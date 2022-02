Testissä 6 meikkivoidetta – joukosta löytyi yllätysvoittaja: ”Tästä tuli uusi suosikkini”

Täydellinen meikkivoide tekee ihosta upean, mutta sen näköisen, ettei meikkiä edes huomaa.

Giordani Gold Pure Úforia, 33 € / 30 ml

Puolipeittävä meikkivoide tuntuu kasvoilla kevyeltä ja ihanan kosteuttavalta. Tuotetta voi myös kerrostaa huoletta, jos haluaa lisää peittävyyttä. Levittyy vaivattomasti, jättää kasvot luonnollisen kuulaiksi ja pysyy iltaan asti. Tuoksu ei ollut suosikkini, mutta se onneksi haihtuu melko nopeasti.

Esse Foundation, 66 € / 30 ml

Ihana tuote talvi-iholle! Voide peittää sopivasti, sulautuu kasvoille luonnollisesti ja lupaa samalla hoitaa ja tukea ihon mikrobiomin toimintaa. Tuote jää hopeasijalle ainoastaan siksi, että se jättää kasvot hieman kiiltäviksi. Itse tykkään lopputuloksesta, mutta etenkin rasvoittuvalle iholle kiilto saattaa olla liikaa. Myös hinta kirpaisee.

L'Oréal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum, 18,90 € / 30 ml

Hyalyronihappoa sisältävää seerumimeikkivoidetta kuvaillaan meikin ja ihonhoidon yhdistelmäksi. Meikistä tuleekin hyvin luonnollinen ja kevyt, kasvot tuntuvat kosteutetuilta. Sopii valmiiksi melko virheettömälle iholle ja olisi varmasti ihana kesällä, tosin ei sisällä suojakerrointa.

Estée Lauder Double Wear Sheer Long Wear Makeup, 50 € / 30 ml

Alkuperäisen Double Wear -meikkivoiteen ystäville tiedoksi: tämä sheer-versio on klassikkotuotteen täysi vastakohta. Nimensä mukaisesti koostumus on huomattavasti kevyempi ja läpikuultavampi. Meikki muuttuu kasvoilla lähes huomaamattomaksi, mutta jättää kauniin mattapinnan. Kuivalle talvi-iholleni kaipaan kuitenkin hieman kosteuttavampaa tuotetta.

Giorgio Armani Luminous Silk, 54 € / 30 ml

Meikkitaiteilijoiden suosima voide jättää iholle kauniin hehkuvan pinnan, joka ei ole täysin matta, muttei kiiltäväkään. Iltaan mennessä iho näyttää kuitenkin hieman epätasaiselta ja tuote on juuttunut kasvojen kuiviin kohtiin ja pieniin juonteisiin. Laaja sävyvalikoima ja kaunis pullo, mutta korkean hinnan ja kaiken hehkutuksen jälkeen odotin enemmän.

Clarins Skin Illusion Velvet, 47 € / 30 ml, TESTIN VOITTAJA

En yleensä suosi täysin mattapintaa, mutta yllättäen tästä tuli uusi suosikkini. Kasvot tuntuvat siltä, kun meikkiä ei olisi lainkaan, mutta lopputulos on mukavan peittävä, kauniin tasainen ja kosteutettu. Heti levityksen jälkeen tuote tuntuu täysin sulautuneen ihoon, pinta ei ole lainkaan tahmea ja meikki pysyy kauniina iltaan asti. Lasipullo on ylellinen ja toimiva. Sävyvalikoima on kuitenkin harmillisen suppea, tummemmat sävyt puuttuvat.

Juttu on julkaistu Gloriassa 01/2022.