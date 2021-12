Kasvoissa on usein pariakin eri ihotyyppiä – simppelillä keinolla rasvoittuminen pysyy kurissa ja kuivat kohdat kosteutettuina

Sekaiho pysyy kunnossa, kun koko kasvoille ei taputtele samaa kosteusvoidetta.

Sekaihon hoitaminen voi tuntua turhauttavalta. Samalla, kun kasvojen t-alueelle, eli otsaan, nenään ja leukaan, puskee päivän mittaan kiiltoa, voivat posket tuntua kuivilta ja kiristäviltä.

Nimikin sen jo kertoo: sekaiho on sekoitus kahta tai kolmea erilaista ihotyyppiä. Tyypillisesti t-alue on rasvoittuvaa ihoa, ja muualla kasvoissa iho voi olla normaalia tai kuivaa.

Miten tällaiselle iholle oikein sitten löytää sopivan kosteusvoiteen? Vastaus piilee useammassa purkissa.

Jaa iho osa-alueisiin

Koska kasvojen eri alueet tarvitsevat erilaista hoitoa, kannattaa niihin suhtautua omina osa-alueinaan, suosittelee Healthlinen haastattelema ihotautilääkäri Kavita Mariwalla. Yleisesti ottaen kaikkia hoitotuotteita ei tarvitse levittää koko kasvoille tai jokaisen pesukerran jälkeen.

Tehoaineiden kohdalla sekaihoisen kannattaa Mariwallan mukaan miettiä, mitä tehoaineella on tarkoitus saavuttaa. Esimerkiksi ihoa kuorivat hapot kuten AHA- ja BHA-hapot sekä retinolit ja bakuchiolit on syytä käyttää eri kerroilla, sillä niillä kaikilla on sama tarkoitus: kuorinta. Muutoin hoidettavana voi yhtäkkiä olla sekaihon sijaan kuiva ja pahimmillaan vaurioitunut iho.

Pieniä täsmäiskuja pitkin kasvoja

Kasvoille kannattaa levittää kunkin kohdan tarvitsemaa tarvitsemaa kosteusvoidetta täsmäiskun tavoin. Olennaisinta on siis tunnistaa oman ihon erilaiset tarpeet ja valita käyttöön kaksi tai kolme kosteusvoidepurkkia, jotka palvelevat kasvojen eri kohtia niiden ihotyyppien mukaisesti.

Jos esimerkiksi nenän alueella ihohuokoset ovat laajentuneet ja alueelle puskee epäpuhtauksia, voi sormenpään avulla juuri tälle kohdalle töpötellä rasvoittuvalle iholle tarkoitettua voidetta. Kuiville poskipäille tai otsaan taas kannattaa levittää tuhdimpaa, kuivan ihon hoitoon tarkoitettua kosteusvoidetta.

Jos töissä pitää käyttää maskia, voi leuan alueella muodostuvia näppyjä koettaa ehkäistä jättämällä kosteusvoiteen kokonaan maskin alta pois.

Lue lisää: Kiinnostavatko ihonhoidon tehoaineet, muttet tiedä mistä aloittaa? Näin otat käyttöön retinolin, C-vitamiinin ja trendikkäät hapot