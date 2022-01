Selvitimme, miten kauneustrendit syntyvät – 3 nimeä, joita todellakin kannattaa seurata

Tällä hetkellä kauneustrendejä luovat sometähdet, mutta tulevaisuudessa trendaavat tavikset.

Hollywoodin rooli suunnannäyttäjänä on historiaa, sillä nykyään trendejä luovat jopa tavikset.

Curly girl, microblading, gua sha, probiootit ja korealainen ihonhoitorutiini.

Moni on kuullut näistä kauneustrendeistä vähintäänkin sivukorvalla. Niitäkin tuoreempia villityksiä ovat muun muassa CBD-öljy, kulmien laminointi, sukkakiharat, saippuakulmat ja ihominimalismi.

Trendit syntyvät somessa

Aiemmin Hollywood-tähdet ja kosmetiikkatalot sanelivat uusimmat tyylit. Nyt sosiaalinen media on mullistanut kauneustrendien synnyn ja leviämisen.

” Kun uusia tuotteita esittelevät tavalliset ihmiset, trendeihin on entistä helpompi tarttua.

Some on kauneusbloggaaja ja estenomi Virve Fredmanin mukaan tuonut kauneustrendien syntyyn vuoropuhelua. Hän seurasi vuosia kauneustrendejä aitiopaikalta kosmetiikkayrityksen maajohtajana ja on myös kirjoittanut kirjan korealaisesta ihonhoidosta.

– Kun uusia tuotteita tai tyylejä esittelevät niistä aidosti innostuneet, tavalliset ihmiset, trendeihin on entistä helpompi tarttua. Somessa voi kysyä heti vaikkapa käyttövinkkejä, Fredman sanoo.

– Myös yksilöllisyys on iso trendi.

Fredman asuu Tukholmassa, missä ollaan hänen sanojensa mukaansa trendihaukkoja. Se tekee sometähdistä hyvin vaikutusvaltaisia.

– Kun joku heistä suosittelee tuotetta vaikka vain sivulauseessa, seuraajat tarttuvat siihen vahvasti. Suomalaiset ovat kuluttajina harkitsevampia.

Seuraa heitä kolmea

...jos haluat pysyä kauneustrendien aallonharjalla.

Huda Kattan (@huda)

Yhdysvaltalainen meikkitaiteilija, kauneusbloggaaja ja Huda Beauty -sarjan perustaja. Yli 49,7 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, 4,14 miljoonaa tilaajaa YouTubessa. Meikki-, kynsi- ja ihonhoitovinkkejä.

Desi Perkins (@desiperkins)

Meksikolainen kauneusvaikuttaja ja Desi Skin -kosmetiikkasarjan perustaja. 4,2 miljoonaa seuraajaa Instagramissa ja 3,2 miljoonaa tilaajaa YouTubessa. Luonnollisten meikkien ja ihonhoidon ystäville.

Katie Jane Hughes (@katiejanehughes)

Brittiläinen meikkitaiteilija. 729 000 seuraajaa Instagramissa. Inspiraatiota hehkuvaan ihoon ja meikkeihin laidasta laitaan.

” Alkaako vaikuttajamarkkinoinnin aika jo hiipua?

Tavan tallaaja vakuuttaa

Trendianalyytikko Susanna Björklund sanoo, että trendit ovat nykyään pirstaloituneita ja niitä on aiempaa enemmän. Kaikki eivät juokse yhden perässä. Trendit ympäri maailmaa ovat heti kaikkien saatavilla. Björklund vahvistaa somen voiman, mutta hän näkee siinä myös muutosta.

– Alkaako vaikuttajamarkkinoinnin aika jo hiipua? Kun joku tuntematon, oikeasti finninaamainen tyyppi kertoo Tiktokissa, että jokin kasvojen puhdistusaine auttaa näppyihin, se on uskottavampaa. Ollaan kenties menossa kohti vertaismarkkinointia, Björklund sanoo.

Myös yhteiskunta vaikuttaa voimakkaasti siihen, mikä on in. Sukupuolisensitiivisyys ja nousussa oleva aktivismi näkyvät Björklundin mukaan vahvasti. Chanel toi jo vuosia sitten myyntiin omat meikit miehille, ja vegaanisen kosmetiikan markkinan arvioidaan kasvavan räjähdysmäisesti.

Virve Fredmanin mukaan tavalliset kuluttajat luovat hekin trendejä vaatimalla kosmetiikkavalmistajilta tietynlaisia tuotteita.

Trendejä on vaikea ennustaa

Trendejä kyllä ennustetaan, mutta mikään ei ole varmaa. Sen osoitti viimeistään koronapandemia.

– Tuskin kukaan saattoi etukäteen arvata, että tarvitsemme Suomessakin vinkkejä masknen eli kasvomaskin käytön aiheuttamien iho-ongelmien hoitoon, Fredman mainitsee.

Susanna Björklundin mielestä varsinkin hyvinvoinnin asema megatrendinä on vahvistunut pandemian takia. Erikoinen aika on luonut myös kaksi täysin vastakkaista kauneustrendiä.

– Luonnollisuus jatkaa vahvana, mutta selkeänä vastatrendinä sille on noussut kunnon laittautuminen.

” Mikään trendi ei koskaan palaa täysin samanlaisena.

Taviksen silmin voi näyttää siltä, että menneiden vuosikymmenien tyylit palaavat säännöllisesti muotiin ihan samannäköisinä. Susanna Björklund on eri mieltä.

– Mikään trendi ei koskaan palaa täysin samanlaisena. Kun jostain innostutaan uudelleen, siinä on aina jotakin uutta.

