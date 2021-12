Testasimme 9 vedenkestää ripsiväriä – markettimaskara sai täydet pisteet: ”Täyden kympin ripsari!”

Testasimme vedenkestävät ripsivärit eri hintaluokista. Löysimme monta hyvää, mutta vain yksi sai täydet pisteet.

Clarins Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof, 32 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Ripsiväri takaa tuuheammat, pidemmät, kauniin kaarevat ja erotellut ripset. Vedenkestävä koostumus kestää myös hikeä ja kosteutta leviämättä. Lisäksi tuote hoitaa ripsiä ja tehostaa niiden kasvua säännöllisessä käytössä. Harja levittää väriä jokaiseen ripseen.

Kokemus: Kaunis puteli! Ripsivärin suti on pieni ja näppärä, joten väriä on helppo levittää. Huomaan heti ripsiä pidentävän vaikutuksen.

Ensimmäinen kerros asettuu kauniisti, mutta kerrostaessa ripsiväri paakkuuntuu hieman. Se myös suoristaa ripset piikkisuoriksi, mikä on itselleni iso miinus, sillä pidän kaartuvasta lopputuloksesta. Onneksi väri kestää taivuttamista myös kuivumisen jälkeen.

” Huomaan heti ripsiä pidentävän vaikutuksen.

Väri pysyy paikoillaan iltaan saakka, vaikka silmäni vuotavat tuulen takia useamman kerran päivän aikana.

Essence Lash Princess Waterproof Mascara, 4,09 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille pituutta ja dramaattista tuuheutta. Vedenkestävä väri pysyy paikoillaan, oli kyseessä sitten ilon kyyneleet, tiukka treeni tai jännittävä päivä.

Kokemus: Jälleen pieni ja näppärä harja, ihanaa! Ripsari vaikuttaa hieman kuivemmalta kuin kilpailijat, mikä aluksi jännittää, mutta lopputuloksesta tulee silti onnistunut. Ripset eivät paakkuunnu tai suoristu, vaikka kerrostan ripsaria reilusti. Ripsiä ei siis tarvitse taivuttaa kuivana. Väri myös pysyy ripsissä iltaan saakka.

Täydellinen ripsari ei kuitenkaan ole, sillä se jättää ripset hieman ”epätasaisiksi” tehden joistain ripsistä hieman toisia pidempiä. Myös puteli on omaan makuuni hieman lapsellinen.

Kosmeettisista virheistä huolimatta kyseessä on hintaansa nähden todella toimiva ripsari. Voisin ostaa jatkossakin!

Loreal Paris Air Volume Mega Mascara Easy Waterproof Mascara, 15,90 €

Arvosana: 1,5/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille tuuheutta, mutta tuntuu silti kevyeltä. Kaksipuoleisen harjan lyhyet harjakset vangitsevat ja levittävät koostumuksen aivan ripsien tyveen, kun taas pitkät harjakset levittävät koostumuksen tasaisesti ripsiin. Hypoallergeeninen ja hajusteeton koostumus.

Kokemus: Hauska, hieman litteä putilo. Keskikokoinen harja on suhteellisen helppokäyttöinen. Ripsarin koostumus on huomattavasti edellistä kosteampi.

Alkuun tilanne näyttää hyvältä: ripsiväri levittyy helposti ja kestää kerrostamista. Pian kuitenkin huomaan, että ripseni ovat aivan piikkisuorat. Aivan kuin en olisi taivuttanut niitä ollenkaan! Pisimmät ripset ovat myös liimautuneet yhteen.

” Kun yritän taivuttaa kuivahtaneita ripsiä, menee homma aivan plörinäksi.

Kun yritän taivuttaa kuivahtaneita ripsiä, menee homma aivan plörinäksi: väri irtoaa ripsen juuresta ja jää taivuttimeen. Lisäksi ripset sojottavat taivutuksen jälkeen minne sattuu.

Jos jotain hyvää täytyy sanoa, niin väri pysyy ripsissä hievahtamatta iltaan asti.

Lumene Birch Black Volume Mascara Waterproof, 17,90 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ultra-mustat, näyttävän tuuheat ja vedenkestävät ripset.

Kokemus: Vaikka pakkaus on tuhti, on harja onneksi suhteellisen siro ja tasainen. Ripsari vaatii kerrostamista ja sotkee hieman, mutta sotkut on helppo pyyhkiä pois. Lopputuloksesta tulee kaunis, tasainen ja selvästi lähtötilannetta tuuheampi. Ripset myös säilyttävät taipuisuutensa ja saavat väristä hieman lisäpituutta.

Sitten se surullisen kuuluisa mutta: illalla ripsiväri oli lävähtänyt silmien alle ja luonut täydellisen pandaefektin. Väri myös tuntui ripsissä hieman kostealta koko päivän ajan, joten silmiin koskemista täytyi varoa.

Lopputulos oli heti levittämisen jälkeen niin kaunis, että olisin halunnut tykätä tästä ripsarista. Vedenkestävän ripsivärin kuitenkin pitäisi kestää vettä.

Yves Rocher Intense Metamorphose Waterproof Mascara, 21,90 €

Arvosana: 4,5/5

Lupaus: Ripsiväri antaa tuuheat, kaarevat ja pitkät ripset sekä luonnollisen ja vedenkestävän lopputuloksen. Harja on helppokäyttöinen ja tavoittaa kaikki ripset silmän sisänurkasta ulkonurkkaan. Ripsiväri sopii myös herkkäsilmäisille.

Kokemus: Pidän purkin väreistä ja kuvioinneista, mutta harjan reunoilta paksu ja keskeltä ohut muoto ihmetyttää. Miten tällaisella harjalla saadaan aikaan tarkkaa jälkeä sotkematta? Pian totean, että ei mitenkään. Ripsiväri leviää auttamatta silmäluomille.

” Miten tällaisella harjalla saadaan aikaan tarkkaa jälkeä sotkematta?

Tämä ripsiväri ei aluksi herätä mitään tunteita. Väri asettuu ripsille tasaisesti ja paranee kerrostaessa. Ripsari antaa ripsille hieman pituutta ja tuuheutta. Se ei täysin suorista taivutuksia, muttei myöskään paranna niitä.

Päätän kuitenkin kokeilla ripsien taivuttamista vielä ripsarin kuivattua ja vau! Ripsistä tulee taivutuksen myötä todella näyttävät.

Ripsari kestää koko päivän. Vähennän kuitenkin puoli pistettä ripsarin sotkuisuudesta. Todella hyvä ripsari, vaikkei ehkä sovikaan kiireaamuihin.

Max Factor Divine Lashes Waterproof Mascara, 17,90 €

Arvosana: 2,5/5

Lupaus: Ripsiväri tekee ripsistä tuuheat ja erotellut, mutta tuntuu silmissä kevyeltä. Paakkuuntumaton, tahraamaton ja karisematon koostumus sekä pehmeä ja hellävarainen harja tekee värin levittämisestä miellyttävää.

Kokemus: Paksu ja hieman oudonmuotoinen harja ei tee ripsivärin levittämisestä helppoa, joten sotkulta ei taaskaan vältytä.

Sotkuiset silmäluomet vielä kestän, mutta sotkuisuus ylettyy valitettavasti myös lopputulokseen: ripset ovat intensiivisen mustat ja pitkät, mutta ripsari ei erottele niitä kovin kauniisti. En ole varma, onko vika ripsarissa vai levittäjässä, sillä erikoisen harjan käsittely vaatinee harjoittelua.

” En ole varma, onko vika ripsarissa vai levittäjässä.

Ripsiväri kuitenkin tekee sen, minkä lupaa, sillä se pysyy ripsissä niinkin hanakasti, että sen peseminen illalla on haastavaa. Lisäpisteitä annan siitä, että ripsari kestää taivutusta kuivuttuaan.

Joe Blasco Waterproof Ultra-Pro Mascara, 34,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille tuuheutta, volyymia ja pituutta ilman paakkuuntumista. Väri kestää sateen, hikoilun, kosteuden ja kyyneleet sekä sopii erinomaisesti niille, joilla on helposti rasvoittuvat silmäluomet. Tarkka silikoniharja auttaa levittämään ripsivärin lyhyimmillekin ripsille.

Kokemus: Purkki on selvästi muita pienempi ja se näkyy myös harjan pituudessa. Lyhyt ja tönkkö harja epäilyttää aluksi, mutta paljastuu lopulta helppokäyttöiseksi.

Ripsaria tulee melko vähän kerralla, joten se kaipaa kerrostamista. Kerrostamisen jälkeen ripsistä tulee tuuheat ja kauniisti erotellut. Pituutta olisin tosin kaivannut hieman lisää.

Kuten moni muukin testin ripsari, myös tämä vei taivutukset mennessään. Ripsiä ei myöskään voinut taivuttaa jälkikäteen.

Lopputulos on kuitenkin niin kauniisti eroteltu, että haluaisin melkein antaa ripsien suoristumisen anteeksi. Väri myös pysyi ripsissä iltaan saakka.

Lumene Nordic Berry Curl Mascara Waterproof, 14,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Ripsivärin vedenkestävä koostumus luo pitkät, erotellut ja kaarevat ripset. Ripsiä kohottava harja on suunniteltu erityisesti suorille ja lyhyille ripsille ja väri sisältää ainesosia, jotka ravitsevat ripsiä ja lisäävät niiden taipuisuutta. Hajusteeton koostumus, joka ei tahraa.

Kokemus: Myönnän tämän heti aluksi: kyseessä on pitkäaikainen luottoripsarini, joka ei pettänyt tälläkään kertaa. Ripsiväri erotteli ripset kauniisti, antoi niille kaivattua lisäpituutta ja piti räpsyt taivutettuina. Mikä tärkeintä, väri pysyi paikoillaan tuulesta ja vuotavista silmistä huolimatta iltaan saakka.

” Luottoripsarini ei pettänyt tälläkään kertaa.

Täyden kympin ripsari, johon luotan jatkossakin!

Maybelline New York Snapscara Mascara, 13,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Ripsiväri, joka erottelee ja tuuheuttaa ripsiä. Väri on helppo poistaa jopa pelkällä lämpimällä vedellä tai millä tahansa meikinpoistoaineella. Sopii myös herkille silmille.

Kokemus: Neliskanttisen pakkauksen sisältä löytyy todella erikoinen jyrkästi kapeneva ja käyrä harja. Yllätyksekseni harjalla saa aikaan siistiä jälkeä.

Huomaan heti, että ripsaria tulee ripsiin suhteellisen paljon kerrallaan. Nopean levittämisen lisäksi se valitettavasti tarkoittaa, että ripset liimautuvat yhteen helposti. Lievästä liimautumisesta ja paakkuisuudesta huolimatta lopputuloksesta tulee suhteellisen siisti.

Ripsarin paras puoli on ehdottomasti sen pidentävä vaikutus. Valitettavasti se vie myös ripsien taipuisuuden mennessään, ja vaikka taivutus onnistuu myös jälkikäteen, ei lopputulos ole omaan makuuni täydellinen.

Testaaja: Katariina Halonen, jolle kelpaa vain vedenkestävä ripsiväri, joka antaa lyhyille ja suorille ripsille pituutta ja kaarevuutta.

