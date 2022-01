Tätä hittivoidetta käyttävät Victoria Beckham ja 5 muuta julkkista – eikä se ole mikään kukkaron kauhu

Elizabeth Ardenin Eight Hour Cream on hyvästä syystä monen julkkiksen suosikkivoide.

Mikä yhdistää Victoria Beckhamia, herttuatar Catherinea ja Reese Witherspoonia? Luultavasti monikin asia, mutta yksi niistä on voide, joka tiettävästi löytyy kaikkien edellämainittujen peilikaapista.

Puhumme Elizabeth Ardenin Eight Hour Cream -voiteesta, jonka uskollisia faneja kolmikon lisäksi ovat muun muassa näyttelijä Catherine Zeta-Jones, prinssi Harry ja itse kuningatar Elisabeth.

Elizabeth Ardenin Eight Hour Cream -voide, 20,99–43,50 €.

Mutta mikä tekee tästä 1930-luvulla lanseeratusta voiteesta niin verrattoman, että se löytää tiensä lähes jokaisen julkkiksen peilikaappiin? Listasimme kolme syytä putelin suosioon.

1. Monipuolisuus

Paksua, vaseliinia muistuttavaa Eight Hour Cream -voidetta voi käyttää lähes kaikkeen: kasvojen iholle, kuivuneille kyynärpäille, poskipäiden korostukseen, kulmakarvojen muotoiluun, kynsinauhojen hoitoon, jalkapohjien pehmittämiseen ja ihon rauhoittamiseen esimerkiksi auringon tai sheivaamisen jälkeen. Me Naisten toimitus on aiemmin testannut voiteen suojakertoimellisen version ja todennut sen lunastavan lupauksensa.

Emmekä selvästi ole ainoita, sillä Who What Wearin mukaan voidetta myydään edelleen yksi purkki joka kolmaskymmenes sekunti. Luultavasti juuri tuotteen monikäyttöisyys on syy siihen, ettei yli 90-vuotiaan voiteen suosio ole vieläkään lopahtanut.

2. Hinta

Kulttimaineestaan (ja monikäyttöisyydestään) huolimatta voide sopii taviksenkin kukkarolle, mikä varmasti lisää sen suosiota. Tavaratalosta riippuen 50 millilitran purkin hinta on Suomessa noin 20,99–43,50 euroa.

3. Suositukset

Kuten sanottu, Eight Hour Cream -voidetta käyttävät Britannian kuninkaallisista sekä kuningatar Elisabeth, herttuatar Catherine että prinssi Harry. Näyttäisi siis, että kuningattaren suosikkivoide on siirtynyt suositusten kautta sukupolvelta seuraavalle.

Putelin ilosanoma leviää myös muiden kuin kuninkaallisten keskuudessa. Who What Wearin mukaan muun muassa Reese Witherspoonin meikkaajana työskennellyt Molly Stern käyttää voidetta, eikä hän suinkaan ole ainoa purkin nimeen vannova julkkisten meikkiartisti.

Sana kiirii siis kuningashuoneen lisäksi myös julkkispiireissä. Ja jos myynnin määrää katsoo, luultavasti myös tavan tallaajien keskuudessa.

Jutun lähteinä on käytetty Me Naisten, Glamourin, Intian Voguen, Women’s Health -sivuston ja Hello!-lehden artikkeleita.

Lue lisää: 5 kosmetiikkatuotetta, jotka ovat säilyttäneet suosionsa vuosikymmenten ajan – klassikko voi päihittää uutuudet