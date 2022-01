Poistatko meikit joka ilta? Hieno homma – tarkista seuraavaksi, teetkö meikkejä pestessäsi jonkun 9:stä yleisestä mokasta

Ripset ja iho kärsivät turhaan, jos meikinpoistoon käyttää liian kovia otteita.

Tiedät varmasti tunteen: on jo myöhä, väsyttää ja tekisi mieli vain kaatua sänkyyn saman päivän meikit naamalla. Velvollisuudentuntoisena piipahdat silti nopeasti kylppärissä ja hierot meikin pikaisesti pois. Tehtävä suoritettu!

Jokainen tietää, että meikit kasvoilla ei pitäisi mennä nukkumaan, ja siksi useimmat pesevät kasvot tunnollisesti joka ilta. Pesun skippaamisen lisäksi on kuitenkin liuta muitakin meikinpoistoon liittyviä asioita, joilla voi turhaan rasittaa ihoaan ja silmiään. Listasimme yleisimmät:

1. Vääränlaisten tuotteiden käyttäminen

Kasvojesi iho on herkkä. Vaikkei meikkiä käyttäisi, on kasvot puhdistettava, sillä ne keräävät päivän aikana pintaansa likaa ja epäpuhtauksia ympäristöstä.

Erilaisille ihotyypeille suunnattuja meikinpuhdistustuotteita on kaupoissa valtavat määrät. Suosi sitten öljyä tai puhdistusvoidetta, kannattaa etsiä omalle ihotyypille sopivat tuotteet, sillä iho ansaitsee tulla kohdelluksi hellästi – liian tujut tuotteet vain ärsyttävät sitä.

Todella kuorivien pesuaineiden käyttö saattaa tuntua tehokkaalta esimerkiksi akneihosta kärsivän mielestä. Liian raju puhdistus saa kuitenkin ihon tuottamaan vain enemmän öljyä, ja liika kuorinta voi saada aikaan tulehduksia, arkuutta, näppyjä ja ihon ärtymistä.

Paremman tuloksen saa käyttämällä hellävaraisia tuotteita, jotka on suunniteltu toimimaan yhdessä ihon luonnollisen pH:n kanssa.

Kasvojenpesuaine ei myöskään ole sama asia kuin meikinpoistoaine. Moni pesee meikin kasvojen pesuun tarkoitetulla aineella ja luulee sen poistavan myös meikin. Jos pyyhkeeseen jää kasvojen pesun jälkeen meikkivoidetahroja, on se merkki siitä, että meikki tulisi poistaa esimerkiksi misellivedellä tai puhdistusöljyllä ennen kasvojenpesuaineen käyttöä.

2. Kuumalla vedellä peseminen

Kasvot kannattaa pestä haalealla vedellä. Liian kuuma vesi heikentää ihon luonnollista suojakerrosta ja huuhtoo pois öljyt, mikä voi kuivattaa kasvoja.

3. Pikainen toiminta

Mitä hitaammin suoritat kasvojen pesun, sen parempi. Moni hieroo pesuaineen kasvoille ja huuhtelee sen saman tien pois, mutta tosiasiassa pesuaineiden kannattaa antaa vaikuttaa iholla kunnolla ennen huuhtelua.

4. Pelkkiin meikinpoistoliinoihin turvautuminen

Meikinpuhdistusliinat ovat todella käteviä etenkin reissuilla tai mökkiolosuhteissa. Moni tekee niiden kanssa kuitenkin ratkaisevan virheen.

Ei riitä, että hieroo meikin pois liinalla ja menee nukkumaan. Liina saattaa viedä suurimman osan meikistä mennessään, mutta ei suinkaan kaikkea. Jos levittää kosteusvoidetta liinapuhdistutetulle iholle, saattaa tulla vain hieroneeksi epäpuhtaudet syvemmälle ihohuokosiin, varoittaa Glamour-sivusto.

Vasta veden ja puhdistusaineen käyttö poistaa viimeisetkin meikin rippeet ja valmistelee ihon kosteuttavia tuotteita varten.

5. Liian kovat otteet

Silmämeikkiä poistaessa hellävaraisuus on erityisen tärkeää, sillä silmiä ympäröivä iho on ohutta.

Pesuaineen hierominen silmiin ja misellivedellä kostutetun vanulapun hinkkaaminen edestakaisin silmän päällä voivat ärsyttää silmiä.

Silmäripsiä ei myöskään pidä koskaan vetää, vaikka niihin jäisi itsepäisiä ripsivärin rippeitä. Päädyt todennäköisesti vain kiskaisemaan ripsesi irti.

Käytä sen sijaan painelutekniikkaa. Paina silmämeikinpoistoaineeseen kastettua vanulappua silmän päällä vähintään 10 sekuntia, ja pyyhkäise vasta sitten kevyellä liikkeellä silmää. Näin ripsivärillä ja muulla meikillä on aikaa liueta, eikä hankaavaa liikettä tarvita.

Jäikö ripsirajaan silti meikkiä? Kasta pumpulipuikko esimerkiksi miselliveteen ja pyyhi ripsirajaa varovasti sillä.

6. Kaulan ohittaminen

Ikääntyminen näkyy usein ensimmäisenä kaulan alueella. Siksi kaulan ihosta huolehtiminen kannattaa. Muista siis pestä ja puhdistaa myös kaula. Voit käyttää samoja aineita kuin kasvoilla. Pesun jälkeiset kosteuttavat tuotteet kannattaa nekin levittää myös kaulalle.

7. Hiusrajan ja leuan unohtaminen

Tuleeko sinullekin usein finnejä otsaan ja hiusrajaan? Syynä voi olla se, ettet muista puhdistaa meikkiä aivan kasvojen äärilaidoilta.

Muista siis kasvoja pestessä levittää pesuainetta myös hiusrajaan, korvien ympäristöön ja leukaan.

8. Ihon kuivaaminen pyyhkeellä hieroen

Kun olet puhdistanut kasvot oikeaoppisesti, älä pilaa hommaa hieromalla niitä kuivaksi karhealla froteepyyhkeellä. Painele pyyhe kasvoille kevyesti, jottet ärsytä ihoa. Muista käyttää kasvoille vain niille osoitettua pyyhettä. Kasvopyyhe kerää epäpuhtauksia ja bakteereita itseensä, joten se kannattaa vaihtaa parin–kolmen päivän välein.

9. Kasvoveden skippaaminen

Terveen ihon pH-arvo on noin 5, eli hieman hapan. Sen ansiosta bakteerit ja virukset pysyvät poissa kasvoilta. Ihon pinta toimii luonnollisena suojakerroksena, joka koostuu talista ja kosteutta sitovista aineista, kuten hyaluronihaposta.

Veden pH-arvo on 7, eli se on hieman ihoa emäksisempi. Vesipesu nostaa ihon pH-arvoa ja on syy sille, miksi iho voi tuntua kuivalta heti pesun jälkeen. Monet puhdistustuotteet ovat vielä emäksisempiä, sillä emäksisyys auttaa liuottamaan rasvaa.

Kasvovesi on hapan tuote, joka auttaa palauttamaan ihon pH-tasapainon nopeammin. Sillä kannattaa pyyhkiä kasvot meikinpuhdistuksen jälkeen, ennen kosteuttavien seerumeiden ja kasvovoiteiden käyttöä.

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla lokakuussa 2019.

