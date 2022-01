Testasimme 10 kosteuttavaa meikinpohjustusvoidetta – vain yksi sai täydet pisteet: ”Imeytyy ihoon salamana”

Testasimme kosteuttavat meikinpohjustusvoiteet eri hintaluokista.

Nuxe Crème Prodigieuse Boost Smoothing Primer, 30,50 € / 30 ml

Arvosana: 3/5

Lupaus: Tasoittava ja monivaikutteinen pohjustusvoide antaa luonnollisen mattapohjan meikille. Se häivyttää hienoja juonteita ja epätasaisuuksia, peittää väsymyksen merkkejä ja kirkastaa ihoa. Sopii parhaiten 25–39-vuotiaille.

Kokemus: 36-vuotias nassuni on ikänsä puolesta kohderyhmää ja lupaus kuulostaa kattavalta – jopa liian hyvältä! Tuubi on nätti ja kompakti.

Hennon vaaleanpunainen voide on paksuhkoa, mutta levittyy hyvin.Tottumuksesta sivelen tuotetta koko naamalle, vaikka sitä voisi ilmeisesti käyttää myös paikallisesti. Iho tuntuu kostealta, muttei jää tahmeaksi.

” Vahva tuoksu jää leijumaan nenään vielä meikkivoiteen levityksen jälkeen.

Miinusta tulee vahvasta tuoksusta, joka jää leijumaan nenään vielä meikkivoiteen levityksen jälkeen. Ehkä tuoksu ei olisi niin häiritsevä, jos tuotetta levittäisi pienemmälle alueelle? Joudun rokottamaan pisteitä voimakkaan tuoksun takia.

Essence Skin Lovin Sensitive Primer, 4,70 € / 30 ml

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Kosteuttava pohjustusvoide takaa täydellisen pohjan pitkäkestoiselle meikille. Kosteuttaa ja rauhoittava voide sopii etenkin herkälle iholle.

Kokemus: Lyhyt ja ytimekäs lupaus ja hyvä perustuote. Voide sisältää aloe veraa, mutta on väritöntä eikä tuoksu miltään. Se levittyy hyvin ja saa ihon tuntumaan kosteutetulta.

” Pintakuiva iho tykkäsi.

Voidemainen koostumus ja tuoksuttomuus tekee tuotteesta kuitenkin perusvoidemaisen, enkä huomaa suurta eroa tämän ja tavallisen kosteusvoiteen välillä. Pintakuiva iho kuitenkin tykkäsi, eli jos ei halua käyttää primeriin suuria summia, harkitsisin ehdottomasti tätä.

The Ordinary High-Spreadability Fluid Primer, 10,60 € / 30 ml

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kevyt seerumimainen pohjustustuote tasoittaa ihonpintaa, kuivia alueita ja juonteita sekä helpottaa meikkivoiteen levitystä. Tuote toimii myös kevyenä, öljyttömänä kosteuttajana, joka antaa luonnollisen lopputuloksen. Vegaaninen. Sisältää silikonia.

Kokemus: Tykkään The Ordinaryn tuotteista, joten odotukset ovat korkealla. Pakkaus ja pullo ovat graafisen selkeät ja tyylikkäät.

Seerumimainen voide on juoksevaa ja sitä annostellaan iholle lasisella tikulla. Annostelun kanssa saa olla tarkkana, ettei liukasta voidetta tipu ympäriinsä.

” Imeytyy ihoon salamana ja jättää sen silkkisen tuntuiseksi.

Levittäessä seerumi imeytyy ihoon salamana ja jättää sen silkkisen tuntuiseksi. Meikkivoide levittyy pohjustusvoiteen päälle vaivatta ja meikki pysyy hyvänä pitkälle päivää. Tuote tuntuu selkeästi primerilta, ei kosteusvoiteelta. Todella hyvä tuote!

BeautyAct By Kicks UltraCalm Skin Primer, 24,90 € / 30 ml

Arvosana: 4/5

Lupaus: Kosteuttava seerumipohjustusvoide rauhoittaa ja pehmentää ihoa sekä suojaa sitä epäpuhtauksilta ja stressin vaikutuksilta. Vegaaninen.

Kokemus: Kaunis, ylellisen tuntuinen ja melko painava puteli. Se on kuitenkin niin suuri, ettei välttämättä mahdu jokaisen meikkipussiin. Voiteessa on hento kookoksen tuoksu, mutta se on niin mieto, ettei se häiritse.

Tuotetta on näppärä annostella pumppupullosta ja se levittyy hyvin. Levittämisen jälkeen iho tuntuu todella kosteutetulta, joten pintakuiva iho tykkää!

” Meikkivoidetta joutui levittämään kasvoille astetta ronskimmin.

Vaikka iho jäi kosteutetuksi ja tasaisemman tuntuiseksi, joutui meikkivoidetta levittämään kasvoille astetta ronskimmin. Pieni miinus siitä.

KVD Beauty Lock It Hydrating Primer, 39,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Kosteuttava, vesipohjainen pohjustusvoide, joka pienentää ihohuokosia sekä kosteuttaa, rauhoittaa ja pehmentää ihoa. Tekee täydellisen pohjan meikkivoiteelle. Vegaaninen.

Kokemus: No nyt on rouhea puteli! Purkki on aika iso ja kova, eikä muovinen pinta hengi laadukkuutta. Annostelu pumppupullosta on kuitenkin sujuvaa.

” Iho jää aavistuksen tahmeaksi.

Vaikka tuotteen ulkonäkö ei juuri puhuttele, voide itsessään on varsin hyvä. Se levittyi hyvin, eikä tuoksu juuri perusvoidetta kummemmalta. Iho tuntuu pohjustusvoiteen jälkeen kosteutetulta, mutta jää aavistuksen tahmeaksi.

Lumene Natural Glow Moisturising & Illuminating Primer, 12,90 € / 20 ml

Arvosana: 4/5

Lupaus: Pohjustusvoide kosteuttaa ja heleyttää ihoa luoden meikille tasaisen pinnan. Valoa heijastavat pigmentit antavat iholle hehkua. Sopii erityisesti normaalille ja kuivalle iholle.

Kokemus: Näppärä pieni tuubi. Hennon helmiäinen voiden jättää iholle kauniin hohteen. Todella mieto ja neutraali tuoksu.

” Ilme kirkastui ilman meikkivoidettakin.

Pohjustusvoide ei jätä ihoa tahmeaksi, mutta olisi voinut kosteuttaa aavistuksen enemmän. Meikkivoiden levittyi vaivatta ja iho näytti heleältä. Laiskan meikkaajan luottotuote, sillä ilme kirkastui ilman meikkivoidettakin.

Catrice Cosmetics One Step Skin Perfector, 7 € / 30 ml

Arvosana: 3/5

Lupaus: Monitoimituote, jossa yhdistyy pohjustusvoide, aurinkosuoja (SPF 20) ja sävytysvoide. Voide hoitaa ja kosteuttaa ihoa. Voi käyttää sellaisenaan.

Kokemus: Tämä on selkeästi lähempänä sävyttävää päivävoidetta kuin primeria. Tuubikin on meikkivoidemainen. Toimiikin parhaiten sellaisenaan – meikkivoiteen alla tuntui turhan tuhdilta.

” Hyvä tuote niille, jotka vierastavat paksua meikkivoidetta.

Hyvä tuote niille, jotka vierastavat paksua meikkivoidetta. Sävy sulautui ihoon ja tasoitti mukavasti. Levityksen jälkeen kädet piti pestä, yksi vaihe enemmän värittömiin pohjustusvoiteisiin verrattuna.

Painii hieman eri sarjassa muiden testin primereiden kanssa, mutta hyvä monitoimituote ja aurinkosuojasta iso plussa.

Elizabeth Arden Flawless Start Hydrating Serum Primer, 41,90 € / 25 ml

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Pohjustusvoide hoitaa ihoa seerumin tavoin ja antaa heleän pohjan meikkivoiteelle. Voide kosteuttaa ja hoitaa ihoa, parantaa sen kimmoisuutta ja häivyttää juonteita. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Kaunis ja ylellisen näköinen pakkaus. Myös pienet ”helmet” erottuvat selvästi.

Tuotetta kuuluisi annostella korkissa kiinni olevalla pipetillä, mutta annostelu toimi pelkällä lasitikullakin. Pumppupullo toimisi tässä kuitenkin paremmin.

” Jätti iholle raikkaan tunteen ja iho tuntui todella kosteutetulta.

Ohut, geelimäinen voide jätti iholle raikkaan, viileän tunteen ja iho tuntui todella kosteutetulta. Talvikuiva iho rakastui! Jos annostelumekanismi olisi toimivampi, tässä olisi viiden tähden tuote.

Joe Blasco Face Primer, 39,90 € / 30 ml

Arvosana: 4/5

Lupaus: Pohjustusvoide tekee ihon pinnasta sileän, tasaisen ja hehkuvan häivyttäen juonteita ja pieniä virheitä. Se hoitaa ihoa, lukitsee kosteuden ja suojaa ulkoisilta ärsykkeiltä. Vedenkestävä voide takaa kestävän meikkipohjan.

Kokemus: Tyylikkään minimalistinen pakkaus. Pumppupullosta voidetta oli helppo annostella ja juokseva voide levittyi nopasti ja tahmaamatta. Hyvin mieto, raikas tuoksu.

” Iho tuntui ja näytti tasaisemmalta.

Selkästi lähempänä primeria kuin kosteusvoidetta, mutta kosteutti silti hyvin. Iho tuntui ja näytti tasaisemmalta ja meikkivoide oli helppo levittää. Tasavahva tuote.

Inika Organic Pure Perfection Primer, 42,50 € / 30 ml

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Pohjustusvoide kosteuttaa, hoitaa ja rauhoittaa ihoa. Tekee ihosta tasaisemman silottamalla ihon pieniä juonteita. Pitää meikin kuulaana aamusta iltaan asti. Vegaaninen.

Kokemus: Mattamusta tuubi kultaisilla teksteillä näyttää hyvältä ja voide tuoksuu raikkaalle. Tässäkin levitysmekanismina on pumppupullo, joka on oma suosikkini.

” Olisin kaivannut hitusen enemmän kosteutusta.

Voide tuntui tahmaiselta, mutta ei onneksi jättänyt iholle tahman tunnetta. Olisin kaivannut hitusen enemmän kosteutusta, mutta tuote tuntui lupauksensa mukaisesti rauhoittavan ihoa. Plussaa siitä, että tuote on luonnonkosmetiikkaa.

Testaaja: Jutta Aaltio, joka kaipaa kuivalle talvi-iholle tehokasta ja helppokäyttöistä kosteuttajaa.

