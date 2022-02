Vastaa 10 kysymykseen ja selvitä, erotatko merkkivaatteen ja markettilöydön toisistaan – hämmästyt takuulla

Testi todistaa, että marketistakin voi tehdä todellisia muotilöytöjä.

Meitä suomalaisia parjataan usein siitä, että pukeudumme markettivaatteisiin. Väitteessä on perää, sillä tutkimusten mukaan 81% suomalaisista ostaa satunnaisesti vaatteita marketista.

Olemme kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että markettimuoti on aliarvostettua. Hyviä vaatelöytöjä voi tehdä myös ruokaostosten lomassa.

Joskus merkki- ja markettivaate on helppo erottaa toisistaan esimerkiksi materiaalin perusteella. Pelkän ulkonäön perusteella taas on usein erittäin vaikea sanoa, kumpi on kumpi.

Jos et usko, kokeile! Alla olevalla testillä voit selvittää, tunnistatko pelkästä ulkonäöstä, kumpi tuote on tyyris merkkivaate ja kumpi edullinen markettilöytö. Tuotteiden merkkilaput on sumennettu kuvista, jotta tunnistaminen perustuisi vain vaatteen ulkonäköön.

Kumpi vaate on marketista?

Makuupussitakki

Muhkea makuupussitakki on ehdottomasti tämän talven hittitakki, joten oman versionsa siitä ovat tehneet sekä luksusmerkit että marketit. Mutta kumpi alla olevista takeista on marketista?

Farkut

Löysät loose fit -farkut ovat tämän hetken trendikkäin valinta, mutta myös mom jeansit eli mutsifarkut pitävät pintansa. Toiset niistä ovat marketista, mutta kummat?

Pooloneule

Musta pooloneule on ajaton valinta. Kumman näistä klassikoista voit napata matkaan kauppareissulla?

Tennarit

Samaan klassikoiden kategoriaan menevät myös valkoiset tennarit. Toiset maksavat alle 25 ja toiset lähes 170 euroa, mutta kummat ovat kummat?

Kypärämyssy

Balaclava eli neulemyssy on yksi tämän talven trendituotteista. Kumpi näistä versioista on marketista?

Neuletakki

Napitettu neuletakki on trendikäs valinta. Toinen neule on marketista, mutta osaatko sanoa kumpi?

Trikoomekko

Trikoomekkojen hintaero on lähes kolminkertainen, vaikka tuotteet tuntuvat melkein identtisiltä. Kumpi maksaa alle kympin?

Nilkkurit

Mustat nilkkurit kuuluvat vaatekaapin peruspilareihin. Nyt vieretysten ovat kolmen kympin ja lähes kolmen sadan euron maiharit. Kummat ovat kummat?

Satiinihame

Keltaiset satiinihameet näyttävät lähes samalta, mutta hinnassa on merkittävä ero.

Biker-takki

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä: biker-takit. Toinen maksaa alle 40 ja toinen hitusen vajaat 500 euroa. Kumpi on kumpi?

