12 kuvaa hiustyyleistä, jotka saavat ohuen ja puolipitkän tukan näyttämään paksummalta – kaksi muutosta ei vaadi edes kampaajakäyntiä

Ohuet hiukset saa helposti näyttämään tuuheammilta, kun valitsee mallin tarkkaan, vinkkaavat ammattilaiset. Jos ei halua marssia kampaajalle, saa hiuksiin lisää volyymia myös helpoilla pikamuutoksilla.

Muotovaahto pituuksiin, diffuusoriföönäys tyveen ja suolasuihke hiusrajaan.

On olemassa monia jippoja, joilla hiukset saa näyttämään tuuheammilta. Mutta mihin hiusmalliin kannattaisi turvautua, jos tukkaan haluaa volyymia mahdollisimman vaivattomasti?

Listasimme 5 takuuvarmaa tyyliä:

1. Pitkät kerrokset

Usein ajatellaan, etteivät kerrokset sovi ohuthiuksisille. Who What Wearin haastattelema, hiusten rakenteeseen erikoistunut kampaaja Bailey Watts on kuitenkin eri mieltä.

Hänen mukaansa kerrokset tuovat ohuisiin hiuksiin vaivatonta volyymia, kunhan ne ovat pitkät ja ilmavat.

2. Pätkäisty polkka

Ääripäästä toiseen! Siinä missä pitkät kerrokset tuovat hiuksiin luontaista tuuheutta, luo tasaiseksi pätkäisty polkka illuusion paksuista latvoista.

Polkka on hyvä valinta myös kaikille laiskoille hiustenlaittajille.

3. Laineilla laitettu

Etkö halua sitoutua tiettyyn hiustyyliin? Laineet ovat helppo tapa tavoitella volyymia ilman saksimista.

Jos hiuksissa on luonnostaan laineita tai kiharoita, kannattaa niitä buustata oikeanlaisilla tuotteilla.

4. Vaihtuva jakaus

Laineiden lisäksi jakauksen paikan vaihtaminen voi tuoda hiuksiin kaivattua volyymia.

Keskijakaus tuo ryhtiä ja tasaista volyymia kasvojen molemmille puolille, kun taas selkeästi sivuun vedetty jakaus antaa näyttävää volyymia toispuoleisesti.

Tärkeintä on, että jakauksen paikkaa vaihtaa välillä, jottei se juurru ja lössähdä paikoilleen.

5. Shaggy

Reilulla kädellä saksitun shaggy-mallin ei heti uskoisi olevan ohuthiuksisen paras kaveri, mutta kun hiusmallin pitää puolipitkänä, se toimii loistavasti.

Who What Wearin haastatteleman Wattsin mukaan 70-luvun shaggy tuo ohueen tukkaan luontaista volyymia. Kun mallin pitää lyhyenä, välttää lirutukka-efektin.

