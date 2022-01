Onko sinullakin raskaat silmäluomet? 5 meikkitaitelijan vinkkiä, joiden avulla meikkaat ne onnistuneesti

Pehmeät sävyt ja luomivaon feikkaaminen antavat raskaille luomille kaivattua nostetta.

Jennifer Lawrence on tunnettu paitsi näyttelijäntaidoistaan, myös raskaista silmäluomistaan. Hänen meikissään luomiväri on nostettu reilusti todellista luomivakoa ylemmäs.

Kun raskaasti roikkuva iho peittää liikkuvat silmäluomet osittain alleen, voi silmämeikin sutiminen tuntua haasteelliselta.

Luomiväripalettia ei kuitenkaan kannata viskata turhautuneena jorpakkoon, vaikka luomet tuntuisivat tulevan meikkaamisessa tielle. Valoilla ja varjoilla leikittely antaa raskaille luomille nostetta ja takaa, että huolella tehty silmämeikki pääsee ansaitusti näkyville.

Kokosimme yhteen 5 takuuvarmaa vinkkiä raskaiden silmäluomien meikkaamiseen.

1. Meikkaa molemmat silmät auki

Luomiväriä levittäessä tekee mieli vaistomaisesti sulkea silmä, sillä silloin saa kaiken meikattavan ihon näkyviin ja sivellin pääsee kunnolla työskentelemään.

Paras tapa meikata raskaat silmäluomet on kuitenkin Bustlen haastatteleman meikkitaiteilija Jamie Dormanin mukaan se, että pitää molemmat silmät auki ja katsoo meikatessa suoraan eteenpäin. Jos silmä on luomiväriä levittäessä kiinni, on vaikea hahmottaa, miltä lopputulos tulee näyttämään avonaisella luomella.

Myös kulmakarvat on hyvä pitää rentona koko meikkauksen ajan, jotta näkee, miltä meikki todellisuudessa näyttää.

2. Venytä luomiväriä

Koska raskaissa luomissa luomivako jää useimmiten melko syvälle kulmaluun alle, on luomivärin parhaan näkyvyyden kannalta suositeltavaa feikata luomivako hieman sen luonnollista kohtaa ylemmäs. Luomivaon huijaaminen onnistuu hieman tummemmalla, varjostuksiin tarkoitetulla sävyllä.

Jos luomivaon uudelleensijoittelu tuntuu hankalalta, neuvoo Dorman levittämään koko liikkuvalle luomelle hohtavaa luomiväriä syvyyden ja moniulotteisuuden luomiseksi.

Luomivärillä saa luotua myös nostetta silmille: kun varjostusvärin vetää muutaman millin silmien ulkonurkkien ylitse siipimäiseen muotoon, katoaa raskaiden luomien painosta leijonanosa.

3. Kokeile korostusväriä

Strategisesti sijoitettu valo ja hohto avaavat raskaan näköistä luomea tehokkaasti. Kulmaluun alle ja silmien sisänurkkiin kevyesti taputeltu korostusväri tuo varjokohtiin hehkua ja luo vaikutelman suuremmista silmistä.

4. Lisää savusilmiin ripaus väriä

Klassinen smoky eye -meikki toimii myös raskailla luomilla, kunhan sävyt vaihtaa perinteisistä mustasta ja harmaasta hieman pirteämpiin vaihtoehtoihin.

Esimerkiksi tummanvihreä, viininpunainen ja kupari ovat astetta kevyempiä ja pehmeämpiä värejä, joilla saa kuitenkin luotua näyttävät ja moniulotteiset savusilmät.

5. Valitse lämpimiä sävyjä

Jotta luomivako nousisi esille kulmaluun alta, kannattaa erityisesti arkimeikissä suosia vaaleita ja lämpimiä sävyjä.

Ruusukulta ja hento pinkki avaavat silmää ja toimivat koko luomelle levitettyinä, jos varjostusten tekoon ei ole aikaa.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Byrdien artikkelia.