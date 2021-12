Listasimme parhaat vedenkestävät, tuuheuttavat ja pidentävät ripsarit.

Me Naisten toimituksessa on vuoden aikana testattu yli 40 ripsiväriä, mutta vain 3 niistä sai täydet pisteet.

Kokosimme yhteen tämän vuoden parhaat tuuheuttavat, pidentävät ja vedenkestävät ripsarit, joista jokainen sai testissä vähintään neljä ja puoli pistettä viidestä.

Paras vedenkestävä ripsiväri löytyy marketista

Lumene Nordic Berry Curl Mascara Waterproof, 14,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Ripsivärin vedenkestävä koostumus luo pitkät, erotellut ja kaarevat ripset. Ripsiä kohottava harja on suunniteltu erityisesti suorille ja lyhyille ripsille ja väri sisältää ainesosia, jotka ravitsevat ripsiä ja lisäävät niiden taipuisuutta. Hajusteeton koostumus, joka ei tahraa.

” Ripsiväri erotteli ripset kauniisti, antoi niille kaivattua lisäpituutta ja piti räpsyt taivutettuina.

Kokemus: Myönnän tämän heti aluksi: kyseessä on pitkäaikainen luottoripsarini, joka ei pettänyt tälläkään kertaa. Ripsiväri erotteli ripset kauniisti, antoi niille kaivattua lisäpituutta ja piti räpsyt taivutettuina. Mikä tärkeintä, väri pysyi paikoillaan tuulesta ja vuotavista silmistä huolimatta iltaan saakka.

Täyden kympin ripsari, johon luotan jatkossakin!

Lue lisää: Testasimme 9 vedenkestää ripsiväriä – markettimaskara sai täydet pisteet: ”Täyden kympin ripsari!”

Kaksin kappalein tuuheuttavia voittajaripsareita

Diego Dalla Palma Milano My Toy Boy Mascara, 38 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Maksimaalista volyymia ja pituutta antava ripsiväri kestää jopa 24 tuntia. Stimuloi samalla ripsien luonnollista kasvua ja tekee niistä kuukaudessa luonnollisesti pidemmät, runsaammat ja vahvemmat. Applikaattorin 4D-nuolimuotoilu tavoittaa lyhyimmätkin ripset. Täyteläinen koostumus, syvän musta lopputulos.

” Ripsari tekee ripsistä henkeäsalpaavan upeat.

Kokemus: Myönnän, olen 17-senttisen silikonipatukan nähdessäni epäluuloinen: ”suurimman koskaan nähdyn” ripsiväripakkauksen vihjaileva huumori ei uppoa. Mutta ripsiväri on yksinkertaisesti niin hyvä, että sille on pakko antaa täydet pisteet! Meikkaaminen on pakkauksen koosta huolimatta helppoa, sillä harja on tuuhea ja kapeakärkinen, ja silikonista saa hyvän otteen. Testivoittaja tekee ripsistä henkeäsalpaavan upeat. Ripset ovat tuuheat ja irtoripsimäisen pitkät, ja kaiken lisäksi meganäyttävä lopputulos syntyy aivan hetkessä muutamalla vedolla.

Lue lisää: Nyt löysimme hyviä uutuusripsareita! Moni sai testissä huippupisteet, ja voittaja teki upeaa jälkeä

Gosh Just Click it! Volume Mascara, 13,50 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille intensiivistä tuuheutta ja volyymia. Maskara ei paakkuunnu tai varise päivän aikana. Ripsiväri on helppo levittää ja puhdistuu pelkällä vedellä. Vegaaninen.

Kokemus: Goshin ripsarin erikoisuus on pakkaus, joka avataan ja suljetaan vain painamalla. Vaikuttaa turhalta lisäominaisuudelta, mutta sopii kiireiselle ja kärsimättömälle, joka haluaa karsia aamuistaan turhan korkkien kanssa vekslaamisen. Yllättävän näppärää!

Muutenkin ripsiväri on tosi hyvä ja tekee sen, minkä lupaa. Harja on perinteistä mallia, joskin hieman tiimalasimainen, eli keskeltä kapeampi.

” Tuuheutta tulee juuri sopivasti ilman pelkoa sotkusta ja paakuista.

Tuuheutta tulee juuri sopivasti ilman pelkoa sotkusta ja paakuista. Mustaa leviää päivän mittaan hieman silmäluomille, mutta se tapahtuu minulle lähes kaikkien ripsareiden kohdalla. Ainoa miinus tulee vaaleanpunaisesta pakkauksesta, joka on turhan prinsessamainen makuuni. Toisaalta väri on helppo bongata meikkipussin uumenista.

Lue lisää: Testasimme 11 tuuheuttavaa ripsiväriä – voittajaksi nousi alle 15 euron ripsari: ”Juuri sopivasti tuuheutta”

Lähes täydellinen pidentävä ripsiväri

Oriflame The One Lash Extension, 15 €

Arvosana: 5-/5

Lupaus: Äärimmäisen pidentävä ripsiväri, joka tekee ripsistä pitkät ja luo vaikutelman ripsien kohotuksesta. Ei tuhri, varise tai paakkuunnu. Pitkäkestoinen.

Kokemus: Oho, mitkä räpsyttimet tällä saa aikaiseksi! Jännä kaareva harja osoittautuu käytössä käteväksi, sillä sen avulla väriä saa levitettyä aivan ripsien tyveen. Väriä tarttuu juuri sopivasti, massa ei ole liian märkää eikä liian kuivaa. Toinen kerros tekee ripsistä reilusti pidemmän näköiset.

” Kun tapaan ystävää, hän kysyy, mitä ripsaria käytän.

Kun tapaan ystävää, hän kysyy, mitä ripsaria käytän – ja sehän on mainion tuotteen merkki. Todella positiivinen yllätys. Pieni miinus pysyvyydestä, leviää aavistuksen alaluomille työpäivän aikana.

Lue lisää: Testasimme 11 ripsiä pidentävää ripsiväriä – edullinen voittaja löi ällikällä: ”Oho, mitkä räpsyttimet tällä saa aikaiseksi!”

Kiitettävät ysipuokit

Yves Rocher Intense Metamorphose Waterproof Mascara, 21,90 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Ripsiväri antaa tuuheat, kaarevat ja pitkät ripset sekä luonnollisen ja vedenkestävän lopputuloksen. Harja on helppokäyttöinen ja tavoittaa kaikki ripset silmän sisänurkasta ulkonurkkaan. Ripsiväri sopii myös herkkäsilmäisille.

Kokemus: Pidän purkin väreistä ja kuvioinneista, mutta harjan reunoilta paksu ja keskeltä ohut muoto ihmetyttää. Miten tällaisella harjalla saadaan aikaan tarkkaa jälkeä sotkematta? Pian totean, että ei mitenkään. Ripsiväri leviää auttamatta silmäluomille.

Tämä ripsiväri ei aluksi herätä mitään tunteita. Väri asettuu ripsille tasaisesti ja paranee kerrostaessa. Ripsari antaa ripsille hieman pituutta ja tuuheutta. Se ei täysin suorista taivutuksia, muttei myöskään paranna niitä.

” Vau! Ripsistä tulee taivutuksen myötä todella näyttävät.

Päätän kuitenkin kokeilla ripsien taivuttamista vielä ripsarin kuivattua ja vau! Ripsistä tulee taivutuksen myötä todella näyttävät.

Ripsari kestää koko päivän. Vähennän kuitenkin puoli pistettä ripsarin sotkuisuudesta. Todella hyvä ripsari, vaikkei ehkä sovikaan kiireaamuihin.

Maybelline New York Lash Sensational, 13,90 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Antaa ripsille volyymia ja tuuheutta ja erottelee ne paakkuuntumatta. Viuhkamaisessa ripsiharjassa on 10 riviä harjaksia ja kuutta erityyppistä harjasta: sisäharjakset ulottuvat helposti silmänurkkien pieniin ripsiin, ulkoharjakset levittävät ripsiä ja taivuttavat niitä viuhkamaisesti.

” Ripsistä tulee nukkemaisen pitkät, mutta silti erotellut.

Kokemus: Jos paakkuuntuvat kökköripset ovat kauhusi, tämä tuote on täsmävalinta. Ripsistä tulee nukkemaisen pitkät, mutta silti erotellut. Kaarevalla pienellä kumiharjalla väriä ei tule yhtään liikaa, ja etenkin alaripsien meikkaamiseen harja on todella hyvä. Jos yläripsissä olisi aavistus lisää volyymia, tuote olisi täydellinen.

L'Oréal Paris False Lash Bambi Oversized Eye Mascara, 14,90 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Ripsiväri tuuheuttaa ja kohottaa ripsiä. Maskara avaa katsetta ja luo illuusion suurista Bambi-silmistä.

Kokemus: Muoviharjat eivät ole suosikkejani, mutta tämä toimii yllättävän hyvin eikä tunnu piikikkäältä. Massa on aika notkeaa ja sitä tulee kerralla reippaasti, joten näyttävät räpsyt saa hetkessä. Pieni klimppivaara on aistittavissa, mutta ensivetäisy juuri avatulla ripsarilla yllättää: ihmeellisen siisti lopputulos. Olen vaikuttunut!

Väriä leviää samalla vähän myös silmänympärysiholle, mutta se lähtee helposti pois rapsuttamalla. Kohottavuuden ja katseen avaavuuden arvioiminen on vaikeaa, sillä ripseni ovat luonnostaan taipuisat.

” Tätä voisin käyttää juhlissa, kun kaipaan näyttävää räpsyriviä.

Illalla olen varma, että näin pikimusta ja tuhti ripsarikerros on levinnyt päivän aikana yläluomiin, mutta pääsen jälleen yllättymään siitä, kuinka vähän mustaa on silmäluomilla. Tätä voisin käyttää juhlissa, kun kaipaan näyttävää räpsyriviä, jossa on pituutta, tuuheutta ja tummuutta.

Lue lisää: Testasimme 5 jippoa, joilla ripsentaivutusten pitäisi kestää iltaan asti – 2 nikseistä todella toimi