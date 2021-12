Valitsimme vuoden parhaat meikit: maskinkestävä peitevoide ja 7 muuta tuotetta, joihin et pety

Vuoden huipputuotteiden avulla loihdit maskinkestävän meikin, josta ei hehkua puutu.

Luonnollisuus ja ihon oma hehku ovat olleet vuoden meikkitrendejä. Ihoon sulautuvat poskipunat ja maskinkestävät meikkipohjat nousivat tuotteiden huipuiksi.

Listasimme vuoden 2021 parhaat meikit, olkaa hyvät!

Paras ripsiväri

Max Factor Clump Defy -ripsiväri, 19,90 €

Universaalisti parasta ripsiväriä on vaikea nimetä, sillä mikä sopii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Max Factorin maskarassa on kuitenkin kaikki ominaisuudet kohdallaan. Kovasta muovista tehty harja tarttuu lyhyimpiinkin ripsiin, ja maskaramassa on juuri sopivasti kuivaan päin kallellaan niin, että se ei latista taivutettuja ripsiä. Nimensä mukaisesti ripsari ei tosiaan paakkuunnu ripsiin, vaikka sitä levittäisi parikin kerrosta.

Paras sävyseerumi

L’Oréal Paris True Match Nude -seerumimeikkivoide, 18,90 €

Luonnollista ja kuulasta ihoa fanittavan paras valinta on L’Oréal Paris’n kosteuttava meikkivoideseerumi. Hyaluronihappoa sisältävä meikkivoide tasoittaa ihoa kevyesti ja sopii täydellisesti päiviin, kun iholle haluaa hieman ehostusta ilman meikkimäistä fiilistä. Kevyt koostumus sulautuu ihoon saumattomasti sormilla levittäen.

Paras meikkipohja

KVD Beauty Lock-It Liquid Foundation -meikkivoide, 39,90 €

Jos kaipaa peittävää meikkipohjaa, on KVD Beautyn voide nappivalinta. Meikkivoide on täyspeittävä, mutta jotenkin kummasti ihon luonnollinen hehku pääsee silti meikin alta esille. Voide on myös superriittoisa: pieni painallus riittää helposti koko kasvoille, ja aluksi voidetta meneekin hieman hukkaan, kun ajatusta on vaikea käsittää todeksi.

Paras peiteväri

Lancôme Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer -peiteväri, 30 €

Lancômen peitevärissä on todella peittävästi pigmenttiä, ja silti se mukautuu ihoon vaivatta. Väri pysyy tiukasti paikallaan nenänpäässä ja leuassa, vaikka päivän mittaan maskia pitää pukea ja riisua.

Paras poskipuna

Korento Lip & Cheek Tint -poski- ja huulipuna, 34 €

Voidemaiset koostumukset ovat olleet tämän vuoden ehdoton hitti poskipunissa, eikä ihme: pehmeä puna sulautuu kauniisti ihoon, ja lopputulos on hyvin luonnollinen. Korennon puikossa tuleva puna on helppo taputella suoraan pakkauksesta iholle, ja väri häivyttyy kauniisti sormilla. Puna kestää poskilla koko päivän ja saa katsojan miettimään, onko kyse meikistä vai sisäisestä hehkusta.

Paras rajaus

Shiseido Microliner Ink -silmänrajauskynä, sävyt Violet & Gray, 26 €

Tämä rajaus ei liikahda mihinkään, vaikka viima vihmoisi silmiin tai silmänurkasta tirahtaisi pari kyyneltä. Ohuella päällä on helppo tehdä lähes huomaamattomat rajaukset ripsien tyveen tai piirtää näyttävämpi silmämeikki, jos tekee mieli revitellä väreillä.

Paras huulipuna

Chanel Rouge Coco Bloom -huulipuna, 50,40 €

Chanelin huulipunan ja -kiillon yhdistelmä on ihan täydellinen tuote arkeen. Punassa on näyttävästi väriä, mutta koostumus on sen verran kevyt, että sitä voi huoletta levittää ilman peiliä eikä se tartu hampaisiin. Mukana on myös kosteuttavia ainesosia, joiden ansiosta puna liukuu huulille nätisti ja pitää ne kunnossa talvikuukausina.

Paras kiinnityssuihke

Lumene Invisible Illumination Dewy Glow Setting Spray -meikinkiinnityssuihke, 20 €

Moni hehkuvan viimeistelyn lupaava suihke jättää iholle lähmäisen tunteen ja saa pelkäämään, että huolella tehty meikki valuu suihkeen mukana. Lumenen suihke kuitenkin jättää ihon ihanan pehmeäksi ja tasaiseksi ja pitää meikin hehkeänä ja kohdillaan pitkään.

