Selvitimme julkkisten lempparihajuvedet – Meghan Markle ei lähde kotoa ilman tiettyä tuoksua

Julkkiksetkin tykkäävät, kun hajuvesi saa aikaan tuoksumuistoja ja tuo kotoisan olon reissun päällä.

Meghan Marklella, Emma Stonella ja Margot Robbiella on kullakin oma suosikkihajuvetensä.

Tiedämme jo, millä tuoksulla Rihanna kääntää päät ja miltä Marilyn Monroen lakanoissa tuoksui.

Nyt selvitimme, minkä tuoksun avulla näyttelijä Emma Stone saa reissun päällä unta ja minkä hajuveden takia Meghan Markle on valmis kääntymään takaisin kotiin, jos huomaa tuoksun unohtuneen matkasta.

Kate Moss

Kate Moss ei suostu poistumaan kotoaan ilman tuoksupilveä. Naisella on Evening Standardin mukaan muutamakin suosikkihajuvesi.

Yksi suosikeista on Clarinsin hajuvesi, jossa on tuoksuominaisuuksiensa lisäksi ihoa hoitavia ainesosia: sen sisältämät öljyt ja uutteet virkistävät sekä pehmentävät ihoa. Yleensä hajuveden käyttöä suositellaan välttämään suorassa auringonpaahteessa, mutta tämä tuoksu ei ole valoherkkä.

Clarins Eau Dynamisante EdT -hajuvesi, 48,50 € / 100 ml.

Chrissy Teigen

Kaikki julkkisten suosimat tuoksut eivät suinkaan ole vain pienen ryhmän tiedossa olevia niché-tuoksuja.

Entinen huippumalli Chrissy Teigen on kertonut E! Onlinen haastattelussa tykkäävänsä Diorin klassikkotuoksusta, sillä se on sopiva sekoitus maskuliinisuutta ja seksikkyyttä.

Dior Hypnotic Poison EdT- hajuvesi, 65 € / 30 ml.

Emma Stone

Tuoksuilla voi olla huikea vaikutus ihmisen mielialaan. Tämän tietää myös Emma Stone.

Australian Voguen mukaan näyttelijä ottaa Chanelin Gardénia-tuoksun aina mukaan reissuun ja suihkauttaa sitä tyynyliinaan, jotta uni tulee illalla paremmin.

Chanel Gardénia EdP -hajuvesi, 194 € / 75 ml.

Margot Robbie

Vielä joitain vuosia sitten Margot Robbie ei Marie Clairessa kertomansa mukaan osannut käyttää hajuvesiä laisinkaan.

Kaikki muuttui, kun aussinäyttelijä sai käsiinsä Calvin Kleinin Deep Euphoria -tuoksun. Makea ja myskinen kukkaistuoksu hurmasivat hänet, ja nyt hän käyttää kyseistä hajuvettä päivittäin.

Calvin Klein Deep Euphoria EdP -hajuvesi, 75 € / 50 ml.

Meghan Markle

Meghan Markle kuulemma kertoi nyt jo edesmenneessä The Tig -blogissaan, että hajuvesi on hänen lempparikosmetiikkatuotteensa: jos herttuatar huomaa kotoa lähdettyään, että parfyymi on unohtunut matkasta, kääntyy hän takaisin suihkauttamaan suosikkituoksuaan paidankaulukseen.

Vaikka Meghan karisti puolisonsa kotimaan tomut jo muutama vuosi sitten kengistään, kulkee pieni pala menneisyyttä kuitenkin selkeästi vielä matkassa. Meghanin luottohajuvesi on nimittäin useiden brittilähteiden mukaan Jo Malonen Wild Bluebell Cologne, joka tuoksuu brittien suosikkikukka englanninsinililjoilta.

Jo Malone London Wild Bluebell Cologne -hajuvesi, 85 € / 50 ml.

