Haussa täydellinen ripsiväri? Listasimme 18 supersuosittua ripsaria, joita ylistetään meillä ja muualla

Räpsyripset, täältä tullaan! Näiden ripsivärien joukosta löydät taatusti uuden suosikkisi.

Markettien ja kosmetiikkaliikkeiden hyllyt notkuvat erilaisista ripsiväreistä. Valinnanvaraa on niin paljon, että sen täydellisen, oman luottoripsarin löytäminen voi tuntua mahdottomalta.

Mitä jos keskittyisit klassikkoripsareihin, jotka tuhannet muut ovat jo kokeneet äärimmäisen hyviksi?

Sukelsimme netin kauneussivustojen ja kosmetiikkapiirien syövereihin ja kokosimme listan ripsiväreistä, jotka ovat kautta aikojen saaneet huippuarvosteluita ammattilaisilta ja tavalliselta meikkaajakansalta. Listalla on sekä halpoja, keskihintaisia että hintavampia ripsareita.

Alle 15 euroa

Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect, 13,90 €

Lash Sensational on monen markettilemppari. Sen kerrotaan olevan myös herttuatar Meghanin luottomaskara: Meghan rakastaa ripsaria kuulemma niin paljon, että suositteli sitä entiselle meikkaajalleen, joka rakastui myös ripsariin.

Tuuheuttava ja viuhkamainen maskara lupaa ”sensaatiomaisen” tuuheat ripset. Sen sisäharjakset ulottuvat silmänurkkien pienimpiinkin ripsiin ja ulkoharjakset levittävät ja taivuttavat ripset viuhkamaiseksi riviksi. Ripsiväristä on olemassa pari eri versiota supermustasta vedenkestävään.

Maybelline Great Lash, 9,60 €

Kun puhutaan edullisista markettiripsareista, on tämä pinkki-vihreä kulttisuosikki ollut monien meikkipussissa aina 1970-luvulta asti. Se on tiettävästi maailman myydyin ripsiväri, jota myydään yksi kappale joka toinen sekunti.

Suosio ei ole mikään ihme, sillä Great Lashin hinta-laatusuhde on mainio. Ripsiväriä on helppo käyttää ja väriä tulee kerralla sopivasti. Ripsari sopii myös herkille silmille. Se ei välttämättä kestä aamusta illan pikkutunneille asti, mutta ei myöskään varise ikävästi alaluomille.

L’Oréal Paris Paradise Extatic, 14,90 €

Youtuben kauneusgurut hehkuttivat tämän Yhdysvalloissa Lash Paradise -nimellä lanseeratun ripsivärin maasta taivaaseen heti sen ilmestyttyä pari vuotta sitten. Ripsiväriä on verrattu kalliimpaan, supersuosittuun Too Faced -merkin Better Than Sex -ripsiväriin. Ripsarit muistuttavatkin kovasti toisiaan. Esimerkiksi taannoisessa testissämme L’Oréal voitti kalliimman kaverinsa.

Paradise Extatic antaa ripsille pituutta ja volyymia. Se levittyy voidemaisen koostumuksensa ansiosta hyvin ja kestää ripsissä pitkään.

Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara, 4,09 €

Tätä superedullista tuotetta kehutaan Amazon-verkkokaupassa kaikkein parhaaksi pienen budjetin ripsiväriksi. Kartiomainen harja antaa pituutta ja tuuheutta. Ei vedä vertoja parhaimmille kalliimmille tuotteille, mutta on hintaansa nähden erittäin hyvä. Saatavilla myös vedenkestävänä.

Avril Organic Le Mascara, 13,99 €

Hyvää luonnonkosmetiikkaripsiväriä on hankala löytää. Ranskalaisen Avril Organic -merkin maskara on testivoittaja ja äärimmäisen kehuttu – ja kaiken huipuksi se maksaa alle 12 euroa. Ripsari antaa volyymia ja pysyy pitkään. Harjassa on runsaasti erottelevia harjaksia, ja väriä voi kerrostaa ilman paakkuuntumista. Ei varise ja kestää pientä sadettakin.

Maybelline New York Snapscara, 13,90 €

Kyllä, vielä yksi Maybelline. Merkin ripsivärit lienevät markettihyllyjen parhaimmistoa, sen verran monta loistotuotetta valikoimasta löytyy. Snapscara on kerännyt ihasteluja sekä meillä että maailmalla. Ripsari lupaa volyymia ilman paakkuja. Kaarevalla, suippokärkisellä harjalla saa tarkkaa jälkeä sekä silmä sisä- että ulkonurkkaan. Ei leviä päivän mittaan, mutta lähtee pois lämpimällä vedellä.

15–30 euroa

Urban Decay Perversion Mascara, 29 €

Voidemainen, pidentävä ja tuuheuttava maskara tekee ripsistä supermustat. Väri levittyy kauniisti. Voidemaisesta koostumuksesta saattavat pitää etenkin ne, joilla ripsivärit tuntuvat tekevän usein paakkuja – tämä ei sitä tee. Perversionia voi kerrostaa eikä se paakkuunnu, vaikka sitä lisäisi vielä yhden kerroksen ennen iltamenoa. Suosittu ripsiväri sisältää aminohappoja ja lupaa tukea ripsien kasvua.

Eyeko Lash Alert Mascara, 21,95 €

Brittiläisen Eyeko-merkin ripsiväreistä on tullut kulttituotteita maailmalla. Hauskaan hammastahnatuubimaiseen putkiloon pakattu Lash Alert lupaa dramaattisen lookin ja myös hoitaa ripsiä, sillä värimassaan on lisätty sheavoita. Harja on siro ja kaareva, erottelee ripset kauniisti ja antaa pituutta ilman paakkuja. Alaripsienkin väritys sujuu ilman sotkua. Tuote on todella pigmenttinen ja sopii pikimustista ripstistä haaveilevalle.

L’Oréal Telescopic, 18,90 €

Kaikki eivät kaipaa ripsiväriltä tuuheutta. Jos olet enemmän pidentävien ripsareiden ystävä, L'oréalin klassikko on valintasi. Hyvin kapea, tarkka harja levittää värin ripsiin tyvestä latvaan, ja pienellä sahaavalla liikkeellä tavoittaa ne kaikkein lyhyimmätkin ripset. Extra Black -versio tekee ripsistä supermustat, ja vedenkestävä versio on mainio, jos silmäluomet rasvoittuvat helposti.

Sensai Mascara 38 C Silk Performance, 26,50 €

Erittäin suositun ripsivärin suosio nojaa sen helppokäyttöisyyteen: ripsari kestää kosteuden, hien ja kyyneleet, mutta lähtee pois pelkällä 38-asteisella vedellä. Markkinoilla on nykyään useita muitakin 38-ripsareita, mutta Sensain klassikko pitää pintansa. Sen harja on pieni ja sopii loistavasti pienisilmäiselle tai muuten helposti sotkevalle meikkaajalle. Tällä saa helposti tarkasti erotellut ja siistit ripset.

Myös tuuheuttava Sensai Mascara 38 C Volumising -ripsari on kelpo tuote, vaikka monen mielestä sen poistaminen on vaikeampaa kuin tavallisen version. Tuuheuttavan maskaran harja on astetta kookkaampi, mutta silti varsin hillitty ja näppärä.

Too Faced Better Than Sex, 27,45 €

Jenkkisuosikki on yksi maailman myydyimmistä ripsiväreistä. Nimi lupaa ihmeitä, ja kovat puheet onnistutaan myös lunastamaan. Ripsiväri tuuheuttaa ja pidentää tehokkaasti ja saa aikaan dramaattisen räpsyefektin. Tiimalasin muotoinen harja auttaa taivuttamaan ripset. Värimassaan on lisätty ripsiä vahvistavaa kollageeniä ja kosteuttavia ainesosia.

Clinique High Impact, 28,90 €

Jos haluat ripsivärin ennen kaikkea pidentävän ja erottelevan, tämä on oiva valinta. Keskikokoinen harja on tarkka, ja värimassan koostumus on mukavan pehmeä eikä ripsari kuivu liian nopeasti putkiloonsa. Pitää ripset hyvin taivutettuina. Tuote on silmälääkärien testaama.

Max Factor False Lash Effect Waterproof, 19,90 €

Max Factorin suosikkiripsarin vedenkestävä versio on loistokaveri, sillä se pitää taivutetut ripset kaarevina koko päivän. Harja on melko kookas, mutta helppokäyttöinen, ja se pakkaa ripsiin varsin mukavasti volyymia.

It Cosmetics Superhero Elastic Stretch Volumizing Mascara, 26,21 €

It Cosmetics tunnetaan peittävistä meikkipohjatuotteistaan, mutta myös tämä ripsari ansaitsee hehkutusta. Se luo muutamalla vedolla runsaat, pitkät ja tuuheat ripset. Kestää kauniina koko päivän, eikä väri karise ikävästi alaluomille. Tuote voitti taannoin ripsaritestimme.

Yli 30 euroa

Lancôme Hypnôse Mascara, 34 €

Ripsivärin harjakset levittävät väriä ripsien juuresta kärkeen, jolloin ripset näyttävät pidemmiltä. Ripsiväriä on helppo kerrostaa, ja se tekee ripsistä paksummat ilman paakkuja. Pysyy ripsissä koko päivän ajan. Hypnôse on syystäkin Lancômen myydyin maskara sekä Suomessa että maailmalla.

Benefit Roller Lash Mascara, 34,40 €

Kauneusgurujen ylistämä ripsiväri on suursuosikki Yhdysvalloissa. Hiuskihartimista inspiraation saanut harja on kaareva, ja sen luvataankin taivuttavan ripset kaareviksi jopa ilman ripsentaivutinta. Harjaksissa on pienet ”koukut”, joiden ansiosta suorat ja lyhyetkin ripset saavat nostetta. Kestää hyvänä koko päivän.

YSL Mascara Volume Effet Faux Cils, 39 €

Ripsiväri tuuhentaa ja taivuttaa ripset tekoripsimäisiksi. Jo yksi kerros tekee ripsistä näyttävät. Harja on kookas ja väriä tulee kerralla melko paljon, joten ripsiväri ei välttämättä sovi pienisilmäiselle tai kömpelömmälle meikkaajalle. Se on omiaan tarkkakätiselle, nukkeripsistä haaveilevalle.

Dior Diorshow Mascara Pro Black, 39 €

Kulttisuosikin mainetta nauttiva Diorshow saa ripset näyttämään reilusti tuuheammilta ja on luottotuote juhlameikkiin. Ripsarissa on mikrokuituja, jotka luovat tekoripsivaikutelman, joten jos pidät kevyistä ja luonnollisista ripsistä, valitse jokin muu tuote. Kestävä ja laadukas ripsiväri ei varise poskille päivän aikana. Hylsyssä luvataan olevan erikoinen mekanismi, joka estää ilmaa pääsemästä sen sisään ja jonka ansiosta ripsiväri ei kuivu pitkässäkään käytössä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla tammikuussa 2021.

