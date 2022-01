Selvitimme, mitä mieltä suomalaiset ovat nykymuodista – yksi viaton trendi sai yllättävän murskatuomion

Lähes 25 000 suomalaista kertoi mielipiteensä nykymuodista aina verkkareista lantiofarkkuihin. Tulokset osoittavat, että olemme melkoisen käytännönläheistä kansaa.

Vuoden 2022 näkyvimpiä trendejä ovat esimerkiksi makuupussitakit, väljät farkut ja nollarimuoti.

Päätimme selvittää, mitä mieltä suomalaiset ovat näistä ja muista nykymuodin ilmiöistä. Me Naisten lukijat kertoivat kyselyssämme, pitävätkö he vuoden 2022 trendituotteista tai pukisivatko he niitä ylleen.

Lähes 25 000 suomalaista kertoi mielipiteensä – ja nyt on tuomion aika.

Suomityyli ei menestynyt

Suomalaiset ovat tunnetusti verkkahousukansaa. Siitä huolimatta 56 prosenttia kyselyyn vastanneista totesi, etteivät nämä kansallisaarteet sovi osaksi kaupunkiasua.

Vaikuttaa siis siltä, että vaikka viihdymme verkkareissa kotosalla, haluaa enemmistö vetää vähän parempaa päälle ihmisten ilmoille lähtiessään.

Myöskään hiihtoladuilla vilisevät urheilulasit eivät vakuuttaneet. Vastaajista 70 prosenttia totesi urkkalasien olevan urheilutilanteiden ulkopuolella täysi huti.

Käytännöllisyys kunniaan! Vuoden 2022 suosikkitrendi on...

Käytännönläheinen pukeutuminen on lähellä suomalaisten sydäntä. Sen osoittivat myös muotikyselymme tulokset: valtaosa vastaajista liputti ”aikuisten kypärämyssynä” tunnetun neulemyssyn sekä neulekaulurin puolesta.

Kauluri osoittautui suomalaisten suosikkitrendiksi, sillä 73 prosenttia vastaajista kertoi pitävänsä siitä.

Lähes yhtä moni eli 70 prosenttia suomalaisista kelpuuttaisi kaulalleen myös värikkään muhkuhuivin.

Kenties hieman yllättävää oli kuitenkin se, että yksi käytännönläheinen trendi ei menestynyt – hieman yli puolet vastaajista kertoi, ettei pidä muhkeista makuupussitakeista.

Nollarille nollatoleranssi

No ne lantiofarkut! Tulee tuskin yllätyksenä, että valtaosa suomalaisista vieroksuu edelleen nollarin eli 2000-luvun alun muotia.

Vastanneista 83 prosenttia totesi kylmän viileästi, ettei vetäisi lantiofarkkuja jalkaansa. Lantiofarkkujen sijaan suomalaiset suosivat mieluummin loose fit -farkkuja. Niistä kertoi pitävänsä hieman yli puolet vastaajista.

Lantiofarkkujen lisäksi myös muut 2000-luvun trendit, kuten napa- ja reikäpaidat saivat reilulta enemmistöltä jyrkän tuomion: ei kiitos.

Parhaiten nollaritrendeistä pärjäsi liituraitaliivi, jonka pukisi yllensä 32 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Pörrölle murskatuomio – tässä on inhotuin trendi

Yllättäen yksikään 2000-luvun trendi ei kuitenkaan saanut suomalaisilta niin suurta murskatuomiota kuin pörrölaukku. Peräti 88 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, ettei pörrölaukkutrendi pääse jatkoon. Viattoman oloinen laukku on siis suomalaisten mielestä vielä lantiofarkkujakin mauttomampi ilmestys.

Pörröhattu pärjäsi hieman paremmin, mutta 53 prosenttia ei pukisi sitäkään päähänsä. Suomalaiset eivät siis mitä ilmeisimmin ole pörrökangaskansaa.

