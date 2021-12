Testasimme 7 yöseerumia, joista moni teki tehtävänsä, mutta yksi oli täydellinen: ”Kasvojeni uusi bestis!”

Testasimme yöseerumeita eri hintaluokista, ja joukosta löytyi monta hyvää tuotetta.

Yves Rocher Anti-Age Global -yöseerumi, 69,90 € / 30 ml

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Seerumi silottaa, kiinteyttää, elvyttää ja korjaa ihoa tehden siitä tasaisemman ja heleämmän. Sen ihosoluja uudistavat vaikutukset näkyvät jo 72 tunnissa. Yli 98 prosenttia tuotteen ainesosien alkuperästä on luonnosta.

Kokemus: Iho tosiaan näyttää aamulla tasaisemmalta, utuisemmalta. Jos olisin mennyt nukkumaan pelkästään pestyin kasvoin, iho olisi tavallisesti aamulla kiiltävämpi.

Yöseerumin ohjeessa neuvotaan lisäämään seerumin päälle yöksi myös kosteusvoide ja silloin tehossa onkin selkeä ero. Ilman kosteutusta seerumin vaikutus tuntuu selvästi heikommalta, eikä iho ole aamulla yhtä pehmeän tuntuinen.

30 millilitraa seerumia on pakattu solakkaan lasipulloon, joka mahtuu meikkipussiin ja josta näkee jäljellä olevan määrän. Aine on helppo annostella pipetillä ja se on koostumukseltaan vain kevyesti öljyinen. Metsästä muistuttava mieto tuoksu lienee peräisin kukkasilmunektarista. Seerumi imeytyy ihoon nopeasti eikä tuoksu jää kasvoille tai tyynylle.

” Liki 70 euron hinta tuntuu kuitenkin liian rapsakalta.

Kasvoissani on vasta melko vähän juonteita tai ryppyjä. Niihin viikon kokeilujakso ei tehnyt näkyviä muutoksia, mutta ihon pinta tuntui aamuisin aiempaa pehmeämmältä. Liki 70 euron hinta tuntuu kuitenkin liian rapsakalta.

Garnier Bio Hemp Oil Face -yöseerumi,13 € / 30ml

Arvosana: 2/5

Lupaus: Seerumi rauhoittaa, kosteuttaa ja heleyttää ihoa sekä vähentää stressin merkkejä.

Kokemus: Selkeästi öljymäinen koostumus ei vaadi kosteusvoidetta seurakseen. Aamulla iho näyttää ravitulta ja rauhallisemmalta. Öljy imeytyy ihoon tehokkaasti, kunhan sitä ei lotraa liikaa – muutama tippa riittää.

Hampun tuoksu on minulle vastenmielinen, ja tämä tuote jää yksistään sen takia testin hännille. Käsiin jääneen öljyn haluaa mieluummin pestä pois kuin vaikkapa hieroa kaulaan tai dekolteelle.

” Tuoksun takia tämä jää minulta ostamatta.

30 millilitraa yö-öljyä on pakattu kulmikkaaseen lasipulloon, josta aine annostellaan pumpulla – pipetti olisi tässä tarkempi ja säästeliäämpi. Viikon kokeilun jälkeen ihon pintakuivuus on vähentynyt, viimeisinä aamuina iho tuntuu jopa vähän öljyiseltä. Alle 15 euron hinta tuntuu sopivalta, mutta tuoksun takia tämä jää minulta ostamatta.

La Provencale Bio Oil of Youth -yöseerumi, 18,50 € / 30 ml

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Seerumi ravitsee, silottaa ja antaa elinvoimaa iholle. Se vähentää väsymyksen merkkejä ja saa ihon näyttämään heleämmältä ja nuorekkaammalta.

Kokemus: Oliiviöljypohjainen seerumi ei tarvitse kosteusvoidetta päälleen. Iho tosiaan näyttää aamulla levänneeltä, sävy on tasainen ja eikä ihon pinta vaikuta kuivalta. Tuoksussa on oliiviöljyä ja jotain hierontaöljyistä tuttua aromaattisuutta. Iholle hierotut tipat imeytyvät nopeasti eikä iho tunnu nukkumaan mennessä tahmealta.

” Iho tosiaan näyttää aamulla levänneeltä.

30 millilitraa seerumia on pakattu lasipulloon, josta sitä saa hyvin annosteltua pipetillä. Noin 17 euron hinta tuntuu varsin kohtuulliselta, sillä tuote vaikuttaa laadukkaalta. Tämän raaskisin ostaa talvi-ihon avuksi.

Nuxe Bio Organic Rice Oil Extract Ultimate Night Recovery oil -riisin öljyuute, 47 € / 30 ml

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Seerumi vahvistaa ihoa ja korjaa sen vaurioita. Saa kasvojen ihon näyttämään levänneeltä ja raikkaalta. Vegaaninen tuote sisältää 100% luonnollista alkuperää olevia ainesosia.

Kokemus: Selvästi öljymäinen koostumus imeytyy ihoon yllättävän nopeasti. Hoitoöljy tuntuu myös aidosti imeytyvän ihoon, ei vain kalvoksi sen pinnalle. Aamunaaman sävy on tasaisempi ja iho pehmeämpi. Testiviikon lopulla alkaa tuntua siltä kuin päivävoide levittyisi iholle tasaisemmin.

” Hinnasta huolimatta voisin ostaa tämän joululahjaksi itselleni.

Tuotteen pakkaus – ruskea pahvikotelo ja muovisen pipettipullon vanhaa lääkepurtiloa muistuttava vihreä väri – viestivät taitavasti tuotteen vegaanisuudesta. Hoitoöljyssä on myös testin miedoin tuoksu, se vie ajatukset ennemminkin keittiöön kuin kemikalioon. Riittoisa öljy annostellaan helposti pipetillä. Liki 50 euron hinnasta huolimatta voisin ostaa tämän joululahjaksi itselleni.

Lumene Nordic Ageless Ajaton -yöeliksiiri, 49 € / 30 ml

Arvosana: 3/5

Lupaus: Seerumi kosteuttaa, ravitsee ja tasoittaa ihoa. Se tehostaa ihon uusiutumisprosessia, vähentää juonteita ja kiinteyttää ihoa. Seerumi tekee ihosta heleän ja levänneen näköisen.

Kokemus: Siinä missä testin muut seerumit rauhoittivat ja tyynnyttelivät ihoa, tämä tuote taisi tosiaan polkaista käyntiin uusiutumista tai puhdistumista: toisen kokeiluyön jälkeen nenänvarteen ja poskiluiden alapinnalle ilmestyi pieniä punaisia pisteitä. Ne eivät olleet perinteisiä finnejä, mutta aivan kuin epäpuhtauksia olisi tullut ihon pinnalle ja ulos.

” Aivan kuin epäpuhtauksia olisi tullut ihon pinnalle ja ulos.

Seerumin päälle neuvotaan levittämään kosteusvoide ja ilman sitä seerumi tosiaan jättääkin ihon tahmaiseksi ja aamulla kuivemmaksi. Seerumissa on voimakas, marjasekoitteinen tuoksu.

30 millilitraa seerumia on pakattu kauniin violettiin pulloon. Annostelu käy kätevästi pipetillä. Lähes 50 euron hinta tuntuu minusta kovalta.

L’Occitane Immortelle Overnight Reset -kasvoseerumi, 62 € / 30 ml

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Seerumi silottaa, kiinteyttää ja elvyttää ihoa sekä pehmentää sen uurteita. Se poistaa väsymyksen merkkejä ja tuo kasvoille nuorekasta hehkua.

Kokemus: Mihin ne tipat solahtivat? Pakkaus lupailee tehokkuutta ja sitä on ainakin imeytymisnopeudessa. Tämä seerumi ei kellu iholla eikä jätä sitä tahmaiseksi. Kasvojeni iho tuntuu jo ensiaamuna sileämmältä ja samettiselta, ja testiviikon lopulla selvästi napakammalta. Käytin tuotetta ilman muuta yökosteutusta.

” Kasvojeni iho tuntuu jo ensiaamuna sileämmältä ja samettiselta.

30 millilitraa seerumia on pakattu pulleakylkiseen pumppupulloon. Sen maltillinen tuoksu muistuttaa jostain eteerisistä öljyistä. Tuotteessa on jotenkin ylellinen tuntu, mitä yli 60 euron hinnalla saa odottaakin.

Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex -yöseerumi 112 € / 50 ml

Arvosana: 5/5

Lupaus: Seerumi vähentää ikääntymisen merkkejä ja kosteuttaa, suojaa sekä korjaa ihoa. Se saa ihon näyttämään tasaisemmalta, nuoremmalta ja hehkuvammalta. Hajusteeton.

Kokemus: Hyaluronihappotuotteet ovat aiemminkin sopineet hyvin 48-vuotiaalle iholleni eikä tämäkään seerumi petä. Aine imeytyy ihoon nopeasti niin, ettei kosteusvoiteen kanssa tarvitse odotella. Aamulla kasvojen iho näyttää ja tuntuu sileältä ja levänneeltä, ja sävy on tasainen. Päivävoide levittyy helposti. Testiviikon edetessä iho tuntuu kiinteämmältä. Tämä taitaa olla kasvojeni uusi bestis!

” Tämä taitaa olla kasvojeni uusi bestis!

50 millilitraa seerumia on pakattu kantikkaaseen lasipulloon. Tämä koko kuuluu kylppärin hyllyyn, pienempi mukaan matkapussukkaan. Seerumi on helppo annostella pipetillä, ja sen tuoksu on aavistuksen lääkemäinen. Tuote on riittoisa, pari tippaa riittää kasvoille ja kaulalle hyvin.

Kokeilemani 50 millin puteli maksaa 112 euroa, ja 30-millinenkin 79 euroa. Tästä pitää kirjoittaa joulupukille…

Testaaja: Tanja Hakamo, joka haluaa yöseerumin, jossa hinta ja laatu kohtaavat.

