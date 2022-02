Laura Birn ei ole kova meikkaamaan, mutta yksi tuote toimii aina – 9 kauneustuotetta, joihin hän luottaa

Parikymppisenä puhjennut akne pakotti Laura Birnin kiinnostumaan ihonhoidosta.

Arkena Laura meikkaa hyvin vähän, jos lainkaan. Toisen tekemistä hoidoista hän on oppinut nauttimaan.

Parikymppisenä Laura Birnille puhkesi akne. Näppylöitä oli kasvoilla toispuoleisesti. Ihosairaus vaikutti Lauran itsetuntoon, ja hän tunsi olonsa epävarmaksi. Onneksi lähipiiristä löytyi kosmetologina työskennellyt kummitäti, joka otti Lauran ihon hoiviinsa. Hän opetti myös, miten pitää ihosta huolta kotona, jotta se voi jatkossa hyvin.

– Akne pakotti minut kiinnostumaan ihonhoidosta. Opin myös nauttimaan toisen tekemistä hoidoista. Kummitädilläni oli ihmeelliset rauhoittavat kädet, Laura kertoo.

–Toisen ihmisen pehmeä kosketus on myös sielunhoitoa. Rakastan olla hipelöitävänä!

Näyttelijän työssä Lauran kuiva ja herkkä iho joutuu välillä koville voimakkaiden meikkien takia.

– Kun näyttelin Helene-elokuvassa Helene Schjerfbeckiä, kasvojeni muotoja muokattiin roolia varten raskailla lateksimeikeillä. Niiden irrottaminen alkoholiliuoksella 40 kuvauspäivänä tuntui kyllä ihossa.

Akne pakotti Lauran kiinnostumaan ihonhoidosta.

Lauran hiuksissa ovat käyneet uran varrella lähes kaikki mahdolliset värit harmaasta punaiseen ja mustaan.

– Kun tukka oli musta, tuntui oudolta katsoa peiliin. En kuitenkaan ole lainkaan mustasukkainen hiuksistani. Niille saa tehdä, mitä tarvitsee. Kaikki, mikä etäännyttää roolihahmoa ulkoisesti omasta itsestä, auttaa sujahtamaan rooliin.

” Keskityn itseni arvostelun sijaan rakastamaan sitä, miltä näytän.

Arkena Laura meikkaa hyvin vähän, jos lainkaan. Juhlameikissäänkin hän suosii luonnollista tyyliä, ”meikitöntä” meikkiä. Myös meikkaajat tekevät hänelle usein sellaisen. Meikkityyliin kuluu luonnollisesta lopputuloksesta huolimatta paljon aikaa.

Näyttelijä on työssään jatkuvasti katseiden kohteena. Miltä se tuntuu?

– Töissä, kun kamera käy ja ilmapiiri on turvallinen, rakastan olla katseiden kohteena. Siinä ei katsota ulkonäköä vaan roolisuoritusta.

Ulkonäkö ei ole näyttelijän työn ytimessä, mutta työn ulkopuolella kauniiksi kehuminen lämmittää mieltä.

– Nuorena mietin tiukasti, etten halua tulla määritellyksi ulkonäköni perusteella. En halua vieläkään, mutta osaan jo ottaa vastaan ulkonäköön liittyviä kehuja. Ne tuntuvat kivoilta. Työni ei kuitenkaan tähtää niiden saamiseen.

Lauran mukaan eletty elämä on näyttelijälle pelkkää plussaa. Hän ihailee esimerkiksi yhdysvaltalaista kollegaansa Frances McDormandia, joka ei peittele ulkonäössään elämän jälkiä.

– Kaikki eletty elämä tekee näyttelijästä aina kiinnostavamman ja tuo lisää viisautta.

Lauran luonnolliseen meikkityyliin kuluu kevyen näköisestä lopputuloksesta huolimatta paljon aikaa.

Kauneusniksini…

Luottokosmetologi ja -kampaaja! Käyn kasvohoidoissa kosmetologi Anne Tuovisella Skinmed-hoitolassa. Minulla on hiekkapaperimaisen kuiva iho. Annen tekemä timanttikuorinta, mesoterapia ja led-valohoito ovat tehneet ihmeitä iholleni. Toinen luottokaunistajani on kampaajani Aune Peeterman Hiushuone Dandysta. Hän on tehnyt hiuksilleni monta muodonmuutosta ja pitänyt niistä aina hyvää huolta. Molemmat ovat paitsi äärettömän hyviä työssään myös ihania ihmisiä. Rakastan istua heidän hoidettavanaan.

Kauneussalaisuuteni…

Punainen huulipuna ja gua sha -hieronta. Rakastan istua meikattavana, mutten ole kovin hyvä meikkaamaan itse. Punainen huulipuna toimii aina. Kosmetologiltani saamani jadekivinen gua sha -rulla on paras ystäväni. Rullaan sillä naaman auki aamuisin ja kuljetan rullaa mukana myös mökkireissuilla.

Laura on ihastunut jadekivestä valmistettuun gua sha -rullaan, jota hän käyttää aamuisin. Hieronta viileällä kivellä rentouttaa ja kiinteyttää ihoa.

Kirkkaanpunainen huulipuna on Lauran luottomeikki. Kestosuosikkeja ovat Chanelin Rouge Allure Luminous Intense Lip ja MAC Cosmeticsin Matte Lipstick Lady Danger.

Laura pitää kuulaasta lopputuloksesta ja siitä, että iho näkyy meikin alta. Lumenen Invisible Illumination -meikit ovat siihen tarkoitukseen täydellisiä.

Kauneusmyytti…

Esimerkiksi se, että nainen olisi kauneimmillaan jossain tietyssä tilanteessa tietyn näköisenä. Toivon, että voisimme luopua määrittelyistä. Nainen voi olla kauneimmillaan koska tahansa ja minkä näköisenä tahansa.

Kauneinta minussa…

Koko paketti. Keskityn itseni arvostelun sijaan rakastamaan sitä, miltä näytän. Pyrin ajattelemaan, että vitsi minä olen upea.

Sijoitan…

Kasvohoitoihin ja hierontoihin. Sijoitan iloisesti itseeni ja hyvinvointiini enkä aio koskaan katua sitä. Aiemmin tuhlasin lentokenttien tax-free-myymälöissä kosmetiikkatuotteisiin, joita en tarvinnut. Nykyään pyrin kiertämään tax-freet kaukaa.

Ihonhoidossa Laura suosii kauneushoitolasarja Skinbetter Sciencen tuotteita. Kuvassa sarjan kasvovoide.

Ne ovat auttaneet vähentämään hänen ihonsa kuivuutta. Kuvassa sarjan seerumi.

Kuivaihoinenkin hyötyy kasvojen kuorinnasta.

Aion…

Kieltäytyä potemasta ulkonäköpaineita. Kukaan ei varmasti ajattele 80–90-vuotiaana, että onpa hienoa, kun käytin aikaa itseni kritisoimiseen nuorempana. Olen onnekas, että saan todistaa myös alani hidasta muutosta. Aiemmin naisten piti olla rooleja varten mahdollisimman nuoria ja kauniita, kun taas miehet saattoivat olla minkä ikäisiä ja näköisiä tahansa.

Toivoisin, että…

Naisilta ei kysyttäisi enää, miltä ikääntyminen tuntuu ja ylläpidettäisi ajatusta, että siinä on jotain kielteistä. Eihän asiasta kysytä miehiltäkään! Täytin juuri 40 vuotta, ja tämä on parasta aikaa. Olen nyt paljon voimakkaampi ja tietoisempi siitä, mitä haluan. Ikääntyminen vapauttaa ja lisää itsetuntemusta. Ulkonäön muuttuminen on osa elämää. En ikinä vaihtaisi tätä elämänkokemusta elämättömään elämään.

Lue lisää: Aarni Mikkola järkyttyi Selviytyjiin lähtiessään, kun mukaan ei saanut edes kosteusvoidetta: ”Minulla on ollut ongelmaiho nuoresta pitäen”