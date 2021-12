Itselle täydellisesti toimivan kosteusvoiteen löytäminen ei ole helppoa edes julkkiksille.

Kasvojen kosteusvoiteita on tarjolla ihan joka lähtöön: eri ihotyypeille ja eri ikäisille ihoille markkinoidaan huimia määriä voiteita, joista seuraava on ainakin lupausten mukaan aina edellistä parempi.

Jos päätöksenteko voidekaupoilla tuntuu helpommalta sälyttää jollekin toiselle, voi apuna käyttää esimerkiksi näitä julkkisnaisten hehkutuksia omista ihonhoitotuotteistaan.

Rosie Huntington-Whiteley

Tuotteen nimen ei kannata antaa hämätä tämän purkin kohdalla: malli Rosie Huntington-Whiteleyn lemppari kulkee hoitonesteen nimellä, mutta on itse asiassa öljytön kosteusvoide.

Who What Wearin mukaan Rosie sanoo voiteen tekevän ihosta todella kosteutetun ja hehkuvan. Kirsikkana kakun päälle voide kuulemma tuoksuu ihanalta.

Tata Harper Hydrating Floral Essence, 74 €

Kim Kardashian

Kim Kardashian on julistanut Instagram-storyssaan ”ehdottomaksi suosikkituotteekseen” Guerlainin superkosteuttavan luksusvoiteen. Kimin suosikkivoiteen hinta huitelee sellaisissa summissa, että useimmille meistä ei-Kardashianeista sen hankkiminen ei ole realistista.

Onneksi Kimin suosiman Guerlainin hoitovoiteen vaikuttavia aineita, kuten jojobaöljyä, valkohilppaöljyä ja orkideauutetta löytyy monista edullisemmistakin tuotteista.

Guerlain Orchidée Impériale Rich Cream, 482 €

Zendaya Coleman

Huimassa nousukiidossa oleva näyttelijä Zendaya Coleman suosii Who What Wearin mukaan Mario Badescun öljytöntä voidetta sen sisältämän korkean suojakertoimen sekä antioksidanttisen vihreän teen vuoksi. Koostumus ei myöskään tuki Zendayan ihohuokosia.

Mario Badescu Oil Free Moisturizer, 39,90 €

Suki Waterhouse

Englantilainen huippumalli Suki Waterhouse kertoo Harper's Bazaarissa luottavansa kosteutuksessa perinteiseen luonnonkosmetiikkabrändi Weledaan.

Brändin Skin Food -kosteusvoide on noussut jo jonkinlaiseen kulttimaineeseen meikkaajien keskuudessa, ja Suki on samoilla linjoilla. Hän kertoo käyttävänsä voidetta iltaisin aina reissussa ollessaan, ja aamulla olo on kuulemma kuin jumalattarella.

Weleda Skin Food, 11 €

Cara Delevingne

Diorin kosteusvoiteen idea on ennaltaehkäistä ikääntymisen merkkejä, ja siksi se onkin 29-vuotiaan Cara Delevingnen mielestä erinomainen valinta juuri hänen ikäiselleen ihmiselle.

Cara tykkää sekoittaa voidetta saman linjan seerumeiden kanssa ihon senhetkisiä tarpeita mukaillen.

Dior Capture Youth Age-Delay Advanced Creme, 102 €

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ei tunnu ikääntyvän millään, ja tähti itse vakuuttaa hehkeytensä perustuvan täysin hyvään ihonhoitoon.

Jenniferillä on luonnollisesti kovassa käytössä oma JLo-ihonhoitosarjansa, mutta Grazian mukaan hän on vannonut myös luonnonkosmetiikkabrändi Dr. Hauschkan ruusuvoiteen nimiin.

Dr. Hauschka Rose Day Cream, 30 €

Lue lisää: Jennifer Aniston, 52, käyttää ihonhoitoon kalliita luksustuotteita, mutta upeiden hiusten salaisuus on yllättävän tavallinen – ja täysin ilmainen

Lue lisää: Tiedätkö, mitä hajuvesiä julkkikset käyttävät? Listasimme 9 julkimon luottotuoksut – mukana myös Rihannan kohuttu suosikki