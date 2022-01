Mikä hiusväri sinun kannattaisi valita silmiesi perusteella? Ammattilaiset kertovat, mitkä sävyt korostavat parhaiten ruskeita, sinisiä ja vihreitä silmiä

Hiusalan ammattilaiset paljastavat, mitä sävyjä voi kokeilla, jos haluaa viedä huomion erityisesti silmiin.

Hiusvärin valitseminen ei ole aivan yksinkertaista. Trendivärejä tulee ja menee, mutta mitä niistä kannattaa lähteä kokeilemaan?

Yksinkertainen vastaus on, että niitä, mitkä itseä miellyttävät. Se, onko jokin väri trendikäs tai sopiiko se omaan ihonsävyyn tai silmien väriin on toissijaista. Tärkeintä on se, että itse pitää hiuksistaan.

Jos kuitenkin kaipaat inspiraatiota ja haluat korostaa hiusvärillä juuri silmiäsi, voit kokeilla ammattilaisten suosimia sävyjä. Listasimme alle silmien värit sekä niihin parhaiten sointuvat hiusten sävyt.

Ruskeat silmät

Kullanhohtoinen pähkinä

Jos silmät ovat pähkinänruskeat, on tärkeää tunnistaa, onko silmien pohjaväri lämmin vai viileä – aivan kuten ihonsävyjen kohdalla.

Popsugarin haastatteleman värjäykseen erikoistuneen kampaajan Robert Bennetin mukaan lämpimiin pähkinänruskeisiin, kullanvivahteisiin silmiin sopivat parhaiten pehmeät ja lämpimät hiusvärit. Karamelli, kaneli, punaruskea, hunajablondi ja kultaiseen taittavan vaalean sävyt ovat nappivalintoja.

Viileä pähkinä

Viileitä, siniseen ja harmaaseen taittavia pähkinänruskeita silmiä puolestaan korostavat kampaajan mukaan viileät hiusvärit kuten hiekkablondi, tuhkablondi, tuhkanruskea ja tumma suklaanruskea.

Myös viileät, tuhkan tai helmen sävyiset raidat saavat pähkinäsilmät sädehtimään.

Klassinen ruskea

Ruskeasilmäiset pääsevät helpolla, sillä Bennetin mukaan heille sopivat lähes kaikki hiusten sävyt. Jos keskiruskeisiin silmiin haluaa erityistä kontrastia, hän suosittelee kokeilemaan karamellia, kullanruskeaa tai punaruskeaa.

Mustanruskea

Mustanruskeiden silmien kohdalla väripaletti on yhtä laaja kuin keskiruskeidenkin.

Jos mustanruskeiden silmien syvyyttä haluaa korostaa, suosittelee Bennett kokeilemaan mustanruskeita, muttei täysin mustia hiuksia. Jos hiusten väri taittaa hieman punaiseen, ponnahtavat mustanruskeat silmät hänen mukaansa upeasti esiin.

Siniset silmät

Kuten ruskeasilmäisillä, myös sinisilmäisillä on paljon silmien sävyyn sopivia hiusvärivaihtoehtoja.

Värjäykseen erikoistunut kampaaja Hitomi Ikeda kertoo Popsugarille, että käytännössä kaikki ruskean ja vaalean sävyt sopivat sinisilmäisille. Hänen mukaansa erityisen hyvältä näyttävät vaaleat sävyt, sillä yhdistelmä näyttää luonnolliselta: valtaosalla sinisilmäisistä on vaaleat hiukset luonnostaan.

Samassa haastattelussa Rusk Hairin luova johtaja Matt Swinney kertoo, että etenkin platinablondi, hiekkablondi ja mansikkablondi saavat siniset silmät sädehtimään.

Ruskeista ja punertavista sävyistä silmiä korostavat puolestaan luonnollinen punainen, kastanjanruskea, espressonruskea ja korpinmusta.

Vihreät silmät

Vihreät silmät ovat näyttävät jo itsessään, mutta oikeilla hiusväreillä vihreän vivahteita voi korostaa entisestään.

L’Oréalin hair.com-sivuston mukaan vihreitä silmiä korostavia hiusvärejä ovat muun muassa neutraali vaalea, platinablondi, tuhkanruskea, kastanjanruskea, suklaanruskea, kirsikanpunainen, kupari ja trendikäs pastellipinkki.

Punainen ja vihreä ovat vastavärejä, joten etenkin punertavat sävyt saavat vihreät silmät säihkymään.

