Hyvää halvalla! Testasimme 13 ihonhoitotuotetta, jotka maksavat enintään 10 euroa – ja nehän todella toimivat

Etsitkö toimivaa ja edullista putsaria tai kosteusvoidetta? Kurkkaa tämä lista testatusti halvoista ja hyvistä tuotteista.

Kuluneen vuoden aikana olemme testanneet valtavan joukon ihonhoitotuotteita misellivesistä käsirasvoihin. Kokosimme tähän juttuun kaikki vähintään neljä pistettä viidestä testissä saaneet tuotteet, jotka eivät rasita lompakkoa kympin seteliä enempää.

Pätevät puhdistusputelit

Formula 10.0.6 Bare Face Beauty Skin Moisturizing Cleansing Oil, 9,90 € / 110 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kasvojen puhdistusöljy, joka poistaa iholta meikin ja epäpuhtaudet kuivattamatta ihoa.

” Tuoksu on voimakas, mutta herkullisen vaniljainen.

Kokemus: Tuoksu on voimakas, mutta herkullisen vaniljainen. Täyteläinen koostumus, joka liukuu ihanasti sormissa ja iholla. Ei jätä kiristävää tuntua. Ainoa miinus voimakkaasta tuoksusta, joka ei välttämättä sovi tuoksuherkän nenään. Plussaa edullisesta hinnasta.

Pisara Micellar Puhdistusvesi, 2,59 € / 250 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Puhdistusvesi normaalille iholle päivittäiseen kasvojen puhdistukseen. Poistaa meikin ja puhdistaa ihon. Vegaaninen.

” Puhdistaa hyvin kaiken meikin.

Kokemus: Tuoksu on raikas ja sopivan voimakas. Tuote puhdistaa hyvin kaiken meikin, vaikka vedenkestävää ripsiväriä joutuu hieman työstämään. Kasvojen puhdistamisen jälkeen iholle jää miellyttävä hento tuoksu.

Ziaja Jeju Micellar Water, 7,90 € / 390 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Nuoren ihon tarpeisiin kehitetty hajusteeton, hellävarainen koostumus. Sopii kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti rasvoittuvalle ja sekaiholle sekä akneihon puhdistukseen. Soveltuu kasvo-, huuli- ja silmämeikin poistoon. Sisältää muun muassa rauhoittavaa D-pantenolia ja kistus-uutetta sekä kosteuttavaa ksylitolia. Vegaaninen.

” Sopii erityisen hyvin akneoireiselle sekaiholleni.

Kokemus: Sopii erityisen hyvin akneoireiselle sekaiholleni. Misellivesi vaahtoaa hieman, mikä johtuu luultavasti pumppupullosta. Vesi puhdistaa kasvomeikin hyvin, mutta vedenkestävä ripsiväri vaatii työstämistä. Plussaa tuoksuttomuudesta.

Voiteista vakuuttavimmat

YA Vartalovoide, 9,90 € / 500 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Yliopiston Apteekin oma vartalovoide on kehitetty erityisesti herkkäihoisille. Sisältää muun muassa hoitavaa ja pehmentävää kauraöljyä ja kosteuttavaa glyseriiniä. Vegaaninen, hajusteeton, väriaineeton. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

” Voide kuivuu samettisen mattaiseksi.

Kokemus: Miten pehmeä voide! Kunnolla rasvainen koostumus levittyy hyvin ja tuntuu todella kosteuttavalta ja hoitavalta kuivemmallekin iholle. Vaikka voide on rasvainen, se kuivuu samettisen mattaiseksi. Plussaa kotimaisuudesta ja hajusteettomuudesta.

Nivea Repair & Care Body Lotion, 4,90 € / 250 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Kehitetty erittäin kuivalle iholle. Helpottaa kuivan ihon karheutta ja kireyden tunnetta, tukee ihon omaa kosteustasapainoa ja estää kosteuden haihtumista iholta, vahvistaa ihon omaa suojaa ja suojaa ihon flooraa.

” Hyvä, arkinen luottotuote!

Kokemus: Hyvä, arkinen luottotuote! Tuntuu iholla mukavan rasvaiselta ja ravitsevalta, mutta levittyy kuitenkin ohueksi kerrokseksi. Jättää kosteutetun ihon mutta ei häiritsevän tahmaista tuntua. Selvästi täyteläisempää kuin perusnivea – kuiva iho tykkää.

LV Prebiootti kosteusemulsio, 5,95 € / 500 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kosteuttaa, rauhoittaa ja suojaa ihoa. Tasapainottaa ja palauttaa ihon normaaliflooran. Prebiootit edistävät hyödyllisten mikrobien kasvua iholla. Hajusteeton, väriaineeton, vegaaninen. Valmistettu Suomessa yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa.

” Tuntuu iholla huomaamattomalta.

Kokemus: Tämäkin on kotimainen ja hajusteeton, mutta paljon apteekkivoidetta vesimäisempi ja kevyempi tuote. Levittyy helposti ja nopeasti ja tuntuu iholla huomaamattomalta. Varsinkin kesällä tämä voisi toimia ihanasti, kun iho ei vaadi niin rasvaista voidetta vaan rauhoittavan tuntuista hoitoa.

Kosteutusta käsille

Nivea 3 in 1 Care & Protect Hand Cream Anti-Bacterial, 3,50 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ravitsee käsiä tehokkaasti, suojaa ihoa kuivumiselta ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Sisältää jojobaöljyä. Käsivoiteella on antibakteerinen vaikutus, joka ei kuitenkaan korvaa käsien desinfiointia. Ei sisällä alkoholia.

” Ei jätä käsiä lainkaan rasvaisiksi tai tahmeiksi.

Kokemus: Kevyt valkoinen voide imeytyy hämmentävänkin nopeasti ja pehmentää ihoa tuntuvasti. Se ei jätä käsiä lainkaan rasvaisiksi tai tahmeiksi, joten esimerkiksi tietokoneella voi kirjoittaa heti voitelun jälkeen. Raikas tuoksu. Miellyttävä, pätevä voide päiväkäyttöön vaikka joka käsienpesun jälkeen.

Cerave Reparative Hand Cream, 6,90 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hoitava käsivoide erittäin kuiville ja karheille käsille. Vähentää kuivuutta ja auttaa vahvistamaan ihon suojamuuria. Sisältää muun muassa ihossa luonnollisestikin esiintyviä keramideja ja hyaluronihappoa. Ihotautilääkäreiden kanssa kehitetty tuote. Hajusteeton.

” Ravitsee ihon ja pitää kädet pehmeinä.

Kokemus: Apteekeissa myytävä tuotemerkki on vakiinnuttanut paikkansa jo useamman luottotuotteen voimin, eikä tämä käsivoide ole poikkeus. Paksu ja runsas koostumus ravitsee ihon ja pitää kädet pehmeinä. Etenkin illalla levitettynä hyvä tuote, kesken päivän voi olla monelle liian rasvainen.

Lemon Juice & Glyserine Tehokosteuttava Käsivoide, 3,69 € / 75 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Erittäin kuiville käsille. Sisältää ihoa kosteuttavaa ja hoitavaa betaiinia ja glyseriiniä sekä vahvistavaa sheavoita ja E-vitamiinia. Imeytyy nopeasti ja sopii siksi käytettäväksi myös päiväsaikaan.

” Toimii loistavasti kesken päivänkin.

Kokemus: Ei liian paksua, ei turhan kevyttä, juuri sopiva koostumus oikeasti kuiville käsille. Imeytyy hyvin eikä jätä tahmapintaa, tuntuu riittävän kosteuttavalta. Hyvä perusrasva, plussaa kotimaisuudesta. Toimii lupauksensa mukaan loistavasti kesken päivänkin.

Edullista hemmottelua

The Body Shop Drops of Youth Youth Concentrate Sheet Mask, 7,50 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kimmoisampi ja hyvinvoivan näköinen iho. Sisältää brändin Drops of Youth -tehotiivistettä, joka jättää ihon välittömästi raikkaaksi ja pehmeäksi. 99 % luonnollisia raaka-aineita. Sisältää kasviperäisiä kantasolu-uutteita. Kangasnaamio on biohajoava.

Kokemus: Naamion luvataan tekevän tuloksia vartissa ja se pitää paikkansa, sillä huomaan luvattuja parannuksia selvästi. Pussissa on tuotetta niin paljon, että sitä riittää reilusti paitsi kasvoille myös koko dekolteen alueelle.

” Iho herää eloon.

Välittömästi naamion jälkeen iho tuntuu hetken tahmealta, mutta tuntemus häviää parissa minuutissa. Iho herää eloon, näyttää todella hyvältä ja nuorekkaammalta sekä tuntuu superkosteutetulta. Myöskään tuotteen hävittämistä ei tarvitse arpoa, sillä pakkauksessa lukee, että naamio on biohajoava. Aivan ihana tuote, ja hinta-laatusuhde on erinomainen – tämän ostaisin uudelleen!

Tonymoly Master Lab Vitamin-C, 7,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: C-vitamiinia sisältävä naamio kirkastaa ihoa. Ohut, viskoosista valmistettu kangas kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Nude seal -teknologia takaa naamion hyvän istuvuuden kasvoille.

Kokemus: Naamio on kunnolla märkä ja seerumilla kyllästetty. Se on myös todella ohut, liimautuu kasvoille hyvin ja tuntuu miellyttävältä iholla. Ainoa miinus on se, että maskin silmäaukot ovat melko pienet, ja joudun asettelemaan sen varoen, ettei tuotetta mene silmään. Mieto, neutraali tuoksu.

” Iho näyttää hehkuvalta vielä aamullakin.

Maskin alta paljastuu virkeämmän näköinen, raikas iho, joka ei ole tahmainen tai kiristävä. Iho tuntuu pehmoiselta ja näyttää hehkuvalta vielä aamullakin. Suosittelen!

Nivea Q10 Energy Instant Recharge Sheet Mask, 3,40 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kosteuttaa ja antaa energiaa väsyneelle ja samealle iholle. Häivyttää pieniä juonteita sekä ravitsee ihoa. Seerumin määrää ei mainita. Biohajoava. Vaikutusaika 10 minuuttia.

” Sopii erityisen hyvin aamuihin, joina väsyttää.

Kokemus: Helposti avattava, ohut naamio asettuu hyvin kasvoille ja ulottuu kiitettävästi joka puolelle, myös lähelle silmiä. Naamio kosteuttaa ihoa tuntuvasti lyhyessäkin ajassa ja tekee siitä yllättävän heleän. Sopii erityisen hyvin aamuihin, joina väsyttää.

Helppiä hiuksille

Ida Warg Everyday Dry Shampoo, 9,90 € / 150 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hedelmäinen kuivashampoo, joka raikastaa hiukset. Tuuheuttaa hiuksia kevyesti ja antaa niille rakennetta. Sopii kaikille hiustyypeille. Vegaaninen.

” Tehokas tuote, joka tuo hiuksiin tuuheutta ja rakennetta ilman, että se vaikuttaa hiusten muotoiltavuuteen.

Kokemus: Tehokas tuote, joka tuo hiuksiin maltillisesti tuuheutta ja rakennetta ilman, että se vaikuttaa hiusten muotoiltavuuteen. Tuote tuoksuu miellyttävältä ja on värittömyytensä ansiosta helppo häivyttää hiusten sekaan. Pullo on ehkä omaan makuuni hieman pieni ja loppuu turhan nopeasti.

Lue lisää: Valitsimme vuoden 5 parasta hiustuotetta – mukana hoitoaine, jonka ansiosta korpputukalla on taas toivoa