Kyllä halvalla voi saada hyvää – 6 meikkiä, joilla saa huippuhyvää jälkeä alle 11 euron hinnalla

Listasimme parhaat meikkilaarilöydöt hintatietoisille.

Olet varmaan kuullut sanonnan ”halvalla ei saa hyvää”?

No, se ohjenuora ei päde meikkiosastolla, sillä nämä 6 alle 11 euron meikkipurnukkaa ovat halpoja ja hyviä – testatusti.

Muutaman roposen ripsivärit

Essence Lash Princess Waterproof Mascara, 4,09 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille pituutta ja dramaattista tuuheutta. Vedenkestävä väri pysyy paikoillaan, oli kyseessä sitten ilon kyyneleet, tiukka treeni tai jännittävä päivä.

” Ripset eivät paakkuunnu tai suoristu, vaikka kerrostan ripsaria reilusti.

Kokemus: Pieni ja näppärä harja, ihanaa! Ripsari vaikuttaa aluksi hieman kuivalta, mutta lopputuloksesta tulee silti onnistunut. Ripset eivät paakkuunnu tai suoristu, vaikka kerrostan ripsaria reilusti. Väri pysyy ripsissä iltaan saakka.

Täydellinen ripsari ei kuitenkaan ole, sillä se jättää ripset hieman ”epätasaisiksi” tehden joistain ripsistä hieman toisia pidempiä. Myös puteli on omaan makuuni hieman lapsellinen. Kosmeettisista virheistä huolimatta hintaansa nähden todella toimiva ripsari. Voisin ostaa jatkossakin!

Catrice Glam & Doll Lash Colorist Semi-Permanent Volume Mascara, 5,80 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ripsiväri tuuheuttaa ja pidentää ripsiä sekä erottelee ne kauniisti. Päivittäisessä käytössä maskara tummentaa ripsiä kahden viikon jälkeen. Vegaaninen.

” No nyt on pitkää!

Kokemus: No nyt on pitkää! Catricen ripsari lupaa tuuheutta ja tummemmat ripset parin viikon käytön seurauksena, mutta huomion se vie pidentävyydellään. Paakuttomuus on myös tämän maskaran vahvuus – jälki on näyttävää mutta nättiä.

Muoviharja on näppärän kokoinen ja jämäkkä, ja sillä levittäminen onnistuu ilman ongelmia. Päivän aikana yläluomille irtoaa muutama pieni värihitunen, mikä on kohdallani aivan normaalia. Ripsien tummenemisen seuraamiseen testiaika ei riitä, mutta periaatteessa se voi olla kiva lisä, jos toimii eikä aiheuta esimerkiksi allergiaa.

Oivalliset kulmakynät

Maybelline New York Brow Ultra Slim 1.55 mm defining pencil, sävy Black brown, 8,90 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Kulmakynällä luot tarkasti muotoillut ja luonnolliset näköiset kulmat, jotka kestävät koko päivän. Ohuella kärjellä voi piirtää hiuksenhienoja vetoja, mikä takaa tasaisen ja tarkan lopputuloksen.

” Kynällä saa todella tarkkaa jälkeä aikaan.

Kokemus: Perinteinen, ohut kulmakynä, jonka toisessa päässä on kierreharja. Kevyillä vedoilla kynällä saa todella tarkkaa jälkeä aikaan. Testattu sävy on itselleni liian tumma, mutta kynä itsessään on taattua markettilaatua.

Catrice Brow Definer Brush Pen Longlasting, sävy Ash Brown, 4 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Kulmakynän ohut ja litteä harjaspää tekee kulmista täyteläiset, luonnolliset ja helposti muotoiltavat. Koostumus tuntuu kevyeltä, kuivuu nopeasti ja pysyy paikallaan koko päivän. Tuote on vegaaninen.

” Väriä tulee kerralla sopivasti ja siveltimen kärki on tarkka.

Kokemus: Kulmakarvatussin kärki on sivellinmäinen ja väri nestemäistä. Testattu sävy näyttää jopa aavistuksen vihertävältä, mutta toimii.

Kulmakarvavetojen tekeminen on suhteellisen helppoa, sillä väriä tulee kerralla sopivasti ja siveltimen kärki on tarkka. Meikkaamiseen kannattaa kuitenkin varata hieman aikaa. Tuote ei ole huono etenkään, kun ottaa hintaluokan huomioon.

Kympin arkipuna

Lavera Beautiful Lips Colour Intense, sävy Watermelon Pink, 10,50 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Runsaasti korkealaatuisia pigmenttejä sisältävä puna. Kermainen ja kosteuttava koostumus jättää huulille satiinisen lopputuloksen.

” Erinomainen puna arkeen!

Kokemus: Kosteuttavan tuntuinen puna levittyy huulille kauniisti. Väri on sen verran kevyt, että se kuluu hieman päivän aikana. Erinomainen puna arkeen! Hohtavan lopputuloksen jättävä puna toimii mainiosti myös poskipunan korvaajana.

Mainio meikinkiinnityssuihke

Max Factor Face Lasting Performance Setting Spray, 10,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kahdeksan tunnin pitoa lupaava suihke kiinnittää meikin ja jättää kasvoille mattapinnan. Kurkku-uute rauhoittaa ja virkistää ihoa.

” Rasvoittuvan ihon luottotuote!

Kokemus: Kosteuttavia ainesosia sisältävä suihke kuivuu nopeasti ja tuoksuu raikkaalta kurkulta. Siro pullo ei vie liikaa tilaa meikkipussista. Vaikka suihke tekee meikkipohjasta mattapintaisen, iho ei tunnu kiristävältä tai kuivalta. Rasvoittuvan ihon luottotuote!

