Testasimme 6 mustat treenitrikoot – yhdet olivat ylitse muiden ja saivat lähes täydet pisteet

Eri mallien välillä on yllättävän paljon eroja. Testissä yhdet leggingsit kruunattiin mukavimmiksi, toiset sopivat arkityyliin ja kolmannet tekivät pepulle ihmeitä.

Tasaisin väliajoin somessa nousee pinnalle joku urheiluvaatemerkki, jonka treenitrikoita hehkutetaan ”maailman parhaiksi”. Mutta mitkä näistä kulttimainetta nauttivista leggingseistä ovat oikeasti suitsutuksensa ansainneet?

Testasimme 6 suosittua mallia ja nyt kerromme, mihin tarpeeseen mitkäkin mustat leggingsit sopivat.

Gymshark Vital Seamless 2.0 Leggings, 55,00 €

Odotukseni ovat korkealla, sillä moni on kehunut Gymsharkeja. Heti alkuun petyn kuitenkin housujen väriin, joka muistuttaa enemmän tummanharmaata kuin mustaa.

Kun vedän housut jalkaan, ymmärrän miksi niitä hehkutetaan. Todella mukavat pökät! Plussaa tulee myös siitä, että vyötärö ylettyy treenitopin reunaan saakka.

Kyykyssä totuus kuitenkin paljastuu: housuista kuultaa auttamatta läpi. Leggingsit tukevat vyötäröä, mutta alavatsan alueelle kaipaisin lisää tukea. Myöskään housujen pistemäinen kuviointi ei ole omaan mieleeni.

Housut istuvat kauniisti ja ovat ennen kaikkea mukavat jalassa. Värin, läpikuultavuuden ja heikon alavatsatuen takia arvosana jää kuitenkin keskinkertaiseksi.

Arvosana: 3/5

Kenelle? Valitse nämä treenitrikoot, jos etsit leggingsejä, joissa on superkorkea vyötärö.

Aim’n Ribbed Seamless Tights, 59,99 €

Nämä housut ovat materiaaliltaan jotain treenitrikoiden ja paksujen perusleggingsien väliltä. Raidallinen kangas muistuttaa hieman trendikästä neulehousua, joten trikoot sopivat joogasalin lisäksi erinomaisesti myös arkeen esimerkiksi neuleen tai collegepaidan kaveriksi.

Vakuutun heti, kun vetäisen housut jalkaan. Trikoot ovat pikimustat, yltävät vyötärölle ja istuvat kauniisti. Napakkuudesta ja muotoilevasta efektistä huolimatta ne ovat mukavat jalassa.

Kyykyssä alushousut kuultavat hieman housujen läpi, mutta vain, jos pikkarirajaa yrittää tiirailla. Itseäni näin pieni läpikuultavuus ei häiritse.

Napakat, tyylikkäät ja hyvin istuvat trikoot saisivat täydet viisi pistettä, elleivät ne rullautuisi vyötäröstä hieman istuessa. Siitä rokotan puolikkaan pisteen.

Arvosana: 4,5/5

Kenelle? Valitse nämä treenitrikoot, jos etsit leggingsejä, jotka sopivat salin lisäksi myös arkikäyttöön.

Nike Swoosh Run Tight 7/8, 54,90 €

Nämä trikoot ovat selkeästi testin housuista ohuimmat. Siitä huolimatta alushousut eivät juurikaan kuulla läpi edes kyykätessä. Myös väri on selkeä musta.

Housut ovat jalassa mukavat ja joustavat, mutta tukevat kehoa siitä huolimatta. Hyvä ja korkea vyötärö, joka ei rullaudu edes istuessa.

Treenihousuina pöksyt ansaitsevat täyden kympin, mutta vasemmassa pohkeessa olevan ison logon takia housut mielestäni taivu arkikäyttöön. Tästä syystä tiputan arvosanaa pisteellä.

Arvosana: 4/5

Kenelle? Valitse nämä treenitrikoot, jos etsit leggingsejä, jotka muotoilevat kehoa, mutta ovat myös mukavat päällä.

Aim’n Luxe Seamless Tights, 59,99 €

Päätin testata myös toiset Aim’nit, sillä merkin leggingsit ovat saaneet suitsutusta somessa.

Näen heti, ettei tämän mallin pintakuvio ole omaan mieleeni. Pistemäinen kuviointi muistuttaa hieman Gymsharkin leggingsien kuviota. Plussaa tulee kuitenkin syvänmustasta väristä!

Kun vedän housut jalkaan, huomaan, että säären saumat asettuvat eteen. Yksityiskohta voi olla jonkun mieleen, mutta itse haluan, ettei trikoissa ole huomiota herättäviä yksityiskohtia.

Kangas on hieman joustavampaa kuin edellisissä Aim’neissa, mutta muotoilee siitä huolimatta kehoa joka puolelta. Vyötärö on todella korkea, mutta valitettavasti se rullautuu, kuten edellissäkin Aim’neissa. Koska tässä mallissa vyötärö on korkeampi, on myös vyötärön kapeimpaan kohtaan muodostuva rulla paksumpi. Nyt se jopa hieman häiritsee.

Alushousut kuultavat kyykätessä hieman läpi, mutta eivät merkittävästi.

Arvosana: 3,5/5

Kenelle? Valitse nämä treenitrikoot, jos haluat, että leggingseissäsi on spesiaaleja yksityiskohtia.

ICIW Scrunch Tights, 69 €

Tätäkin merkkiä on somessa ylistetty, joten odotukseni ovat korkealla. Olen kuullut, että housut pyöristävät peppua.

Kun vedän pöksyt jalkaan, en pety! Kankaan rypytykset todella tekevät pepulle ihmeitä! Valitettavasti nämä ihmeet kuitenkin tapahtuvat mukavuuden kustannuksella: jos et ole tottunut käyttämään stringejä, en suosittele näitä pöksyjä.

Housujen materiaali on tekninen ja liukas. Housuissa on myös pieni logo jalassa ja lantiolla, mutta logot ovat sen verran maltilliset, että kelpuuttaisin housut päälleni myös arkena esimerkiksi hupparin kaverina. Neuleeseen en näitä pökiä kuitenkaan yhdistäisi.

Housujen vyötärö ei ole erityisen korkea, mutta se ylettyy vyötärölle asti. Trikoiden napakka materiaali muotoilee kehoa ja saa housut istumaan kauniisti. Alusvaatteetkaan eivät juurikaan kuulla läpi edes kyykyssä.

Yksi asia on kuitenkin selvä: peppu näyttää näissä housuissa aivan eriltä kuin muissa testin trikoissa. Pöksyissä on siis kiistatta paras peppu, mutta epämukavin olla. Uskon kuitenkin, että epämukavuus vähenee käytössä, kun pöksyt hieman löystyvät.

Arvosana: 4/5

Kenelle? Valitse nämä treenitrikoot, jos haluat, että leggingsit tekevät pepullesi ihmeitä.

Adidas W FB TIG, 50 €

Adidakset ovat taas yhdet mustina mainostetut treenitrikoot, joita kuvailisin itse tummanharmaiksi.

Kun vedän housut jalkaan, huomaan, että housut ovat selkeästi testin paksuimmat. Näistä ei näy läpi, vaikka kuinka kyykkäisi! Valitettavasti paksuissa housuissa on myös paksut saumat. Tiedän kokemuksesta, että tällaiset imevät pesukoneessa itseensä kaiken nukan.

Housut ovat jämäkät ja muotoilevat kehoa kauniisti. Napakkuudestaan huolimatta ne ovat mukavat jalassa, eivätkä rullaudu vyötärölle.

Pienen logon ansiosta housut menisivät arkikäytössä, ellei harmahtava väri näyttäisi niin kulahtaneelta muiden mustien vaatteiden kaverina. Paksut saumat myös antavat hieman sukkahousumaisen fiiliksen.

Arvosana: 3,5/5

Kenelle? Valitse nämä trikoot, jos haluat, ettei leggingseistä kuulla läpi syvimmässäkään kyykyssä.

Testaaja: Katariina Halonen, joka haluaa, että mustat trikoot sopivat treenisalien lisäksi arkiasuihin ja tukevat koko kehoa.

