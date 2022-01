8 syytä, miksi ruusunmarjaöljy voi olla juuri se ihmeaine, joka kylppärin kaapistasi uupuu – on tiettävästi herttuatar Catherinen luottotuote

Monikäyttöinen ruusunmarjaöljy on erityisen hyvä tuote sekä kuivalle että akneen taipuvaiselle iholle.

Tunnetko jo monikäyttöisen ihonhoidon ihmeaineen, joka kuuluu myös herttuatar Catherinen ja huippumalli Miranda Kerrin suosikkeihin?

Kyse on ruusunmarjan siemenistä puristettavasta ruusunmarjaöljystä. Monikäyttöinen tuote on lunastanut paikkansa monien kylpyhuoneen kaapista. Siihen on monta hyvää syytä.

8 syytä tutustua ruusunmarjaöljyyn

1. Kosteuttaa ihoa

Ruusunmarjaöljy on pehmentävä kasviöljy, joten se on tehokas ihon pehmentäjä, silottaja ja kosteuttaja, kertoo Cosmopolitanin haastattelema kosmetiikkakemisti Krupa Koestline.

Hänen mukaan öljyn ainutlaatuinen omega-3-, -6- ja -9-rasvahappojen yhdistelmä sopii erityisen hyvin kuivalle iholle.

2. Korjaa ihon vaurioita

Ruusunmarjaöljyn rasvahapot sitovat kosteutta korjaamalla ihon vaurioita, joista kosteus muutoin pääsisi karkaamaan, kertoo Koestline. Öljy on kuin ihon oma tasoitelaasti, joka pitää paketin kasassa.

3. Tasoittaa ihon rakennetta

Ruusunmarjaöljy sisältää rasvahappoja, C-vitamiinia, E-vitamiinia, beetakaroteenia ja trans-retinoiinihappoa, joka on A-vitamiinin luonnollinen muoto. Näistä etenkin C-vitamiini auttaa haalistamaan arpia ja värimuutoksia sekä häivyttämään ihon juonteita ja ryppyjä.

Koestlinen mukaan ruusunmarjaöljy on myös täynnä antioksidantteja, jotka auttavat parantamaan ihon rakennetta ja tasoittamaan sen sävyä.

4. Suojaa ihoa ikääntymisen merkeiltä

Saasteiden ja UV-säteiden aiheuttamat vapaat radikaalit saavat hipiässä aikaan ikääntymisen merkkejä, kuten ryppyjä ja ihon veltostumista. Koska ruusunmarjaöljy on antioksidantti, se neutraloi vapaita radikaaleja ja suojaa näin ihoa niiden vaurioilta, kertoo Koestline. Lisäksi ruusunmarjaöljy tehostaa säännöllisesti käytettynä ihon omaa kollageenin tuotantoa.

5. Rauhoittaa aknea

Tutkimusten mukaan akneen taipuvaisella iholla ei ole tarpeeksi linolihappoa, jota iho tarvitsee. Joko arvaat, missä tätä ihon janoamaa happoa on paljon? Kyllä, ruusunmarjaöljyssä.

Ruusunmarjaöljy sopii päivittäiseen käyttöön.

Lisäksi öljy sisältää E-vitamiinia ja polyfenoleja, jotka ehkäisevät tulehdusta, vähentävät punoitusta ja rauhoittavat ärtynyttä ihoa. Tästä syystä ruusumarjaöljystä voi olla apua sekä herkälle että akneiholle.

6. Hoitaa arpia

Ruusunmarjaöljyä on jo vuosikausia suositeltu myös aknearpien ja haavojen hoitoon. Öljy sisältää runsaasti tulehdusta hoitavia rasvahappoja sekä A- ja C-vitamiineja, jotka auttavat haavoja parantumaan nopeammin ja häivyttävät arpia.

7. Ehkäisee venymisarpia

Venymisarvista ei voi päästä eroon, mutta Cosmopolitanin haastatteleman ihotautilääkäri Shereene Idrissin mukaan tietyt eteeriset öljyt ovat täynnä rasvahappoja, jotka auttavat vahvistamaan ihoa. Ruusumarjaöljy on yksi niistä. Tästä syystä öljy voi auttaa ennaltaehkäisemään ja häivyttämään arpia.

8. Ei tuki ihohuokosia

Ruusumarjaöljy tunnetaan sen vähäisestä komedogeenisuudesta, mikä tarkoittaa, ettei öljy tuki ihohuokosia. Sitä voi siis huoletta käyttää päivittäin, vaikka oma ihotyyppi olisikin rasvainen.

Todella rasvaisen ongelmaihon kohdalla Koestline kuitenkin suosittelee käyttämään öljyä vain tilkkana kosteusvoiteen seassa.

