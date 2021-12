Valitsimme vuoden 7 parasta ihonhoitotuotetta: nyt voit sanoa hyvästit pintakuivuudelle, näpyille ja pikku juonteille

Vuoden 2021 parhaista ihonhoitotuotteista ei kosteutustehoja puutu.

Paras päivävoide

Unna Nordic Kerttu Antioxidant Cream -kosteusvoide, 61 €

Runsaasti antioksidantteja sisältävä kermainen voide on ihanteellinen aikuisen ihon päivävoiteeksi. Todella kosteuttava koostumus imeytyy tehokkaasti ihoon ja toimii erinomaisesti myös meikin alla. Jos iho on herkkä tai posket punoittavat helposti, voide rauhoittaa ja hoitaa. Kertakaikkisen miellyttävä voide!

Paras vitamiiniseerumi

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 -seerumi, 43 €

C-vitamiiniseerumit kuuluvat vuoden kohkatuimpiin ihonhoitotuotteisiin. La Roche-Posayn seerumi on lajinsa huippua. Runsaasti C-vitamiinia sisältävä seerumi tasoittaa säännöllisessä käytössä ihon sävyä ja häivyttää pieniä pintajuonteita ylähuulen päältä ja otsalta. Kosteuttava seerumi sopii hyvin myös meikin alle.

Paras yövoide

Urtekram Rise & Shine Nourishing Night Cream -yövoide, 7,90 €

Tässä tuubissa on hinta-laatusuhde huipussaan. Urtekramin hoitava yövoide sisältää muun muassa ihoa pehmentävää karitevoita ja kauraöljyä: superkosteuttava voide on tarkoitettu normaalille ja kuivalle iholle, mutta on erityisen pätevä talvisaikaan pintakuivaksi muuttuneen ihon hoidossa.

Paras näppyhoito

Mario Badescu Drying Lotion -näppyhoito, 23 €

Vihdoin tänä vuonna Suomeen rantautuneen kulttibrändi Mario Badescun näppytuote on maailmalla jo ikoni. Julkkisten ylistämä tuote toimii myös näillä leveyspiireillä: kun vanupuikon dippaa kahdesta erillisestä aineesta koostuvaan tuotteeseen ja levittää mukaan tarttuneen tavaran yöksi iholle, on uhkaavan oloinen näppy aamulla tiessään.

Paras silmänalustuote

BTB13 Moisture Recharge Eye Mask -silmänympärysnaamio, 32 €

Väsyneen tuntuiset silmät saavat kyytiä BTB13:n geelimäisellä voiteella, joka virkistää ja kirkastaa silmänalusia ihanasti. Tuote kulkee silmänympärysnaamion nimellä, mutta kevyt koostumus toimii pienissä määrin myös erinomaisesti ihan tavallisena silmänympärysvoiteena päivittäisessä käytössä.

Paras kuorinta

Ole Henriksen Dewtopia 20% Acid Night Treatment -kuorintaseerumi, 75 €

Ihon säännöllisestä kuorimisesta jaksetaan aina muistuttaa kauneusjutuissa, mutta arjessa puuhan helposti kuitenkin unohtaa. Ei enää, kiitos Ole Henriksenin kuorintaseerumin. Hellävaraisesti ihoa kuorivia happoja sisältävä yöseerumi tekee ihosta ihan oikeasti kirkkaamman ja hehkeämmän näköisen.

Paras kasvosuihke

Clarins Hydra-Essentiel Mist -kasvosuihke, 35 €

Kasvoja hoitavat ja kosteuttavat suihkeet ovat vakiinnuttaneet asemansa. Heti pesun jälkeen iholle suihkittu Clarinsin hoitoneste pitää pintakuivan ihon pehmeänä ja auttaa kosteustasapainon ylläpidossa. Tuotteessa on täydellisen tasainen suihke, joka asettuu takuuvarman kauniisti myös meikin päälle.

Lue lisää: Poimimme 5 lahjaksi sopivaa hajuvettä erilaisille tyypeille: on flirttiä, leikkisyyttä ja uusittu klassikko