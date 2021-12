Lehahtavatko posket jatkuvasti punaiseksi? Kyseessä voi olla ruusufinni – 5 asiaa, joita ruusufinnistä kärsivän kannattaa välttää

Ruusufinni voi saada ihon tykyttävän kuumaksi ja punaiseksi äärilämpötiloissa.

Punoittavat posket pakkaskelissä ulkoilun jälkeen tai puheen pitämisen jälkeen ovat normaaleja reaktioita kylmään ja jännitykseen. Jos kasvot kuitenkin lehahtavat usein punaisiksi, iho tuntuu tykyttävän kuumalta eikä punoitus tunnu millään katoavan kasvoilta, voi kyseessä olla ruusufinni, eli rosacea.

Ruusufinnistä kärsivä iho on kuiva ja herkkä, mutta samaan aikaan sille puskee helposti näppyjä. Ongelma-alueet keskittyvät yleensä otsaan, nenään, poskille ja suun ympäristöön.

Terveyskirjaston mukaan ruusufinni ilmaantuu iholle useimmiten kolmenkympin korvilla. Tyypillisesti se on hyvin vaalean ihon vaiva.

Pakkanen ja alkoholi laukaisevat ruusufinnin oireet helposti

Tarkkaa syytä ruusufinnin puhkeamiselle ei osata sanoa, mutta tiettävästi ihon immuunipuolustusjärjestelmän heikkeneminen ja liiallinen altistuminen auringolle vaikuttavat ruusufinnin puhkeamiseen.

Rosaceaa eli ruusufinniä ei voi parantaa, mutta ihon kuntoa ja omaa olemista voi huomattavasti helpottaa välttelemällä asioita, jotka laukaisevat tai pahentavat rosacean oireita.

Terveyskirjaston mukaan näitä ovat muun muassa alkoholi, kuumat ruoat, runsas kahvinjuonti, pakkanen ja viima. Jälkimmäisiltä kannattaa pyrkiä suojautumaan peittävillä vaatteilla.

Yliopiston Apteekin kosmetologi Salla Nykänen kertoo, että myös stressi ja rasvainen ruoka lisäävät ruusufinnin oireilua. Ruokavaliota ei kuitenkaan ole syytä rajoittaa.

Ruusufinni-iho ei kaipaa kuorintaa

Espanjan Voguen haastattelema ihotautilääkäri Zaida Hernàndez suosittelee ruusufinni-ihon hoitorutiiniksi ensin kasvojen pesua hellävaraisella puhdistusaineella. Jos käytössä on lääkärin määräämä ruusufinnin hoitoon tarkoitettu voide, levitetään se seuraavaksi hoitoa tarvitseville kohdille.

Seuraavaksi koko kasvoille levitetään kosteuttava, mielellään nimenomaan rosacea-iholle tarkoitettu voide. Kosteutuksen lisäksi rosacea-ihon tuotteet yleensä rauhoittavat ihoa ja vähentävät punoitusta.

Lopuksi vuorossa on tärkein kohta: kasvoille laitetaan aurinkosuoja, joka sisältää sekä UVA- että UVB-suojan ja jonka suojakerroin on vähintään 30. Kosmetologi Salla Nykäsen mukaan aurinkosuoja on tarpeellinen ympäri vuoden myös Suomessa.

Jotta hoitotuotteilla ei tule vahingossa pahentaneeksi ruusufinnin oireita, muistuttaa Hernàndez purkkien inci-listan lukemisen tärkeydestä. Hän suosittelee välttämään muun muassa alkoholia sekä glykoli- ja salisyylihappoja. Alkoholi voi kuivattaa ihoa, ja happokuorinnat niin kuin muutkin kuorivat tuotteet on parempi jättää käyttämättä.

Ruusufinni-ihoa saa meikata, kunhan meikki ei pahenna oireita. Kaikkein varmin veto on ottaa käyttöön nimenomaan herkälle ja rosacea-iholle tarkoitetut meikit sekä hoitotuotteet, joita on onneksi nykyisin tarjolla melko kattavasti.

Bioderma Sensibio AR -kosteusvoide, 19,90 €

Avène Tolerance -kosteusvoide, 25 €

ACO Rosacea Treatment Cream -hoitovoide, 17,50 €

It Cosmetics Bye Bye Redness Neutralizing Color-Correcting Cream -sävynkorjausvoide, 33 €

