6 vaihetta, joilla Viivi lopetti vuosien hiustenvärjäyskierteen – lopputulos oli iloinen yllätys

Miltä hiukset näyttävät lähes kahdeksan kuukautta värjäämisen lopettamisen jälkeen? Toimittaja otti selvää.

Vajaat kahdeksan kuukautta sitten koitti jännittävä päivä: menin kampaajalle värjäämään hiukseni. Monelle tällainen on tietysti ihan rutiinia, mutta minä olin kotivärjännyt tukkaani murretun oranssiksi sävyllä 7.43 noin kuuden vuoden ajan.

Olen kerran aiemmin yrittänyt pyristellä värjäyskierteestä, mutta se tapaus päättyi huonosti. Niinpä meni vuosia ennen kuin aloin edes ajatella, että ehkä jatkuvasta värjäämisestä voisi yrittää pyristellä eroon.

Kotivärjäämiseen liittyvä vaiva ja sotku ärsytti – ja lisäksi päänahkaani pisteli joskus värin vaikuttaessa aika tavalla. Jatkuva kampaajalla värjääminen taas tuntui liian kalliilta. Lopulta päätin antaa maantienväriselle tukalleni uuden mahdollisuuden.

Tukassani on pian kahdeksan kuukauden tyvikasvu, ja prosessi on ollut yllättävän miellyttävä – sekä opettavainen.

1. Välivaiheella on väliä

Aloitin värjäyskierteestä vapautumisen miettimällä, millainen tukka voisi toimia välivaiheena oranssin ja maantien välillä. Persikan ja ruusukullan sävyt houkuttivat, ja aloin haaveilla kuontalosta, joka olisi latvoista helakan persikkapinkki ja tyvestä jotakin oman, luonnollisen hiustenvärini tapaista.

2. Ammattilainen tulee apuun

Vaikka minulla onkin pitkä historia kampaajakäynneistä nuukailussa, tällä kertaa soitin ammattilaiselle. Tiedustelin, voisiko suunnitelmani persikkalatvoista ja ruskeasta tyvestä toimia.

Kampaaja näytti ehdotukselle vihreää valoa. Hän kertoi, että nykyaikaisilla väreillä persikkapinkkiä saadaan oranssiksi värjättyihin latvoihini jopa ilman vaalennusta, jolloin hiukset kärsivät vähemmän.

Kampaamossa tyveeni loihdittiin omaa väriäni asteen tummempi, kylmän ruskea sävy, ja latvoihin laitettiin pinkkiä. Lopputulos oli toimiva, vaikkakaan ei niin heleä kuin haaveissani.

Heti värjäyksen jälkeen hiusten latvoissa oli kirkas sävy.

3. Raikkautta suoraväristä

Vaikka latvat oli tehty kestäväksi kehutulla Elumen-värillä, alkoi kirkkain pinkki haalistua nopeasti. Paikkasin tilannetta kotona neonpinkillä suoravärillä, jota levitin latvoihin.

Kahden kuukauden tyvikasvu ja juuri laitettu pinkki suoraväri.

4. Haalistumista näkyvissä

Viileän ruskean ja hehkuvan persikkapinkin yhdistelmä oli lopulta hyvin lyhytaikainen. Kuten oli tarkoitus, tyven väri haalistui pian lähelle omien hiusteni tummuusastetta.

Muutaman kuukauden kuluttua ruskean värjäyksen viileydestä ei enää ollut tietoakaan. Oranssi, jota olin pakannut hiuksiini vuosien ajan, alkoi puskea läpi. Hiuksissani oli siis maantienvärinen tyvi, sitä seuraava kellertävänruskea osio ja ruusukultaan taittavat, oranssit latvat.

Sitten tuli aurinkoisin kesä naismuistiin, ja aurinko vaalensi tukkaani raitoja. Ne eivät poistaneet keltaisuusongelmaa – päin vastoin – mutta ne sitoivat maantienväristä tyveä ja epämääräisen ruskeaa värjättyä osiota toisiinsa.

Lakkasin käyttämästä suoraväriä, koska sekin olisi vain haalistunut kesäsäässä.

Kesän aikana koko tukka haaleni merkittävästi. Latvoista tuli haalean oranssit.

5. Skarppi mitta pelastaa

Syksyn tullen aloin kaivata hiuksiin jotain uutta. Kun värjääminen ei ollut vaihtoehto, rohkaistuin leikkauttamaan pitkän tukkani pitkäksi polkaksi. (Kyllä, olen muodin orja.)

Erikoista kyllä, taidokkaan ammattilaisen tekemä leikkaus tuntui piristävän hiusten väriäkin. Yllä kuvailtu epämääräinen kolmen värin yhdistelmä näytti skarppiin mittaan leikatussa tukassa yhtäkkiä aivan tyylikkäältä liukuväriltä.

Tältä näyttää lähes kahdeksan kuukauden tyvikasvu.

6. Ihana vapaus!

Kevään värjäyksen ja syksyn polkkapäivityksen takia rahaa ei vielä ole säästynyt verrattuna aiempaan hiusstrategiaani, eli pitkän tukan kasvattamiseen ja kotivärjäämiseen.

Värjäyksen vaivasta vapautuminen kuitenkin ilahduttaa. Vuosien kotivärjäysuran aikana olin ehtinyt kyllästyä värjäysprosessin jokaiseen vaiheeseen totaalisesti.

Tyvikasvun hitaan etenemisen seurailu on mielenkiintoista, sillä en voi tietää, miltä väri näyttää vaikkapa puolen vuoden päästä tai ensi kesän haalistumisen jälkeen. Kotonani on myös yksi kirkkaan pinkki suoraväriputeli siltä varalta, että kaipaan pikapiristystä, joka ei tuhoa kasvatusprojektiani.

Juttu on julkaistu Me Naisissa alun perin lokakuussa 2018. Kirjoittaja on edelleen tyytyväinen helppohoitoiseen omaan hiustenväriinsä – vaikka persikkapinkki tukka on alkanut taas kiinnostaa.

