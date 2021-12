Kuivuuko iho, rasvoittuuko tukka? Kotimainen kosmetiikan hittiaine voi auttaa kumpaankin ongelmaan

Tyrniöljyä hehkutetaan Suomen ulkopuolellakin.

Tyrniöljy on ihinhoidon superaine, jota ei tarvitse lähteä metsästämään kaukaa. Ihonhoitoon on tarjolla mittava määrä muitakin öljyjä, mutta moni niistä on peräisin eksoottisen kuuloisista kasveista ja hedelmistä.

Byrdie hehkuttaa tyrniöljyn olevan mahdollisesti juuri se tehoaine, jota ihosi tarvitsee, mutta jonka olemassaoloa ei vain ole tullut miettineeksi.

Tyrniöljy on tehopakkaus täynnä antioksidantteja

Suun kautta nautittuna tyrnin terveysvaikutukset ovat useimmille suomalaisille varmasti tuttuja. Oranssi, happaman makuinen marja sisältää kreisin määrän C-vitamiinia ja runsaasti myös esimerkiksi A- ja E-vitamiineja sekä pitkän liudan erilaisia kivennäis- ja hivenaineita.

Byrdien jutun mukaan tutkimukset osoittavat, että iho saa näistä kaikista eniten irti, kun tyrniöljyn levittää suoraan kasvoille. Myös estenomi YAMK Mila Andersen kertoi aiemmin Me Naisille, etteivät syödyt vitamiinit juurikaan hoida ihoa, joten vitamiineja pitäisi löytyä myös kosmetiikkapulloista.

Kuivalle iholle tyrniöljyä

Hoitavien ja suojaavien antioksidanttien lisäksi tyrniöljy on pätevä kosteuttaja.

Byrdien juttuun haastatellun ihotautilääkäri Marisa Garschikin mukaan tyrniöljy sisältää iholle tärkeää linolihappoa, ja siksi öljy voi olla varsin pätevä ihon kosteustasapainon säätelijä. Tyrniöljy myös ehkäisee veden haihtumista iholta siinä missä muutkin öljyt, minkä ansiosta se sopii erityisen hyvin kuivalle iholle.

Vitamiini- ja antioksidanttipommista voi olla apua myös ihon sävyn sekä pintajuonteiden tasoittamisessa. Garschikin mukaan tyrniöljy voi tehdä ihosta myös joustavamman.

Tyrniöljy sopii myös hiuksille

Kirsikkana kakun päälle tyrniöljystä voi olla apua rasvoittuvan tukan ja hiuspohjan hoidossa. Kuulostaa ehkä ristiriitaiselta, että öljy auttaisi rasvaisen hiuksen hoidossa, mutta asia on juurikin näin: tyrniöljy poistaa Garschikin mukaan hiuspohjasta liiallisen rasvan kuivattamatta päänahkaa.

Tyrniöljy sopii kaikille ihotyypeille, mutta akneiholle sitä kannattaa ensin kokeilla maltillisesti. Jotta tuote ei varmasti tukkisi ihohuokosia, kannattaa varmistaa, että se on ei-komedogeeninen.

