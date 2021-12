Vuoden 2021 parhaat ihonhoitotuotteet ovat tässä: 13 testivoittajaa, jotka saivat viisi tähteä ja toimivat taatusti

Kauneusvuosi 2021 on pian paketissa. Täältä löydät vuoden voittajatuotteet joko itselle tai pukinkonttiin.

Me Naisten toimituksessa on jälleen vuonna 2021 testattu satoja erilaisia kauneus- ja kosmetiikkatuotteita. Kokosimme listan koko vuoden testivoittajista.

Parhaat kasvonaamiot:

Nuxe Insta Masque Exfoliating + Unifying Mask, 24 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Hienojakoinen kuoriva ja kosteuttava naamio. Sisältää ihoa rauhoittavaa ja pehmittävää ruusun kukkaisvettä, ihoa vahvistavaa ja kosteuttavaa makadamiaa ja ihoa hellävaraisesti kuorivaa piioksidia. Tuloksena sileä ja kosteutettu iho.

Kokemus: Tässä naamiossa yhdistyvät kuorintavoide ja kasvonaamio. Ihastun heti. Tuoksu on mieto, ja geelimäinen koostumus on helposti levittyvä ja miellyttävä. Parin minuutin vaikutusajan jälkeen voide hierotaan kasvoille ja huuhdellaan. Tulos on kerta kaikkiaan ihana: ihosta tulee todella pehmeä, kuin vauvan peppu! Kuorinnan vaikutuksesta iho on myös hieman kirkkaampi heti käsittelyn jälkeen. Tämä jää käyttöön.

The Body Shop Drops of Youth Youth Concentrate Sheet Mask, 7,50 €

Arvosana: 5 / 5

Vaikutusaika: 15 min

Lupaus: Kimmoisampi ja hyvinvoivan näköinen iho. Sisältää brändin Drops of Youth -tehotiivistettä, joka jättää ihon välittömästi raikkaaksi ja pehmeäksi. 99 % luonnollisia raaka-aineita. Sisältää kasviperäisiä kantasolu-uutteita. Kangasnaamio on biohajoava.

Kokemus: Naamion luvataan tekevän tuloksia vartissa. Tämä myös pitää paikkansa, sillä huomaan luvattuja parannuksia selvästi. Pussissa on tuotetta niin paljon, että sitä riittää reilusti paitsi kasvoille myös koko dekolteen alueelle. Välittömästi naamion jälkeen iho tuntuu hetken tahmealta, mutta tuntemus häviää parissa minuutissa. Iho herää eloon, näyttää todella hyvältä ja nuorekkaammalta sekä tuntuu superkosteutetulta. Myöskään tuotteen hävittämistä ei tarvitse arpoa, sillä pakkauksessa lukee, että naamio on biohajoava. Aivan ihana tuote, ja hinta-laatusuhde on testin paras – tämän ostaisin uudelleen!

Parhaat ihonpuhdistajat:

Bioeffect Micellar Cleansing Water, 69 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Valmistettu islantilaisesta, mineraalirikkaasta vedestä. Puhdistaa tehokkaasti kaiken, myös vedenkestävän meikin. Kosteuttaa ja virkistää ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti herkälle ja rasvoittuvalle iholle. Hajusteeton ja alkoholiton.

Kokemus: Kaunis pullo, jota pitää mielellään esillä kylpyhuoneessa. Tuotteen tuoksua voisi kuvailla puhtaaksi, vaikka se onkin hajustamaton. Puhdistaa hyvin kasvomeikin ja lopulta myös vedenkestävän ripsarin.

Kenelle sopii? Ihmiselle, joka pitää vaimeista tuoksuista ja kaipaa iholleen puhtauden tunnetta. Pullon kaunis ulkomuoto tuo iltarutiineihin myös ripauksen ylellisyyttä.

Physicians Formula Organic Wear Double Cleansing Oil, 18,50 € / 125 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kaksivaiheinen puhdistusöljy yhdistää puhdistusveden ja öljyn helppokäyttöiseksi ihoa puhdistavaksi, korjaavaksi ja ravitsevaksi tuotteeksi. Puhdistava öljy lämpenee kosketuksessa ja sulattaa meikin, lian ja epäpuhtaudet sekä tukkeutuneet ihohuokoset. Jättää pehmeän ja kuulaan ihon.

Kokemus: Tämä merkki on minulle entuudestaan tuntematon, mutta testin todellinen yllättäjä. Tuoksu on mukavan mieto, tuote levittyy vaivattomasti ja jättää jälkeensä pehmeän ihon. Hyvän öljyputsarin kaikki ominaisuudet täyttyvät, vaikka tätä putelia olisi tuskin tullut tutkittua kosmetiikkahyllyllä. Saatavilla muun muassa Citymarketista.

Laponie of Scandinavia Milk Cleanser, 17,95 € / 100 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Tehokas mutta hellävarainen kasvojenpuhdistus herkälle ja ongelmaiholle. Poistaa öljyn, lian ja meikin. Sisältää muun muassa rypsiöljyä, kosteuttavaa glyseriiniä ja hoitavaa ja bakteereja ehkäisevää ksylitolia. Ei lisättyjä hajusteita.

Kokemus: Tämä puhdistusmaito on yksi parhaista koskaan kokeilemistani. Tuntuu iholla ihanalta, ei kuivata lainkaan ja puhdistaa meikin. Plussaa tietysti myös kotimaisuudesta.

Parhaat kasvovoiteet ja -öljyt:

Exuviance Professional Sheer Refining Fluid SPF 40, 49€ / 50ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Päivävoide kosteuttaa ja kuorii ihoa, parantaa ihon rakennetta ja lisää sen heleyttä. Vähentää iholta auringon ja aknen aiheuttamia pigmenttiläiskiä ja ehkäisee hienoja juonteita ja ryppyjä. Öljytön ja hajusteeton voide sisältää aurinkosuojakertoimen 40.

Kokemus: Vaikka suojakerroin on suhteellisen korkea, voide on kevyesti levittyvää ja ihanan ohut. Kuin päivävoide – ja toimiikin meikin alla loistavasti. Ei tunnu aurinkorasvalta, eikä jätä iholle lainkaan tuntua tuotteesta.

Whamisa Facial Oil Deep Rich, 35,90 € / 26 ml

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kiinteyttää ja syväkosteuttaa kuivaa ihoa. Suojaa ihon öljy- ja vesi-kosteustasapainoa, jotta iho pysyy kosteutetun ja heleän näköisenä. Ylläpitää ihon hehkua ja kuulautta.

Kokemus: Ooh, mikä tuntu! Öljy on ehdottomasti testin täyteläisin. Pehmeä ja paksu öljy liukuu iholle helposti ja levittyy ohueksi mutta täyteläiseksi kerrokseksi. Tuoksu on miedon kukkainen ja lopputulos vielä aamullakin pehmeä ja kosteutettu. Lemppari!

Paras anti-age-silmänympärysvoide:

Clarins Total Eye Lift, 15 ml / 73 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Silmänympärysvoide tuo näkyvää nostetta yläluomelle sekä häivyttää ryppyjä, silmäpusseja ja tummia silmänalusia. Tuote silottaa, heleyttää ja ravitsee ihoa sekä vahvistaa silmäripsiä. Ensimmäiset tulokset näkyvät jo 60 sekunnissa.

Kokemus: Voide on ylellinen, miellyttävä, riittoisa ja tehokas. Pakkaustaan myöten ihanan laadukkaan oloinen tuote.

Kermainen mutta raikas koostumus jättää iholle viilentävän tunteen. Antaisin ilomielin joululahjaksi jokaiselle tuntemalleni 40-vuotiaalle ja sitä vanhemmalle naiselle.

Parhaat vartalotuotteet:

Dekoltee:

Exuviance Triple Action Neck Creme, 54 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Hoitaa hellästi kaulan ja dekolteen herkkää ihoa. Tekee ihosta kiinteämmän ja sileämmän näköisen tuomalla siihen kosteutta ja jäntevyyttä. Vaikuttaa tehokkaasti myös ryppyihin ja epätasaiseen ihonsävyyn. Säännöllisesti käytettynä auttaa ehkäisemään ikääntymisen merkkejä ja hyperpigmentaatiota.

Kokemus: Tämä voide kosteuttaa, kiinteyttää ja kevyesti kuorii niin, että ero entiseen on huomattava. Kaulan iho todella näyttää nuoremmalta. Miedosti tuoksuva voide on täyteläistä muttei yhtään liian paksun tuntuista. Tuotetta tulee yhdellä pumppauksella sopiva määrä, joka levittyy iholle riittoisasti ja imeytyy nopeasti. Ihastun tähän voiteeseen heti niin paljon, etten meinaa päästä testissä eteenpäin.

Koko vartalo:

Medik8 Smooth Body Lotion, 200 ml, Exfoliating Kit -paketissa, 70 €

(Myydään yhdessä Smooth Body Scrubin, 150 ml, ja kuorintahanskan kanssa.)

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Tehokas kemiallisten kuorinta-aineiden yhdistelmä ureaa, maitohappoa ja salisyylihappoa avaa tukkeutuneita ihohuokosia. Kosteuttaa, ravitsee ja vahvistaa ihon luonnollista suojaa. Sisältää muun muassa moringavoita, karitevoita, hyaluronihappoa ja skvalaania. Ei keinotekoisia tuoksuja tai värejä, alkoholiton, vegaaninen.

Kokemus: Ihana luksusrasva. Levittyy hyvin ja tuntuu todella pehmeältä, iho jää samettiseksi ja hoidetun tuntuiseksi. Tarpeeksi rasvainen kosteuttamaan ja hoitamaan, muttei tunnu iholla tahmaiselta ja imeytyy hyvin. Plussaa tuoksuttomuudesta.

Korres Body Smoothing Milk Lilac, 17,30 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Nopeasti imeytyvä vartalovoide jättää ihon samettisen pehmeäksi ja kimmoisaksi, tasoittaa ihon sävyä ja rakennetta, vahvistaa ihon suojakerrosta ja kosteuttaa. Hienovarainen vihreän kukkainen tuoksu. Sisältää muun muassa karitevoita, mantelin ja soijapavun öljyjä, C- ja E-vitamiinia, sinkkiä ja maitohappoa. Vegaaninen.

Kokemus: Ihana voide! Paksua mutta hyvin levittyvää ja imeytyvää voidetta, jossa on testin raikkain tuoksu. Jättää ihon pehmeäksi ja kosteutetuksi. Tämä jää käyttöön!

Paras kasvojen aurinkosuoja:

V 10 Plus Water Base Sun Block SPF 40, 36 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suojaa kasvojen ihoa UVB- ja UVA-säteiltä fysikaalisella suojalla. C-vitamiini auttaa ehkäisemään ikääntymisen merkkejä iholla. Kosteuttava voide sopii osaksi päivittäistä ihonhoitorutiinia. Geelimäinen koostumus sopii meikin alle.

Kokemus: Toisin kuin monissa synteettisen kosmetiikan tuotteissa, tässä voiteessa on vain fysikaalinen filtteri. Varsinkin siihen nähden tuote toimii kuin unelma: koostumus on pehmeä ja kevyt, ja rauhallisen työstämisen jälkeen voide uppoaa kasvoihin huomaamattoman heleäksi ja sileäksi kerrokseksi.

Paras kasvojen itseruskettava:

Kicks Beauty Illuminating Tan Face Serum, 22,90 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kasvoseerumi luo iholle välittömästi kauniin, kullanruskean hehkun. Sävyä voi syventää asteittain. Sävytetyn seerumin kumkvattiuute ja hydrolysoidut jojobaesterit kosteuttavat ihoa ja pitävät ihon päivettyneenä pitkään.

Kokemus: Kicksin tuote on vertailun ainut sävytetty itseruskettava. Se osoittautuu varsin toimivaksi: Joko sellaisenaan tai kasvovoiteeseen sekoitettava seerumi antaa kasvoille kullanruskeaa hehkua jo levitysvaiheessa. Tuote pysyy kasvoilla vain muutaman päivän, mutta kuoriutuu yllättävän huomaamattomasti intensiivisestä sävystään huolimatta. Täydellinen tuote pitkittämään päivetystä kesän jälkeen!

