, Glitter. Korvakorut 132,05 €, Karo Koru. Sormus mallin oma.

3. Kaikkien kaveri

Jättibleiseri on jokapaikan höylä, joka tekee farkkuasusta edustavan ja mekkotyylistä särmikkään.

Bleiseri 149 €, H&M. T-paita 18 €, Lindex. Farkut 129,90 €, Gant. Kengät 40 €, Reserved. Korvakorut 132,05 €, Karo Koru. Laukku 89,90 €, Unisa.

4. Helma lyhenee

Minihame on klassinen perusvaate, mutta myös kevään trendikäs täsmäostos. Unohda ainainen musta ja valitse jokin raikas vaalea väri tai farkku.

Hame 69,90 €, Superdry. Neule 149,90 €, Gant. Kengät 109,90 €, Unisa. Korvakorut 132,05 €, Karo Koru.

5. Aina tyylikkäät

Beiget herrainhousut ovat aina ajankohtaisen toimistotyylin kivijalka. Ne pätevät palaverissa, mutta menevät täydestä myös muotiviikoilla.

Housut 40 €, Lindex. Neule 90 €, H&M Studio. Kengät 40 €, Reserved. Korvakorut 132,05 €, Karo Koru.

6. Astetta fiinimpää

Valkoiset farkut tai sammarit puhdistavat paletin: niitä on yhtä helppo yhdistellä kuin denimiä, mutta ne eivät ole yhtä arkiset kuin perusfarkut.

Housut 149,90 €, Kaiko. Neule 195 €, Marimekko. Korvakorut 132,05 €, Karo Koru.

7. Kaksi yhden hinnalla

Haalari pelastaa asukriisiltä niin työaamuna kuin juhlailtanakin. Jos hinta mietityttää, muista että haalarissa on ylä- ja alaosa samassa paketissa.

Haalari 179 €, Vimma.

Malli: Björk / As You Are. Meikki ja hiukset: Megha Lampi. Stailistin assistentti: Ella Kankkunen.