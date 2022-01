Tekisikö mieli vaihtaa pitkä tukka lyhyeen? Kysy itseltäsi ensin 6 kysymystä

Ennen kuin leikkaa tukan reilusti lyhyemmäksi on hyvä tiedostaa, mihin on ryhtymässä.

Vaikka lyhyt tukka on ihana, arki se iskee pätkäistylläkin tukalla. Moni leikkaa hiuksensa hetken hurmoksessa ja potee jälkeenpäin leikkausmorkkista.

Yksi syy, miksi jotkut katuvat hiustensa leikkaamista on se, että he eivät ajatelleet aivan loppuun uuden hiustyylinsä ylläpitoa, hiusekspertti Nicole Leal sanoo Marie Clairelle.

– Monet asiakkaat haluavat isoja muutoksia sen vuoksi, että he eivät ole tehneet tukalleen mitään pitkään aikaan. Todellisuudessa monelle riittäisi hiusten trimmaus, hän toteaa.

Jos pitkät hiukset leikkaa lyhyiksi, täytyy muistaa, että silloin ei ole niin simppeliä heittää likaista tukkaa sotkunutturalle. Lyhyitä hiuksia pitää myös muotoilla eri tavoin kuin pitkiä.

Jotta leikkausmorkkikselta voi välttyä, on muutama asia, jotka on hyvä selvittää itsensä kanssa ennen kampaaja-ajan varaamista.

1. Millaista hoitoa uusi leikkaus tarvitsee?

Vanhat tukkarituaalit tulee heittää romukoppaan, kun hyvästelee pitkät hiukset. On siis tärkeää tietää, millaiseen hiusten ylläpitoon lupautuu, kun vaihtaa pitkät hiukset lyhyempään malliin.

2. Vaatiiko uuden hiusmallin stailaaminen enemmän aikaa?

Tämä on tärkeä kysymys, jos nykyinen kuontalo ei kaipaa laittamista aamuisin. Jos leikkaa trendikkään polkkatukan, latvat saattavat kaivata lämpökäsittelyä pysyäkseen aisoissa. Varaudu uhraamaan aamuistasi kymmenen minuuttia hiusten muotoilulle.

Lue lisää: Laittamatta paras! Kampaaja kertoo, mitkä hiusmallit sopivat parhaiten suoralle ja kiharalle tukalle – kokeile näitä, jos haluat päästä helpolla

3. Tarvitseeko hiuksia leikata muutoksen jälkeen aiempaa useammin?

Jos haluaa pysyä lyhyessä pituudessa, pitää arvioida realistisesti sitä, kuinka usein on valmis uhraamaan rahaa ja aikaa kampaajakäynteihin. Sopiva leikkausväli on kahden tai kolmen kuukauden välein – muuten tukka venähtää uudesta mallista.

4. Ylettävätkö hiukset jatkossakin nutturalle tai poninhännälle?

Luultavasti eivät. Tai jos ylettävät, riesanasi ovat lyhyet karkailevat niskahiukset. Jos elämäntyylisi vaatii hiusten kiinnipitämistä tai hiukset eivät voi olla silmillä, kannattaa miettiä kahdesti tai valita suosiolla sellainen malli, jonka todella saa kiinni.

” Kysy kampaajaltasi, kuinka hiukset kuivataan ja muotoillaan.

5. Miten kampaamotasoinen tyyli luodaan itse?

On kiva jättää salonki näyttäen supermallilta. Jos et kuitenkaan tiedä, miten sama temppu tehdään kotona itse, et tule näkemään leikkauksen parasta puolta lainkaan. Kysy kampaajaltasi, kuinka hiukset kuivataan ja muotoillaan samalla tavalla.

6. Onko mitään tehtävissä, jos vihaan lopputulosta?

Asusteita! Pannat, pinnit, hatut ja huivit ovat kaikki mainioita vaihtoehtoja, jos uusi tyyli ei yksinkertaisesti toimi ja se tekee mieli vain peittää. Vihoviimeinen oljenkorsi on hiustenpidennysten ottaminen. Kyllä se siitä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla syyskuussa 2019.

Lue lisää: 5 hiusmallia, joita ensi vuonna himoitaan – nämä kuvat saavat sinut soittamaan kampaajalle

Lue lisää: Kampaaja kertoo, mikä neuvoksi, kun huonokuntoisia hiuksia ei halua leikata