Ihon todellinen tehokosteuttaja! Poimimme 5 loistavaa seerumia, joissa on mainio hinta-laatu-suhde

Kosteuttava hyaluronihappo on lempeä anti-age-tehoaine.

Hyaluronihappoa tuntuu nykyisin olevan mukana lähes jokaisessa kosteusvoiteessa ja -seerumissa. Mutta mitä se oikeasti tekee iholle?

Yleisesti ottaen hapot ovat tuttuja varsinkin ihoa kirkastavista ja kuorivista tuotteista, mutta hyaluronihapon nimen ei pidä antaa hämätä. Hyaluronihappo ei nimittäin kuori ihoa, vaan vetää kosteutta puoleensa sekä auttaa ihoa sitomaan kosteutta itseensä. Hyaluronihappo voi Byrdien haastatteleman kosmetiikan kemisti Ginger Kingin mukaan vetää puoleensa kosteutta ilmasta sekä sitoa itseensä kosteutta tuhatkertaisesti painonsa verran vetenä.

Hyaluronihappo on kuitenkin erittäin toimiva tiimikaveri kaikille kuoriville hapoille sekä retinolille: kosteutuksen lisäksi hyaluronihappo nimittäin ehkäisee ärsytystä, punoitusta ja ihon hilseilyä, joita nämä tehoaineet voivat kasvoilla aiheuttaa.

Hellää anti-age-hoitoa

Vaikka hyaluronihappo ei toimi iholla yhtä radikaalisti kuin esimerkiksi juurikin retinoli, on se silti anti-age-tehoaineena huippuluokkaa. Kasvojen pintajuonteiden tasoituksessa kosteutus on nimittäin yksi olennaisimmista tavoista hoitaa ihoa: kun ihon kosteustasapaino on kunnossa, iho tuntuu ja näyttää kimmoisammalta ja sileämmältä.

Hyaluronihappo on myös yksi harvoista anti-age-aineista, joka sopii lähes poikkeuksetta kaikille ihotyypeille – myös herkälle iholle, joka ei ole ihotyyppi, vaan tila, joka voi vaivata mitä tahansa ihotyyppiä.

Happoa voi sivellä kasvoille huoletta aamuin illoin, ja se toimii saumattomasti yhteen muiden tehoaineiden kanssa.

Kokeile näillä

Jos hyaluronihappo ei ole vielä tuttu, näistä erinomaisen hinta-laatuluokan seerumeista on hyvä aloittaa tutustuminen tähän superkosteuttajaan.

Nivea Hydra Skin Effect -seerumi, 14,20 €.

Skin Proud Smooth Talk 2% Hyaluronic Acid Gel Serum -seerumi, 14,90 €.

L'Oréal Paris Revitalift Filler 1,5% -seerumi, 21,90 €.

The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 -seerumi, 8,40 €.

Lavera Hydro Sensation -seerumi, 18,20 €.

Osittainen lähde: Stylecaster