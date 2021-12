Finnejä pakaroissa? Ihotautilääkäri kertoo, mistä todennäköisimmin on kyse – ja antaa ohjeet hoitoon sekä ehkäisyyn

Pepun alueen näpyt johtuvat usein karvatuppitulehduksesta.

Pakaroissa olevat näpyt eivät ehkä ole kaikkien näkyvissä, mutta ne voivat olla sitäkin kipeämpiä ja hankalampia hoitaa.

Alluren haastatteleman ihotautilääkäri Michele Greenen mukaan peppunäpyt eivät tyypillisesti ole aknea, vaan kyseessä on todennäköisemmin karvatupentulehdus. Ärtyneistä karvatupista johtuva tulehdus on helppo sekoittaa akneen, sillä tulehduksen nostattamat punaiset näpyt muistuttavat usein aknefinnejä.

Karvatupet voivat tulehtua monesta eri syystä. Syypäitä ovat esimerkiksi liian tiukkojen alusvaatteiden aiheuttama hankaus ihoa vasten, suihkun skippaaminen salitreenin jälkeen tai pakaroiden alueen sheivaaminen tai vahaus.

Ennaltaehkäise pesulla ja luonnonmateriaaleilla

Jos epäilyksenä on, että syyllinen löytyy jostakin näistä, on uusien näppyjen ennaltaehkäiseminen melko suoraviivaista. Green neuvoo suuntaamaan suihkuun heti hikoilun jälkeen ja pesemään pakarat antibakteerisella pesuaineella. Myös treenivaatteet on syytä pestä säännöllisesti.

Tiukan tuntuiset alkkarit kannattaa vaihtaa löysempään, luonnonmateriaalista tehtyyn malliin. Esimerkiksi puuvilla antaa ihon hengittää ja aiheuttaa vähemmän kitkaa iholle. Pyyhkeiden ja petivaatteiden säännöllinen pesu takaa, että bakteerit eivät pääse pesimään tekstiileissä ja siirtymään niistä takaisin iholle.

Karvojen poistoon kannattaa kokeilla ihoystävällisempiä tapoja: jos iho ärtyy vahauksesta, saattaa sokeroinnista löytyä uusi suosikki.

Kasvotuotteet sopivat myös pakaroille

Tehokkain hoitokeino jo olemassa oleville näpyille on bentsoyyliperoksidia tai salisyylihappoa sisältävä pesuaine, eli samanlainen puhdistusaine, mitä suositellaan epäpuhtaan ihon hoitoon. Tykyttäville, isommille paukamille voi käyttää samoja finnien hoitoon tarkoitettuja täsmätuotteita kuin kasvoille.

Pesun jälkeen pakarat on hyvä kosteuttaa ihoa rauhoittavalla kosteusvoiteella.

Älä tee tätä virhettä

On olemassa yksi asia, mitä peppunäpyille ei missään nimessä saa tehdä, ja se on kuoriminen.

Alluren haastattelussa ihotautilääkäri Shereene Idriss sanoo, että kuoriminen pahentaa ihon tulehdustilaa ja voi pahimmillaan johtaa ihon arpeutumiseen ja hyperpigmentaatioon eli ihon pigmenttimuutoksiin.

