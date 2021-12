Tässä ovat vuoden parhaiksi testatut meikit – mukana ripsari, joka tekee ripsistä henkeäsalpaavan upeat

Tallenna tästä listaus vuoden 2021 viiden tähden meikkituotteista.

Me Naisten toimitus testaa viikoittain erilaisia tuotteita kauneuden-, ihon-, ja hiustenhoidon saralla. Listasimme satojen tuotteiden joukosta vuoden parhaat meikit, jotka ovat saaneet testeissä täydet viisi tähteä.

Parhaat ripsivärit:

Diego Dalla Palma Milano My Toy Boy Mascara, 38 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Maksimaalista volyymia ja pituutta antava ripsiväri kestää jopa 24 tuntia. Stimuloi samalla ripsien luonnollista kasvua ja tekee niistä kuukaudessa luonnollisesti pidemmät, runsaammat ja vahvemmat. Applikaattorin 4D-nuolimuotoilu tavoittaa lyhyimmätkin ripset. Täyteläinen koostumus, syvän musta lopputulos.

Kokemus: Myönnän, olen 17-senttisen silikonipatukan nähdessäni epäluuloinen: ”suurimman koskaan nähdyn” ripsiväripakkauksen vihjaileva huumori ei uppoa. Mutta ripsiväri on yksinkertaisesti niin hyvä, että sille on pakko antaa täydet pisteet! Meikkaaminen on pakkauksen koosta huolimatta helppoa, sillä harja on tuuhea ja kapeakärkinen, ja silikonista saa hyvän otteen. Testivoittaja tekee ripsistä henkeäsalpaavan upeat. Ripset ovat tuuheat ja irtoripsimäisen pitkät, ja kaiken lisäksi meganäyttävä lopputulos syntyy aivan hetkessä muutamalla vedolla.

Gosh Just Click it! Volume Mascara, 13,50 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille intensiivistä tuuheutta ja volyymia. Maskara ei paakkuunnu tai varise päivän aikana. Ripsiväri on helppo levittää ja puhdistuu pelkällä vedellä. Vegaaninen.

Kokemus: Goshin ripsarin erikoisuus on pakkaus, joka avataan ja suljetaan vain painamalla. Vaikuttaa turhalta lisäominaisuudelta, mutta sopii kiireiselle ja kärsimättömälle, joka haluaa karsia aamuistaan turhan korkkien kanssa vekslaamisen. Yllättävän näppärää!

Muutenkin ripsiväri on tosi hyvä ja tekee sen, minkä lupaa. Harja on perinteistä mallia, joskin hieman tiimalasimainen, eli keskeltä kapeampi.

Tuuheutta tulee juuri sopivasti ilman pelkoa sotkusta ja paakuista. Mustaa leviää päivän mittaan hieman silmäluomille, mutta se tapahtuu minulle lähes kaikkien ripsareiden kohdalla. Ainoa miinus tulee vaaleanpunaisesta pakkauksesta, joka on turhan prinsessamainen makuuni. Toisaalta väri on helppo bongata meikkipussin uumenista.

Parhaat kulmäkynät:

Benefit Precisely my brow pencil, sävy Neutral deep brown, 28,50 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Äärimmäisen ohut kulmakynä tekee luonnollisen näköisiä, karvoja muistuttavia vetoja, jotka kestävät siisteinä 12 tuntia. Riittoisaa ja vedenkestävää kulmakynää ei tarvitse teroittaa.

Kokemus: Kulmakynä on pakattu hauskaan nuolta muistuttavaan pakkaukseen, jossa toisessa päässä on ohut kulmaväri ja toisessa kierreharja. Testattu sävy on itselleni hieman liian tumma, mutta toisaalta ohuita viivoja piirtämällä ja harjalla häivyttämällä saa tehtyä ihan kelvolliset kulmat. Supertarkkaa jälkeä kaipaavalle tämä on takuulla hyvä, kunhan väri on kohdallaan.

Lumene Longwear Eyebrow Definer, sävy Harmaanruskea, 10,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kulmakynän erittäin ohut kärki auttaa muotoilemaan kulmat tarkasti ja harjapäällä värin häivytys onnistuu helposti. Tahraamaton, pitkäkestoinen koostumus antaa luonnollisen mattaisen lopputuloksen ja auttaa pitämään kulmat viimeistellyn näköisinä koko päivän. Kynää ei tarvitse teroittaa. Tuote on vegaaninen.

Kokemus: Kotimaisen Lumenen kulmakynä on oikein hyvä, ja harjakin löytyy. Kynän väri tuntuu levittyvän mukavan pehmeästi ja sopii etenkin sellaiselle käyttäjälle, joka haluaa häivytettyä jälkeä tarkkojen viivojen sijaan.

Voisin kuvitella, että testatulla harmaanruskealla sävyllä voi meikata lähes jokaisen vastaantulijan kulmat, niin neutraali se on.

GOSH Ultra Thin Brow Pen, sävy Greybrown, 11,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kulmakynällä saavutat luonnolliset, tuuheat ja huolitellut kulmat. Kynä on hikoilun- ja vedenkestävä, eikä väri haalistu tai tahraa. Ei tarvitse teroittaa. Tuote on hajusteeton ja vegaaninen.

Kokemus: Ohut kulmakynä, jossa toisessa päässä kierreharja – tällaisesta kulmakynämallista tykkään. Kulmakarvaharja on minulle ehdoton, ja suosin kyniä, joiden toisesta päästä sellainen löytyy.

Tämä kynä toimii hyvin. Se on sopivan pehmeä ja tekee tarkkaa jälkeä. Testattu sävy on hyvä tummuudeltaan ja myös riittävän viileä melko vaalealle iholleni ja kulmilleni. En keksi mitään valittamista!

Paras huulikiilto:

Buxom Vibe Island Full-On Plumping Lip Cream, 25 €

Lupaus: Saa huulet näyttämään täyteläisemmiltä ja kiiltäviltä ilman kimalteita tai glitteriä. Suojaa ja kosteuttaa huulia. Antaa sekä värin että kiillon. Vegaaninen.

Kokemus: Tämä huulikiilto lähentelee täydellistä! Upeaa kiiltoa ilman hileitä, ja juuri sopivan peittävä, mutta kevyt väri. Paras huulten täyteläistäjä. Lopputulos on näyttävä ja myös pitkäkestoinen. Huomioi ostopäätöstä tehdessä, että kiilto tuntuu hiukan kihelmöivältä huulilla.

Paras sävyttävä päivävoide:

Dermaceutic Derma Defense SPF 50 -voide, 32 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Intensiivinen kosteuttaja tasoittaa ihon sävyä ja suojaa ihoa vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta.

Kokemus: Ihanan kevyt voide imeytyy iholle päivävoiteen tavoin ja antaa juuri sopivasti peittoa päivän menoihin. Todella kosteuttava, iho tuntuu hoidetulta iltaan asti. Koostumus kestää kasvoilla läpi uintireissun. Korkea suojakerroin. Huipputuote!

Parhaat meikkivoiteet:

Yves Saint Laurent Touche Éclat Le Teint Foundation, 53,50 € / 25 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kosteuttaa, antaa keskitasoisen peittävyyden 24 tunniksi ja miellyttävän, hengittävän tunnun iholle. Sisältää kehäkukka- ja salkoruusu-uutetta sekä E-vitamiinia. Koostumus antaa iholle optisesti virheettömän, hyvinvoivan ja luonnollisen hehkuvan ulkonäön ilman kompromisseja.

Kokemus: Tämä saattaa olla paras koskaan kokeilemani meikkivoide. Se liukuu iholle samettisesti, asettuu ohuesti, peittää juuri sopivasti alleen epätäydellisyydet ja tasoittaa ihon olematta yhtään pakkelimainen. Iho jää kostean kuulaaksi ilman puuteria, puuterin kanssa saa mattaisemman tuloksen. Aivan ihana tuote.

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting Foundation, 58,90 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kevyt ja hengittävä meikkivoide antaa peittävän ja hehkuvan lopputuloksen. Mukautuu välittömästi kasvoille ja pehmentää ja häivyttää hienoja juonteita ja epäpuhtauksia. Hehkuva, kohotettu tunne kasvoilla.

Kokemus: Testin peittävin meikkivoide. Tällä saa tosi nätin meikin koko päiväksi. Kuivaihoinen ei tarvitse lainkaan puuteria, pelkällä meikkivoiteella ihosta tulee hehkuva muttei lainkaan kiiltävä. Meikki levittyy kauniisti, peittää todella perusteellisesti ja pysyy paikoillaan iltaan saakka. Kun ihosta haluaa luonnollisemman, meikkivoidetta voi ohentaa esimerkiksi sopivalla kasvovoiteella.

Paras meikinkiinnityssuihke:

Anastasia Beverly Hills Dewy Set Setting Spray, 30 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kiinnityssuihke levittyy ihoon tasaisesti ja sitoo yhteen meikissä käytetyt tuotteet. Se jättää ihon hehkuvaksi, muttei rasvaiseksi ja saa meikin kestämään koko päivän. Suihketta voi käyttää meikin päällä tai ilman meikkiä päivän aikana, jolloin se tuo iholle heelyttä. Sopii erinomaisesti kuivalle iholle. Vegaaninen.

Kokemus: Ah, minkä näköinen tuote – tässähän alkaa ihan pikkujoulujalka vipattaa!

Pullo piristää kivasti meikkipöytää tai kylppärin kaappia. Suihke levittyy kasvoille tasaisesti ja tuntuu ihanan kevyeltä, ei lainkaan tahmaiselta.

Kookosta ja vaniljaa sisältävä tuoksu on melko voimakas, mutta omaan makuuni miellyttävä ja raikkaan trooppinen. Överiglitterisestä putelista huolimatta itse suihke ei sisällä kimalletta, vaan se antaa kasvoille ihanan säteilevän, luonnollisen hehkun.

Suihke tuntuu sulauttavan meikin ihoon ja häivyttävän puuteroinnista jäänyttä kuivuutta. Meikki pysyy kauniina koko päivän ja iho näyttää terveen hehkuvalta vielä työpäivän päätteeksikin.

Taisin juuri löytää haastajan ikisuosikilleni Urban Decayn All Nighter Setting Spraylle.

