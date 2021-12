Täydellinen takkivalinta Suomen keleihin! 16 muhkeaa makuupussitakkia, joihin kelpaa kääriytyä pakkasilla

Untuvatakki on lämmin ja pitkäkestoinen. Sitä ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota takissa olevaan untuvan määrään. Untuvan laatua mitataan Fill Power- eli FP-arvolla. Vaatteen FP-arvo on usein 300–900. Mitä suurempi lukema, sen parempaa untuva on eli sitä paremmin se eristää painoonsa nähden. Laatu-untuvan arvo on 700 tai yli. Samaa asiaa voidaan kuvata myös CUIN-lyhenteellä (cubic inches per ounce).